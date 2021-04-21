Константин Пятс: за что президента Эстонии посадили в психушку в СССР

Бывший мэр

Биография Константина Пятса, 1874 года рождения, изобиловала всевозможными неожиданными поворотами. Так, после окончания школы Константин поначалу поступил в православную духовную семинарию в Риге. Но через четыре года учебы он все-таки пришел к выводу, что данная сфера ему не подходит. Поэтому вскоре Пятс стал студентом юридического факультета Императорского Юрьевского университета в Тарту.

Выпустившись из университета, Пятс некоторое время работал в Таллинне (тогда город назывался Ревель) по специальности, то есть юристом. Именно там в 1901 году он объединился с другими радикально настроенными молодыми людьми и создал газету «Вестник», которая стала пользоваться определенной популярностью среди горожан. Через три года Пятса избрали на пост вице-мэра Таллинна.

В 1905 году Константин Пятс принял активное участие в Первой русской революции. Но когда вся городская администрация была распущена, Пятса было приказано арестовать.

Однако ему удалось бежать. Жил он в Швейцарии и Финляндии. Тем временем в России его приговорили к расстрелу. Через три года, правда, этот вердикт был отменен, и Пятс вернулся в Таллинн.