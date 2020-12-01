Знаменитости, которые остались друзьями после расставания

Поддержание хороших отношений с вашими бывшими иногда оказывается трудной задачей. Эта проблема удваивается, когда вы знаменитость, и вся ваша жизнь постоянно в центре внимания. Хотя многим голливудским парам это не удается, все же есть такие, кому удалось превратить свои любовные отношения в дружбу. Сегодня мы оглядываемся на пары знаменитостей, которые смогли остаться в хороших отношениях после своего расставания.











1. Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон. Отношения между Анжелиной и Билли легко можно назвать самыми безумными в Голливуде. Хотя они были женаты всего 3 года, их поклонники видели все возможные проявления своей любви друг к другу: от ношения пузырьков крови друг друга до нанесения татуировок имен друг друга на своих телах. Несмотря на все сумасшествие, им удалось остаться в хороших отношениях после распада. Джоли даже написала пару страниц в мемуарах Билли под названием «Ленты Билли Боба: Пещера, полная призраков», описывающих его как человека, который «может заставить вас смеяться, пока ваше лицо не болит».







2. Дженнифер Лопес и Марк Энтони. Из трех браков Дженнифер ее брак с Марком Энтони продлился дольше всего — около 10 лет. Сегодня пара дружит, и Лопес даже назвала Марка «своим лучшим другом». Кажется, бывшая пара делает все возможное, чтобы показать своим детям, что у них все еще хорошие отношения и безусловная любовь, несмотря на их разлуку.







3. Орландо Блум и Миранда Керр. Из трех браков Дженнифер ее брак с Марком Энтони продлился дольше всего — около 10 лет. Сегодня пара дружит, и Лопес даже назвала Марка «своим лучшим другом». Кажется, бывшая пара делает все возможное, чтобы показать своим детям, что у них все еще хорошие отношения и безусловная любовь, несмотря на их разлуку.

3. Брюс Уиллис и Деми Мур. Возможно, из-за их 3 детей или их длительного брака (около 15 лет) Брюсу и Деми удалось остаться хорошими друзьями.5. Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин. Гвинет и Крис, солист группы Coldplay, были женаты чуть более 10 лет. Пара имеет 2 детей вместе. Они назвали свое расставание «сознательной разобщенностью », и кажется, что они не лгали, потому что этих двоих можно увидеть вместе, они часто гуляют, разговаривают и хорошо проводят время вместе.6. Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд. Разделение этой пары произошло в 2015 году после 4 лет знакомства, но их все еще можно встретить вместе. Когда Эмма выиграла свой Золотой глобус 2017 года за лучшую женскую роль, Эндрю устроил ей овации. Если это не доказывает, что они все еще хорошие друзья, тогда что же?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: