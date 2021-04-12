Какие существуют доказательства того, что Иисус Христос - реальная историческая фигура

Сегодня на нашей планете проживает более 2 млрд христиан, и они верят, что Иисус из Назарета был не просто одной из самых важных фигур в мировой истории, он был Мессией. В то же самое время, многие другие отвергают саму идею, что он вообще когда-либо существовал. Например, опрос 2015 года, проведённый Англиканской церковью, показал, что 22 процента взрослых людей в Англии не верят, что Иисус был реальным человеком. Библия же говорит, что Иисус – это реальная личность. Какие ещё существуют доказательства?
Среди независимых исследователей Нового Завета христианской Библии нет особых разногласий в этом вопросе. Ни один из них не отвергает существования человека по имени Иисус. Лоуренс Микитюк, доцент кафедры библиотечного дела в Университете Пердью и автор статьи Biblical Archeology Review 2015 года о внебиблейских свидетельствах об Иисусе, отмечает, что в древние времена по этому поводу вообще не было никаких споров. «Еврейские раввины очень не любили Христа и его последователей. Они обвиняли Иисуса в том, что он волшебник и сбивает людей с пути истинного, но они никогда не говорили, что его не существует», - пишет профессор.
Иисус Христос - пастырь.
Археологических свидетельств существования Иисуса из Назарета не существует. «Нет ничего убедительного, и я бы этого не стал ожидать», - говорит Микитюк. «Крестьяне обычно не оставляют археологических следов». Профессор религиеведения Университета Северной Каролины, Барт Д. Эрман, автор книги «Существовал ли Иисус? Исторический аргумент в пользу Иисуса из Назарета», говорит: «Реальность такова, что у нас нет никаких практических археологических свидетельств о тех, кто жил во времена Иисуса и в том месте где он родился. Отсутствие доказательств не означает, что человека в то время не существовало. Это означает лишь то, что она или он, как и 99,99% остального мира в тот период, не оказали никакого влияния на археологические данные».
Иисус Христос умывает ноги своим ученикам.
Некоторые, основываясь на этом, имеют смелость утверждать, что значит Иисуса и не было на самом деле, это миф, выдумка. Но в течение нескольких десятилетий своей жизни Христос был упомянут различными очень уважаемыми еврейскими и римскими историками, которые совсем не были его последователями.
Всевозможные споры и вопросы о подлинности продолжают окружать церковные реликвии, связанные с Иисусом, такие как терновый венец, плащаница и крест. Терновый венец, который был на голове Иисуса Христа, как считают некоторые, находится на хранении в соборе Парижской Богоматери в Париже. Также четырёхметровая льняная погребальная ткань, предположительно хранящая отпечаток лица и тела Иисуса, находится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине. Все эти артефакты весьма спорные, но это никоим образом не опровергает факта существования Христа.
Нагорная проповедь Христа.
Археологам удалось подтвердить многие аспекты новозаветной истории об Иисусе. В то время как некоторые оспаривали существование древнего Назарета, библейского родного города детства Иисуса, археологи обнаружили его остатки. Был найден высеченный в скале дом, во внутреннем дворе которого были гробницы и цистерна. Также историки нашли вещественные доказательства римских казней через распятие, описанные в Новом Завете.
Распятие Иисуса Христа.
Конечно, документальных свидетельств за пределами Священного Писания довольно мало. Наиболее подробное описание жизни и смерти Иисуса Христа содержится в четырёх Евангелиях и других книгах Нового Завета. «Все христиане по понятным причинам предвзято относятся к тому, во что они верят. Заявления эти должны быть действительно очень критически оценены. Нам же важно установить любую исторически достоверную информацию», - говорит Эрман. «Но самое главное то, что утверждения об Иисусе как об исторической фигуре абсолютно соответствуют истине. На самом деле этот человек был - еврей с верными последователями, казнённый по приказу римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата во время правления императора Тиберия. Это подтверждается различными источниками». В течение нескольких десятилетий своей жизни Иисус упоминался еврейскими и римскими историками в отрывках, полностью подтверждающих отрывки из Нового Завета, описывающие жизнь и смерть Христа.
