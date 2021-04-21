С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Константин Пятс: за что президента Эстонии посадили в психушку в СССР

Константин Пятс: за что президента Эстонии посадили в психушку в СССР

Константин Пятс: за что президента Эстонии посадили в психушку в СССР
В 1956 году скончался 81-летний пациент закрытой психиатрической лечебницы, расположенной в одном из поселков Тверской области. В этом событии не было бы ничего примечательного, если бы усопший некогда не занимал весьма высокий пост. Он был первым президентом Эстонии.

Бывший мэр

Биография Константина Пятса, 1874 года рождения, изобиловала всевозможными неожиданными поворотами. Так, после окончания школы Константин поначалу поступил в православную духовную семинарию в Риге. Но через четыре года учебы он все-таки пришел к выводу, что данная сфера ему не подходит. Поэтому вскоре Пятс стал студентом юридического факультета Императорского Юрьевского университета в Тарту.

Выпустившись из университета, Пятс некоторое время работал в Таллинне (тогда город назывался Ревель) по специальности, то есть юристом. Именно там в 1901 году он объединился с другими радикально настроенными молодыми людьми и создал газету «Вестник», которая стала пользоваться определенной популярностью среди горожан. Через три года Пятса избрали на пост вице-мэра Таллинна.

В 1905 году Константин Пятс принял активное участие в Первой русской революции. Но когда вся городская администрация была распущена, Пятса было приказано арестовать.

Однако ему удалось бежать. Жил он в Швейцарии и Финляндии. Тем временем в России его приговорили к расстрелу. Через три года, правда, этот вердикт был отменен, и Пятс вернулся в Таллинн.

Бывший президент

Но Пятса поджидали новые неприятности. Вскоре Таллинн был оккупирован немцами, и бывший вице-мэр оказался в польском концлагере. Однако ему снова посчастливилось. Он смог вернуться на родину, в Эстонию, и даже несколько лет занимал пост руководителя правительства страны.

А 12 марта 1934 года Константин Пятс при поддержке главнокомандующего армией Йохана Лайдонера организовал в Эстонии переворот и объявил республику независимой. Через четыре года Пятса избрали первым в истории страны президентом.

В 1939 году новоиспеченная республика по договору с СССР разместила на своей земле советские военные базы. А уже в 1940 году в Таллинн нагрянули войска Советского Союза. После начался процесс включения Эстонии в состав СССР. В связи с этим Константина Пятса арестовали и отправили в Башкирию. Следом за президентом в ссылку последовали и члены его семьи: двое сыновей, невестка и внуки.

Пациент

Поначалу бывшего президента определили на принудительное лечение якобы от душевной болезни в психиатрическую клинику тюремного типа, находящуюся в столице Татарстана Казани. Там Пятс провел долгих 10 лет. Причем никакого обвинения в течение всего этого времени ему так и не предъявили. Приговор был оглашен только в 1952 году: четверть века заключения и конфискация имущества.

В том же году в Бутырке скончался сын Пятса Виктор, а за 8 лет до этого в детдоме умер от голода и один из внуков президента.

Много лет о судьбе самого Константина Пятса практически не было ничего известно. Только в 1990-х годах выяснилось, что он ушел в мир иной еще в 1956 году. Случилось это в психиатрической лечебнице в селе Бурашево Тверской области. Там же пациента Пятса и похоронили. Спустя почти 35 лет останки первого президента Эстонии перевезли на его родину.

Юлия Попова

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
20 способов остаться в истории, придумав оригинальную подпись для надгробия
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

20 способов остаться в истории, придумав оригинальную подпись для надгробия

" Травница". Мистические истории
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

" Травница". Мистические истории

Китайский интернет-магазин предлагает купить идеальное тело
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Китайский интернет-магазин предлагает купить идеальное тело

Мекленбургская генеалогическая традиция о Древней Руси
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировоззрение

Мекленбургская генеалогическая традиция о Древней Руси

Мекленбургская генеалогическая традиция о Древней Руси (Доклад, прочитанный на заседании учёного совета Института Российской истории РАН ...
«Пел на уроке»: как быть с замечаниями в дневнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенФоксфорд.Медиа

«Пел на уроке»: как быть с замечаниями в дневнике

Genshin Impact — Гайд по встрече с Барбарой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСообщество irongamers.ru

Genshin Impact — Гайд по встрече с Барбарой

Один человек получил ожоги лица при взрыве газа в Нижегородской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Один человек получил ожоги лица при взрыве газа в Нижегородской области

Джастин Бибер появится в новом эпизоде «Друзей»
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Джастин Бибер появится в новом эпизоде «Друзей»

Власти раскрыли детали о состоянии пострадавших при взрыве газа в селе Маргуша
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Власти раскрыли детали о состоянии пострадавших при взрыве газа в селе Маргуша

Сельский магазин на Байкале: будто 90-е на улице…
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Сельский магазин на Байкале: будто 90-е на улице…

Каждый раз, когда я путешествуя по российской глубинке, захожу в деревенский магазин, меня берёт лёгкая оторопь: такое впечатление, что п...
В ВОЗ рассказали, когда коронавирус будет взят под контроль
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В ВОЗ рассказали, когда коронавирус будет взят под контроль

Госдума предложила сделать спортзалы и стадионы более доступными для граждан
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Госдума предложила сделать спортзалы и стадионы более доступными для граждан

Право сильного – концепция англосаксонского правосудия
Материал, выбранный редакторами МиртесенДискуссии о политике "Не в стороне"

Право сильного – концепция англосаксонского правосудия

Названы самые «химически чистые» виды помидоров и огурцов
Материал, выбранный редакторами Миртесен365NEWS.BIZ

Названы самые «химически чистые» виды помидоров и огурцов

Скоро стартуют первые публичные тесты Apex Legends Mobile
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Скоро стартуют первые публичные тесты Apex Legends Mobile

Барселона - Зенит: Прогноз на матч 21.04.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости спорта и букмекеров

Барселона - Зенит: Прогноз на матч 21.04.2021

Бесплатный прогноз на матч Барселона - Зенит, который состоится 21 апреля 2021 года
В Италии на правительственном уровне поддерживают УЕФА
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

В Италии на правительственном уровне поддерживают УЕФА

Владимир Солодов: дороги на Халактырский пляж просто нет
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Владимир Солодов: дороги на Халактырский пляж просто нет

Сырно-луковая лепешка: сытный перекус.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Сырно-луковая лепешка: сытный перекус.

Московские усадьбы. Особняк фон Рекк.
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Московские усадьбы. Особняк фон Рекк.

Появились первые кадры последствий взрыва газа в доме под Нижним Новгородом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Появились первые кадры последствий взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Запретный плод: что воровала из холодильника принцесса Диана и за что ее отчитывал принц Филипп
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Запретный плод: что воровала из холодильника принцесса Диана и за что ее отчитывал принц Филипп

Источник: при хлопке газа под Нижним Новгородом никто не погиб, но под завалами младенец
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Источник: при хлопке газа под Нижним Новгородом никто не погиб, но под завалами младенец

Картина дня

наверх