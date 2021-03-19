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Ретро-жизнь лилипутов

Лилипуты поют и танцуют на Международной выставке гостиничного бизнеса, Гаага, Нидерланды 1911 год.

Жизнь лилипутов

Представление «Театра лилипутов». Берлин, 1926 год

Жизнь лилипутов


Труппа «Театра лилипутов» в луна-парке Берлина, 1926 год.

Жизнь лилипутов

Один из членов труппы «Театра лилипутов». Берлина, 1926 год

Жизнь лилипутов

Сценка «Парикмахерская» из репертуара «Театра лилипутов». Лилипут в костюме 18 века. Берлина, 1926 год

Жизнь лилипутов

Женщина, демонстрирующая чемодан со спящим карликом. «Театр лилипутов». Берлин, 1926 год

Жизнь лилипутов

Альфред Бейчлер, знаменитый оформитель кабаре из Берлина создал дом, приспособленный к его размерам. На фотографии Альфред и его жена в гостиной. Берлин, Германия 1929 года

Жизнь лилипутов

Альфред и его жена на кухне. Берлин, Германия 1929

Жизнь лилипутов

Альфред Бейчлер и его жена празднуют свою 25-ти летнюю годовщину свадьбы. Берлин, Германия 1932 год.

Жизнь лилипутов

Брак между Бэрримором Харрингтоном и Руби Лэндрис, двумя членами крупнейшей в мире труппы лилипутов. Нью-Йорк, США 1931 год. На фото: свадебная церемония в Мюзик-холе Нью-Йорка

Жизнь лилипутов

Группа лилипуты во время выборов. Берлин, Германия 1932 год.

Жизнь лилипутов

Боксера Примо Карнера посетила группа лилипутов. Рим, 1933 год.

Жизнь лилипутов

Футбольная команда лилипутов в Вене, Австрия, 1934 год

Жизнь лилипутов

Цирк «Деревня лилипутов» в Брюсселе, Бельгия, 1935 год. На фото: ежедневные упражнения под руководством Азиса Солимана.



Жизнь лилипутов

Жизнь лилипутов

Жизнь лилипутов

Лилипут из «деревни лилипутов» ухаживает за своими цветами. Брюссель, Бельгия, 1935 год

Жизнь лилипутов

Лилипутка красится перед зеркалом, женщина остается женщиной. «Деревня лилипутов». Брюссель, Бельгия, 1935 год

Жизнь лилипутов

Голландский импресарио Сакс со своим любимым лилипутом. «Деревня лилипутов». Брюссель, Бельгия, 1935 год.

Жизнь лилипутов

Йос ван ден Берг, голландский живописец лилипут, нарисовал натюрморт, который был куплен журналом «Life». Нидерланды, 1938 год.

Жизнь лилипутов

Господин Чарли Локхарт, государственный казначей в Остине, штат Техас, Соединенные Штаты Америки 1940. на фото: Чарли Локхарт за столом, подписывает документы, принесенные его секретарем.

Жизнь лилипутов

Чарли Локхарт за столом. Остин. 1940 год.

Жизнь лилипутов

Чарли Локхарт открывает каждый день банковский сейф под защитой пятерых вооруженных полицейских. Остин. 1940 год.

Жизнь лилипутов

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