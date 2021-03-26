Почему богини со змеями существуют во всём мире

Нет материка, на котором некогда не царили бы «богини со змеями» или «богини-змеи», позже побеждённые и вытесненные более сложными и «дисциплинированными» божествами. Навскидку, если подумать, можно вспомнить не меньше трёх богинь, если вы внимательно учились в школе. Но почему этот образ настолько распространённый и древний? Есть несколько теорий.
Что может означать богиня со змеями
В разных школах психологии и психоаналитики образ змей в культуре и общем бессознательном интерпретируют по-разному. Для фрейдистов они однозначно ассоциируются с мужскими половыми органами и выражают, таким образом, стремление к доминированию и размножению, а также наивную фаллоцентричность архаичных культур. Но в таком случае богиня со змеями, будучи женщиной, показывает контроль над мужским началом как зарождение цивилизации, построенной на контроле простых животных импульсов - это образ грозной, контролирующей матери. Либо, в другом варианте, это образ женщины, присваивающей себе мужское начало, выражение власти — такой интерпретации могут придерживаться те, кто верит, что каждое общество прошло стадию матриархата.
Однако, несмотря на все усилия, учёные почти нигде не нашли тот самый матриархат — чистую власть матерей семейств без допуска к власти и экономическому контролю мужчин. Несмотря на то, что многие народы в прошлом (или настоящем) практиковали матрилинейность — передачу собственности и имени по женской линии, матрилокальность - жизнь нескольких поколений в доме матерей, связанных общей матерью, и отмечали сильное социальное влияние пожилых женщин во многих культурах и поклонение женским божествам, которое постепенно сменялось бОльшим почитанием богов-мужчин.
Древнеегипетская богиня Исида.
Другие свяжут змей со стихией воды, которая выражает женскую плодородную силу, и богиня со змеями, таким образом, становится богиней плодородия (тем более, что они часто имеют отношение к такому культу).Третьи увидят в змеях знак мудрости, которая традиционно приписывается именно женщинам. Четвёртые — желание выразить природную силу как нечто опасное (ведь змей везде боятся).
Наконец, самая непопулярная и оригинальная версия опирается на теорию Демоза, который считал, что на людей огромное впечатление производят месяцы, проведённые в утробе матери, когда внешних стимулов было не так много и самыми яркими образами была плацента, в подражание которой потом придумали мировое древо и солярные символы, и питающая пуповина, путь, по которому приходят все блага. Её-то представители разных культур пытались найти потом в фаллосе (исходя из человеческого тела, он напоминает пуповину), высоких длинных палках или сооружениях, словно связывающих с небом, заменившим плаценту, нитях судьбы в женских руках... И, возможно, змеях, привязанных к женскому (материнскому) образу. После всех этих теорий смотришь на богинь со змеями совсем по-другому.
Культ богини Гекаты пришёл в Грецию из Малой Азии, а позже был подхвачен завоевателями-кельтами.
Афина
Образ Афины, скорее всего, со временем был создан из образов нескольких женских божеств, от ливанского и критского до тех, которым поклонялись на материковой Греции. Чем дольше жила Афина, тем более цивилизованно она выглядела, но, какие бы боги не возвышались, ей продолжали поклоняться как одной из самых популярных богинь. Вероятно, изначально она даже не имела отношения к Зевсу — её популярность просто использовали жрецы, привязав её к его образу из идеологических соображений.
Чем больше проходило веков, тем более цивилизованным становился образ Афины, и уже мало кто вспоминал, что её одеяния сшиты из кожи поверженного титана (слишком кровожадно и неэлегантно звучит для античности классического периода). Однако сквозь века пронёсся один из образов Афины — змей у ноги. Согласно мифам, это сын Афины от Гефеста, родившийся от того, что семя бога-кузнеца попало на ногу богини-воительницы. Иногда доспехи Афины упоминались как покрытые змеиной чешуёй. Кроме того, именно Афина украшает голову Медузы Горгоны змеями после того, как та переживает надругательство — и больше ни один мужчина не может к ней приблизиться (если только сама Афина ему не поможет).
Афина со змеем у ноги.
Известно, что в Афинах не шею детям надевали золочёных змеек как защитный амулет и напрямую связывали его с богиней Афиной. По мифам, в которых сын богини представёт то змеем, то человеческим младенцам, Афина приставляла послушных ей змей охранять его. А вот на других детей — сыновей Лаокоона, как и на него самого, Афина наслала змей, чтобы покарать их.
Апи
Знаменитая скифская змееногая богиня, изображение которой нередко можно увидеть в кладах этих легендарных кочевников, тоже со временем претерпевала трансформации в образе, которые легко отследить, потому что скифы оставили множество её изображений. В более ранних это женщина, у которой вместо ног — два (или больше) змеиных хвоста, в более поздних они превращаются в некие ленты, может быть, в стилизованные потоки воды. Тем более, что Апи, как богиня плодородия и жизни, была связана и с водой тоже. Она также известна как богиня-мать, породившей скифов, воплощение материнского образа. Иногда Апи также сжимает головы змей в руках.