Библия наиболее подробно описывает жизнь и смерть Иисуса Христа.
Самые ранние небиблейские рассказы об Иисусе мы находим у историка Иосифа Флавия. Этот еврейский летописец первого века, по словам Эрмана, «безусловно является нашим лучшим источником информации о Палестине того периода». Он дважды упоминает Иисуса в « Еврейских древностях», своей огромной 20-томной истории еврейского народа, которая была написана около 93 года нашей эры.
Многие исторические документы подтверждают достоверность истории, описанной в Новом Завете.
Иосиф Флавий родился через несколько лет после распятия Мессии. По свидетельствам исследователей, около 37 года нашей эры. Он был аристократом с хорошими связями, успел побывать военачальником в Палестине, в Галилее, во время первого восстания евреев против Рима. Было это между 66 и 70 годами. Флавий не был последователем Иисуса. Историк был живым свидетелем зарождения ранней христианской церкви. Кроме этого, он лично знал людей, которые видели и слышали Христа.
Историк Иосиф Флавий.
В одном отрывке из «Иудейских древностей», где рассказывается о казни апостола Иакова, Иосиф Флавий называет жертву «братом Иисуса, которого называют Мессией». По словам профессора Микитюка, очень немногие учёные сомневаются в подлинности этого отрывка. У Флавия есть другой отрывок, более длинный, который вызывает гораздо больше споров. Там Иосиф Флавий пишет об Иисусе, как о человеке «совершившем удивительные деяния» и приговорённом к распятию Пилатом.
Иисус Христос изгоняет легион бесов из одержимого.
Римский историк Тацит также описывает казнь Иисуса Христа Понтием Пилатом. Этот рассказ появляется в Анналах Имперского Рима, истории Римской империи первого века, написанной около 116 года нашей эры римским сенатором и историком Тацитом. В хронике летописец упоминает, что император Нерон ложно обвинял «людей, которых обычно называли христианами в чудовищных преступлениях» и жестоко расправлялся с ними. Христос же, основатель этой веры, был казнён Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи во время правления Тиберия.
Как римский историк, Тацит не имел никаких христианских предубеждений в своем обсуждении преследований христиан со стороны Нерона, говорит Эрман. «Практически всё, что он пишет, совпадает с историями Нового Завета. Описывает он это с совершенно другой точки зрения, как римский писатель, презирающий христиан и считающий их веру суевериями. Рассказывает Тацит и о том, как Иисус был казнён правителем Иудеи Понтием Пилатом за преступления против государства, а вслед за этим возникло мощное религиозное движение его последователей. Когда историк писал свои труды, он чётко указывал читателям места, где он не считает информацию достоверной. В отрывке же повествующем о Христе, нет никаких пометок или указаний на потенциальную ошибку.
Иисус Христос успокаивает бурю на море и идёт по воде.
Об Иисусе говорится также во многих других римских текстах. Незадолго до того, как об этом написал Тацит, римский правитель Плиний Младший писал императору Траяну, что первые христиане «будут петь гимны Христу, как Богу». Некоторые учёные также считают, что римский историк Светоний ссылается именно на Иисуса, отмечая, что император Клавдий изгнал евреев из Рима, потому что они «устраивали постоянные беспорядки по наущению Христа».
Конечно, учёные соглашаются, что вся эта коллекция отрывков из нехристианских источников, возможно, не даёт так уж много информации о жизни Иисуса. Зато она безусловно полезна в аспекте понимания и осознания того факта, что Иисус Христос точно был известен историкам. Они могли не соглашаться с тем, что он Бог, они могли не верить в него, но никто из них не думал, что он миф.
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