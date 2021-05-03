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Интригующая история одинокого дома на необитаемом острове Исландии


Интригующая история одинокого дома на необитаемом острове Исландии

С тех пор, как был обнаружен белеющий домик на просторах одного из островов архипелага Вестманнаэйяр, он превратился в объект с массой историй и легенд. Его популярность объясняется не столько удивительным месторасположением, большего всего интересует вопрос о его принадлежности, ведь всем не терпится узнать, кто же так основательно пытается оградить свою личную жизнь от любопытных глаз.

На одном из островов архипелага Vestmannaeyjar был обнаружен единственный дом (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: sun.day.az.

На одном из островов архипелага Vestmannaeyjar был обнаружен единственный дом (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: sun.day.az.

 

Несмотря на оторванность от континента и неприступность скалистых берегов, каким-то образом остров Эдлидаэй (Elliðaey), входящий в состав архипелага Вестманнаэйяр, стал пристанищем для людей. Именно на нем был обнаружен единственный дом, стоящий на живописном плато посреди Атлантического океана.
Среди вод Атлантического океана есть остров, который прославился на весь мир единственным домом (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: mirkrasiv.ru.

Среди вод Атлантического океана есть остров, который прославился на весь мир единственным домом (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: mirkrasiv.ru.


Справка: Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar) — небольшой архипелаг площадью 16,3 км² расположенный у южного побережья Исландии. Он состоит из 14 островов, нескольких скал и утесов. На самом большом из группы островов Хеймаэйе живет более 4 тыс. человек, остальные же являются необитаемыми.

Несмотря на труднодоступность места, свежие фото появляются с завидной регулярностью (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: designerdreamhomes.ru.

Несмотря на труднодоступность места, свежие фото появляются с завидной регулярностью (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: designerdreamhomes.ru.

 

После того как фото одиноко белеющего дома на фоне буйной зелени было обнародовано в Сети, он превратился в объект особого внимания. Многим не терпится узнать, кому же так надоело человеческое общество и цивилизация, что отправился в прямом смысле слова на край света, обрекая себя на полное одиночество.
Добраться до одинокого острова Эдлидаэй не так-то просто (Vestmannaeyjar, Исландия). | Фото: facebook.com/ Nordic Travel.

Добраться до одинокого острова Эдлидаэй не так-то просто (Vestmannaeyjar, Исландия). | Фото: facebook.com/ Nordic Travel.

 

Естественно, на просторах интернета легенды и домыслы гуляли и гуляют до сих пор, причем каждый старается выделиться и найти самую невероятную версию, кому же он все-таки принадлежит. Да это и понятно, ведь фото «острова одиночества» действительно впечатляет, и воображение рисует просто идиллические картины о полном слиянии с природой вдали от шумного общества.
Чтобы попасть к одинокому. | Фото: vokrugsveta.ua/ youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Чтобы попасть к одинокому. | Фото: vokrugsveta.ua/ youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

 

Как водится, многие в своих бурных фантазиях заходят слишком далеко, утверждая, что остров принадлежит то загадочному миллиардеру, который на нем прячется от суетного мира, то параноику, который обзавелся убежищем на случай зомби апокалипсиса.
Сотрудники Общества Ellidae Island летом собирают яйца птиц, но зачастую возникают сложности с их доставкой (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: heimaslod.is.

Сотрудники Общества Ellidae Island летом собирают яйца птиц, но зачастую возникают сложности с их доставкой (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: heimaslod.is.

 

Другие утверждают, что Эдлидаэй был подарен Премьер-министром Исландии известной певице Бьорк за особые заслуги перед страной. Эту новость тиражировали все с новыми и новыми подробностями, но в конце концов и они утихли. Стало известно, что остров Эдлидаэй выставляли на аукцион, в котором собиралась участвовать и исландская знаменитость.
Это единственное место, где можно пришвартоваться, поэтому путешественники вынуждены подниматься по камням (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Это единственное место, где можно пришвартоваться, поэтому путешественники вынуждены подниматься по камням (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

 

По неизвестным причинам певица отказалась от участия в торгах, и народ снова теряется в догадках, кто же стал владельцем и единственного дома и острова. Кстати сказать, он действительно является прекрасным местом для уединения, ведь туда не так-то просто и попасть. И это связано не только с удаленностью от материка и расположением в водах океана. Как оказалось, пришвартоваться к скалистому острову довольно проблематично, не говоря о свободном поднятии на плато.
Туристов и отдыхающих при подъеме на плато страхуют сопровождающие (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Туристов и отдыхающих при подъеме на плато страхуют сопровождающие (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

 

Это обусловлено его происхождением. Поскольку архипелаг возник в результате извержения вулкана, то крутые скалистые берега и поднятие одной стороны острова до высоты 145 м не вызывает удивления. И только лишь с восточной стороны, где находится самая нижняя точка, можно подойди на небольшом судне к отвесной скале и с помощью крепкого каната взобраться на поверхность.
Смельчаков, взобравшихся на плато, встречает флюгер и дикая природа (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Смельчаков, взобравшихся на плато, встречает флюгер и дикая природа (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

 

Но тех, кто решится на такую авантюру, на вершине острова ждут поистине незабываемые впечатления. Особенно прекрасно это райское место в весенне-летний период, когда благоухающая зелень, цветы и многотысячная компания птиц прилетевших для гнездования будет радовать глаз.

