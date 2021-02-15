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«Пикантные» развлечения в дореволюционной России : Какими шутками обменивалось высшее общество


«Пикантные» развлечения в дореволюционной России : Какими шутками обменивалось высшее общество

Открытки появились в России в 1870-х, а уже через несколько лет одним из самых «пикантных» развлечений высшего общества стало незлобное, но язвительное подтрунивание друг над другом с помощью модной новинки – почтовых карточек с картинками. Кроме детишек и цветочков на них очень быстро додумались печатать весьма двусмысленные пожелания и иллюстрации к ним. Получив некоторые из этих «поздравлений» можно было всерьез задуматься.

Интересно, что старейшая в мире открытка, отправленная в Англии 14 июля 1840 года, тоже была юмористического содержания. Обнаружена она только в 2001 году, но ее подлинность не вызывает сомнений. На открытой почтовой карточке вручную акварелью нарисована карикатура на почтовых служащих: они сидят с огромными перьями вокруг одной чернильницы, а внизу красуется надпись: «Грошовые пенаты» («Penny Penates»).
Теодор Хук, «Грошовые пенаты» - самая старая в мире почтовая открытка, 1840 год

Теодор Хук, «Грошовые пенаты» - самая старая в мире почтовая открытка, 1840 год

 

Автором этого шаржа является английский писатель и известный шутник Теодор Хук. Он сам сделал рисунок и сам себе его послал, хотя, вероятно, «метился» он при этом в тех самых почтовых работников, которые по долгу службы должны были увидеть рисунок. Шуточная карточка была продана на аукционе в 2002 году за 31 750 фунтов стерлингов (44 300 долларов США), что является наибольшей суммой, уплаченной за открытку.


«Penny Penates» опередила время на несколько десятилетий: еще через 25 лет, в 1865 году, на Германско-Австрийском конгрессе было рассмотрено предложение о пересылке открыток, но проект был отклонен из-за «неприличной формы пересылки сообщений на открытом почтовом листе». Однако еще через несколько лет вопросы приличия перестали всех смущать и почтовые карточки стали одним из самых популярных способов общения, а идея украшать их рисунками быстро превратилась в прекрасный способ продать их подороже.

Первая открытка в России появилась в 1872 году. Самыми распространенными сюжетами в конце XIX века были, как и сегодня, поздравления с праздниками, религиозные сюжеты, дети, котики и т.п. Открытки, напечатанные на плотной бумаге, считались в старину достаточно дорогим удовольствием. Его могли позволить себе только люди состоятельные. Интересно, что при этом они порой тратили деньги на то, чтобы не порадовать знакомых, а подшутить над ними.
Открытка конца XIX века на тему семьи

Открытка конца XIX века на тему семьи

 

Юмор дореволюционных открыток сегодня является отдельной темой для обсуждения. Подобные образцы старинного юмора сегодня даже называют «царскими мемами» - из-за краткости и яркости образов. Удивительно, что за сто с лишним лет темы для «подколов» практически не изменились. Открытки по-прежнему вполне понятны и вызывают улыбки, хотя некоторые шутки могут показаться и довольно смелыми.

Разумеется, одной из популярных тем были дамы: их красота (иногда излишняя), кокетство, брак и семья – все это остается актуальным и сегодня.
«Пикантные» развлечения в дореволюционной России : Какими шутками обменивалось высшее общество

«Матушка на страже и знает, когда нужно действовать», открытка начала XX века

 
Открытка «Супружеская арифметика»

Открытка «Супружеская арифметика»

 

Еще одной «вечной темой» можно считать молодежь, которая во все времена ведет себя как-то не так:
Открытки «Типы студентов»

Открытки «Типы студентов»

 

Актуальна, как и сто лет назад, открытка «Я взяток не беру и презираю, но денежный подарок принимаю»:
Открытка о взяточничестве

Открытка о взяточничестве

 

Удивительно, но даже шутки на тему вегетарианства, оказывается, не являются приметой нашего времени:
Открытка «Если мне удастся избегнуть опасности, даю слово есть мясное»

Открытка «Если мне удастся избегнуть опасности, даю слово есть мясное»

 

И еще две нестареющие темы: вокал и вес прекрасных дам:
Юмористические открытки начала XX века

Юмористические открытки начала XX века

 

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«Пикантные» развлечения в дореволюционной России : Какими шутками обменивалось высшее общество

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«Пикантные» развлечения в дореволюционной России : Какими шутками обменивалось высшее обществоПодписаться на мой Instagram
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