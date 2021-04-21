Константин Пятс: за что президента Эстонии посадили в психушку в СССР

Бывший мэр
Биография Константина Пятса, 1874 года рождения, изобиловала всевозможными неожиданными поворотами. Так, после окончания школы Константин поначалу поступил в православную духовную семинарию в Риге. Но через четыре года учебы он все-таки пришел к выводу, что данная сфера ему не подходит. Поэтому вскоре Пятс стал студентом юридического факультета Императорского Юрьевского университета в Тарту.
Выпустившись из университета, Пятс некоторое время работал в Таллинне (тогда город назывался Ревель) по специальности, то есть юристом. Именно там в 1901 году он объединился с другими радикально настроенными молодыми людьми и создал газету «Вестник», которая стала пользоваться определенной популярностью среди горожан. Через три года Пятса избрали на пост вице-мэра Таллинна.
В 1905 году Константин Пятс принял активное участие в Первой русской революции. Но когда вся городская администрация была распущена, Пятса было приказано арестовать.Однако ему удалось бежать. Жил он в Швейцарии и Финляндии. Тем временем в России его приговорили к расстрелу. Через три года, правда, этот вердикт был отменен, и Пятс вернулся в Таллинн.
Бывший президент
Но Пятса поджидали новые неприятности. Вскоре Таллинн был оккупирован немцами, и бывший вице-мэр оказался в польском концлагере. Однако ему снова посчастливилось. Он смог вернуться на родину, в Эстонию, и даже несколько лет занимал пост руководителя правительства страны.
А 12 марта 1934 года Константин Пятс при поддержке главнокомандующего армией Йохана Лайдонера организовал в Эстонии переворот и объявил республику независимой. Через четыре года Пятса избрали первым в истории страны президентом.
В 1939 году новоиспеченная республика по договору с СССР разместила на своей земле советские военные базы. А уже в 1940 году в Таллинн нагрянули войска Советского Союза. После начался процесс включения Эстонии в состав СССР. В связи с этим Константина Пятса арестовали и отправили в Башкирию. Следом за президентом в ссылку последовали и члены его семьи: двое сыновей, невестка и внуки.
Пациент
Поначалу бывшего президента определили на принудительное лечение якобы от душевной болезни в психиатрическую клинику тюремного типа, находящуюся в столице Татарстана Казани. Там Пятс провел долгих 10 лет. Причем никакого обвинения в течение всего этого времени ему так и не предъявили. Приговор был оглашен только в 1952 году: четверть века заключения и конфискация имущества.
В том же году в Бутырке скончался сын Пятса Виктор, а за 8 лет до этого в детдоме умер от голода и один из внуков президента.
Много лет о судьбе самого Константина Пятса практически не было ничего известно. Только в 1990-х годах выяснилось, что он ушел в мир иной еще в 1956 году. Случилось это в психиатрической лечебнице в селе Бурашево Тверской области. Там же пациента Пятса и похоронили. Спустя почти 35 лет останки первого президента Эстонии перевезли на его родину.
Юлия Попова
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