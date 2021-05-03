Интригующая история одинокого дома на необитаемом острове Исландии

На одном из островов архипелага Vestmannaeyjar был обнаружен единственный дом (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: sun.day.az.

Среди вод Атлантического океана есть остров, который прославился на весь мир единственным домом (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: mirkrasiv.ru.

Несмотря на труднодоступность места, свежие фото появляются с завидной регулярностью (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: designerdreamhomes.ru.

Добраться до одинокого острова Эдлидаэй не так-то просто (Vestmannaeyjar, Исландия). | Фото: facebook.com/ Nordic Travel.

Чтобы попасть к одинокому. | Фото: vokrugsveta.ua/ youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Сотрудники Общества Ellidae Island летом собирают яйца птиц, но зачастую возникают сложности с их доставкой (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: heimaslod.is.

Это единственное место, где можно пришвартоваться, поэтому путешественники вынуждены подниматься по камням (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Туристов и отдыхающих при подъеме на плато страхуют сопровождающие (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Смельчаков, взобравшихся на плато, встречает флюгер и дикая природа (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Стадо овец стало дополнительным развлечением для путешественников (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Тупики в марте-апреле всегда возвращаются на остров и роют глубокие норы, чтобы свить гнездо. | Фото: myplanet-ua.com.

Последняя перестройка одинокого дома на острове была в 2001 г (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: instagram.com/ © sigurdurkrsigurdsson.

На террасе можно и отдохнуть с дороги, и пожарить мясо с овощами на переносном гриле (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film, Bjarni Sigurdsson.

Для тех, кто планирует задержаться на длительное время, обустроено 2 общих спальни (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Для полного расслабления отдыхающих построили сауну с открытой террасой (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: heimaslod.is.

Гостиную обустроили в лучших традициях охотничьих домиков (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Для обогрева домика установили дровяную печь, а для приготовления еды есть баллонный газ (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Туристы могут пользоваться столовой, кухней и санузлом (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.