После долгого тесного общения с греками скифы стали утверждать, что Апи родила свой народ после посещения Зевса либо же его сына Геракла. Кстати, таврические греки порой тоже использовали образ Апи — возможно, как декоративный, а может быть, они начали ей поклоняться, общаясь со скифами. В самом позднем, элинизированном своём виде образ Апи предстаёт во фракийском мавзолее. Он всё ещё узнаваем, но две волны образуют полы платья, а у самой богини теперь есть обычные человеческие ноги.
Змееногая Апи, изображённая на конском налобнике.
Ойя
Нигерийская богиня Ойя правит ветрами, ураганами и молниями, а также покровительствует битвам, любовной страсти и материнству. Под её началом рынки, торговые площади и кладбища. В общем, это богиня почти такого же широкого спектра, как Афина. Среди её атрибутов — змея и молния, и иногда склоняются к мысли, что молния также представляет собой эволюцию образа змеи. Также она часто вооружена копьём или мачете.
Одно из современных изображений богини-царицы Ойи.
Бэндзайтэн
Хотя синтоизм сам по себе очень близок к анимизму, очень архаичному типу религии, в самих японских богах не оставлено почти ничего архаичного, они очень очеловечены и упорядочены. Часть из них заимствованы и пришли вместе с индийскими и китайскими буддистами, как богиня Бндзайтэн, которая считается переосмыслением индийской богини Сарасвати. Бэндзайтэн — одна из семи божеств счастья.
В отличие от Сарасвати, её голову обвивает змея — что даёт основание предполагать, что прообразом Бэндзайтэн была также и некая местная богиня, имеющая отношение к змеям. Бэндзайтэн использует змей как своих посланников, то есть повелевает ими. До четырнадцатого века эту богиню (точнее, её статуи) можно было также увидеть с оружием в руках — луком и мечом.
Некоторые старые статуэтки изображают Бэндзайтэн вооружённой.
Сирона
У галлов была богиня целительства Сирона (кстати, как известно, Афина научила богов и людей целительству и родила дочь Гигию, покровительствующую врачам). Её изображали со змеёй, обвившейся вокруг руки, подобно тому, как Гигия у греков изображается со змеёй, сползающей по её руке, чтобы сцедить свой яд в чашу. Трудно сказать о Сироне больше, потому что мифология галлов была описана (или изображена) не так подробно, как у римлян или греков. Другой атрибут Сироны — украшение на голове в виде звезды. Именно так, «звезда», переводится её имя.
Сирона держит змею и миску с яйцами.
Нюйва
Китайцы верили, что человечество и несколько богов произошло от богини-змеи с женской головой (или даже туловищем), по имени Нюйва. Людей она вылепила из глины, а других богов исторгла из клоаки (стоит надеяться, что это значит — родила, ведь клоаку змеи используют с разными целями). Нюйва спасала землю во время конца света, а ещё она покровительствует сватовству и браку — то есть, относится к богиням плодородия. Удивительно, но атрибутом Нюйва считается компас. Её вместе с братом-мужем, также змеебогом, изображали на могилах и очень долго в Китае стояли богатые храмы Нюйва.
Койольшауки
Богиня-воительница ацтеков, чьё имя значит Золотые колокольчики, была убита собственным братом Уицилопочтли за попытку убить собственную мать, забеременевшую вне брака. Он разделил тело сестры на куски и голову закинул на небо, где она превратилась в луну. Поэтому изображения Койолшауки так различаются. Иногда это одна только голова, а иногда — женщина со шлемом на голове, со змеями на руках и вокруг талии. Грудь её обнажена, как у мужчины или дикарки, а на щеках — золотые бубенчики.
Кстати, мать Койольшауки зачала её от обсидианового ножа — популярного в Мезоамерике оружия, и зовут эту мать Коатликуэ, буквально – «Она в платье из змей», либо же Коатлантонан, «Наша змеиная мать». Её лицо обычно образуют головы двух змей (либо два потока крови в форме змей), и из змей состоит её юбка. В позднем государстве ацтеков, очень упорядоченном, ей отвели место покровительницы тех, кто разводит цветы. Просто идеально для богини, чья голова состоит из потоков крови.
Голова Койольшауки, ставшая луной.
Урабунна — дети змей
Австралийские племена не знают человекоподобных богов, но племя урабунна считает, что произошло от двух змей, коричневой и зелёной, которые путешествовали по пустыне и оставляли за собой вместо яиц души детей. Они однозначно определяют этих змей как «матерей». Урабунна считают змей своим тотемом, но это не мешает им их есть и у них даже есть церемония, которая должна вызвать зарождение большого количества змей — чтобы потом их можно было съесть. В церемонии участвует непосредственный потомок одной из двух змей — ему самому змей есть нельзя, но он может, как считается, порождать новых змей. Его кожу прокалывают, чтобы показалась кровь. Ручейки крови на символическом уровне и превращаются в змей под землёй.
Текст: Лилит Мазикина.
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