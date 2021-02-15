«Пикантные» развлечения в дореволюционной России : Какими шутками обменивалось высшее общество

Теодор Хук, «Грошовые пенаты» - самая старая в мире почтовая открытка, 1840 год

Открытка конца XIX века на тему семьи

«Матушка на страже и знает, когда нужно действовать», открытка начала XX века

Открытка «Супружеская арифметика»

Открытки «Типы студентов»

Открытка о взяточничестве

Открытка «Если мне удастся избегнуть опасности, даю слово есть мясное»

Юмористические открытки начала XX века