Какие существуют доказательства того, что Иисус Христос - реальная историческая фигура

Иисус Христос - пастырь.

Иисус Христос умывает ноги своим ученикам.

Нагорная проповедь Христа.

Распятие Иисуса Христа.

Библия наиболее подробно описывает жизнь и смерть Иисуса Христа.

Многие исторические документы подтверждают достоверность истории, описанной в Новом Завете.

Историк Иосиф Флавий.

Иисус Христос изгоняет легион бесов из одержимого.

Иисус Христос успокаивает бурю на море и идёт по воде.