 
Стадо овец стало дополнительным развлечением для путешественников (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Стадо овец стало дополнительным развлечением для путешественников (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

 

Компанию путникам могут составить лишь несколько коров и овцы, которые предприимчивые жители близлежащего обитаемого острова Хеймаэйе выращивают на пустующих пастбищах. Если удастся сюда попасть в разгар весны, можно увидеть птичий базар, в котором главное место занимают потешные красавцы тупики, за поведением которых можно наблюдать часами.
Тупики в марте-апреле всегда возвращаются на остров и роют глубокие норы, чтобы свить гнездо. | Фото: myplanet-ua.com.

Тупики в марте-апреле всегда возвращаются на остров и роют глубокие норы, чтобы свить гнездо. | Фото: myplanet-ua.com.

 

Интересный факт: Атлантические тупики – эти вид северных морских птиц формой тела похожих на пингвинов, но родственниками они не являются. Большую часть своей жизни они проводят в море и только лишь в брачный период выходят на сушу. Причем пары создают раз и на всю жизнь (живут 10-15 лет), хотя вместе находятся только во время высиживания птенцов, а потом каждый существует сам по себе до следующей весны. Для местных жителей их мясо является деликатесом.
Последняя перестройка одинокого дома на острове была в 2001 г (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: instagram.com/ © sigurdurkrsigurdsson.

Последняя перестройка одинокого дома на острове была в 2001 г (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: instagram.com/ © sigurdurkrsigurdsson.

 
На террасе можно и отдохнуть с дороги, и пожарить мясо с овощами на переносном гриле (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film, Bjarni Sigurdsson.

На террасе можно и отдохнуть с дороги, и пожарить мясо с овощами на переносном гриле (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film, Bjarni Sigurdsson.

 

Вот именно эти птицы и стали основной причиной строительства дома на необитаемом острове. По сведениям редакции Novate.Ru, еще 300 лет назад здесь появились первые поселенцы, которые занимались разведением скота, рыбалкой и охотой на тупиков.
Для тех, кто планирует задержаться на длительное время, обустроено 2 общих спальни (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Для тех, кто планирует задержаться на длительное время, обустроено 2 общих спальни (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

 
Для полного расслабления отдыхающих построили сауну с открытой террасой (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: heimaslod.is.

Для полного расслабления отдыхающих построили сауну с открытой террасой (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: heimaslod.is.

 

В добровольное изгнание в те далекие времена отправилось всего 5 семей, но они довольно долго продержались на просторах Elliðaey. Лишь в 30-х годах прошлого века последние жители покинули этот остров, и с тех пор он считается необитаемым. Домики поселенцев быстро разрушились под воздействием сильного ветра и влажного воздуха. Но со временем на это удивительное место обратили внимание, и в 1953 году началось новое строительство.
Гостиную обустроили в лучших традициях охотничьих домиков (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Гостиную обустроили в лучших традициях охотничьих домиков (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

 

На этот раз обустройством охотничьего домика занимались члены Общества Ellidae Island, которые летом ловят тупиков, а весной – собирают яйца птиц. Постоянно в нем никто не проживает, поэтому остров так и считается необитаемым. Из-за неблагоприятного климата домик очень быстро ветшает, по этой причине его уже несколько раз перестраивали и обновляли.
Для обогрева домика установили дровяную печь, а для приготовления еды есть баллонный газ (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

Для обогрева домика установили дровяную печь, а для приготовления еды есть баллонный газ (о.Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Bjarni Sigurdsson.

 

На данный момент желающие уединиться или поохотиться могут в любой момент снять резиденцию, в которой есть все необходимое для полноценного отдыха. Особенно оценят это место любители природы и тишины, ведь в мире таких умиротворенных уголков уже практически не осталось.
Туристы могут пользоваться столовой, кухней и санузлом (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

Туристы могут пользоваться столовой, кухней и санузлом (о. Эдлидаэй, Исландия). | Фото: youtube.com/ © Torz Film.

 

Как стало известно авторам Novate.Ru, охотничий домик не обязательно арендовать на длительное время, учитывая повышенный интерес к этим местам, турфирмы устраивают однодневные поездки. Теперь любой желающий может взобраться на отвесную скалу, чтобы побывать в одном из самых восхитительных мест на планете и увидеть одинокий дом собственными глазами.

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