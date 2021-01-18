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Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Проектная фирма Metamoorfose Studio работала над оформлением апартаментов для молодой пары в Сан-Паулу, Бразилия. Клиенты нуждались в открытом пространстве, способном легко адаптироваться под меняющиеся ситуации. Главным элементом интерьера архитекторы сделали складную деревянную панель, которая при необходимости отделяет дополнительную комнату отдыха, переходящую в спальню, от основной гостиной зоны, включающей столовую и кухню.

В раскрытом виде панели демонстрируют красивую геометрическую фигуру, добавляющую визуальный акцент помещениям дневной части. В сложенном виде они не занимают много места и превращают гостиную и комнату отдыха в одно большое пространство. Светлый балкон оборудован в качестве дополнительной комнаты, предлагая возможность смотреть телевизор с видом на город.

Фотографии: Maira Acayab

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

Гибкая планировка квартиры в Сан-Паулу

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