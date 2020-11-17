Как продлить срок службы колготкам

Скорее всего, за сезон вам придется выкинуть не одну пару колготок, но продлить их срок службы возможно. Рассказываем о самых действенных способах.





Надевайте носки

… и перчатки

Стирайте только руками или в мешках

Остановите стрелку

Заклейте внутренние швы у сапог

Заморозьте колготки

Жесткая обувь, плохой педикюр или неподходящий размер – самые частые причины того, что колготки рвутся в области пальцев. Чтобы этого избежать, надевайте подследники или носки под обувь. Носок примет на себя нагрузку от трения. Этот способ стоит запомнить, если вы собираетесь целый день ходить в закрытой обуви, а вечером надеть туфли.Неухоженные ногти на руках тоже оставляют на колготках зацепки, когда вы их надеваете. Если маникюр делать некогда, и надо срочно бежать на работу, надевайте колготки в перчатках, они защитят колготки от возможных зацепок.Перед тем, как надевать колготки, кольца с камнями и браслеты с острыми деталями нужно снять.Выбирайте правильный размерЧасто колготки рвутся не потому, что они плохого качества, а потому, что размер не подходит. Если попадаете не границу между размерами, купите побольше. Колготки дольше прослужат.Стирайте только руками или в специальных мешках с использованием жидких моющих средств. Никогда не сушите колготки на батареях.Если стрелка на колготках образовалась в самый неподходящий момент, всем известен способ с прозрачным лаком для ногтей. Но есть еще один, который поможет зафиксировать стрелку: смочить кусок туалетного мыла и потереть им место повреждения.Сапоги с высоким голенищем, ботильоны или полуботинки оставляют на колготках много затяжек, от которых они потом рвутся и выглядят некрасиво. Затяжки появляются в основном от грубых внутренних швов, которые цепляют тонкий капрон.Чтобы эту проблему устранить можно обработать края швов пилочкой или капнуть или промазать сапоги прозрачным клеем или лаком для ногтей. Некоторые женщины также приклеивают лейкопластырь к краям кожи, которая прикрывает молнию сапога.Главный способ, который работает даже с самыми дешевыми колготкими – морозилка. Намочите новую пару водой и положите в морозилку на ночь. Мороз сделает волокна более прочными и устойчивыми к повреждениям.Утром колготки нужно достать, разморозить при комнатной температуре и дождаться, когда высохнут.