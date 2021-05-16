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Фатальная роль звезды «Секретных материалов»: Как агент Скалли украла жизнь у Джиллиан Андерсон


Фатальная роль звезды «Секретных материалов»: Как агент Скалли украла жизнь у Джиллиан Андерсон


Американскую актрису Джиллиан Андерсон все знают как агента ФБР Дану Скалли из сериала «Секретные материалы», в котором она на протяжении многих лет снималась вместе с Дэвидом Духовны. Эта роль принесла ей мировую популярность и множество престижных кинопремий, но сегодня актриса предпочитает не вспоминать о съемках – она признается, что ее героиня украла у нее настоящую жизнь…

Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: kino-teatr.ru

Отец Джиллиан Андерсон был владельцем компании, которая занималась кинопрокатом и производством учебных и рекламных фильмов, и девочка с детства увлеклась кинематографом и театральным искусством. Она участвовала в школьных спектаклях, занималась в театральном кружке, а потом поступила в Театральную школу Гудмена. Родители были против того, чтобы она становилась актрисой, но Джиллиан не собиралась отступаться – она сбежала из дома.
Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: kino-teatr.ru

Театральная карьера Андерсон складывалась довольно успешно – в 23 года она получила Мировую театральную премию, позже была номинирована на премию Лоуренса Оливье. В 24 года состоялся ее кинодебют, но первая роль осталась незамеченной. Зато уже спустя год Джиллиан Андерсон получила роль, которая прославила ее на весь мир, – в 1993 г.
на экраны вышел первый сезон «Секретных материалов».
Джиллиан Андерсон в сериале *Секретные материалы* | Фото: kino-teatr.ru, peoples.ru

Джиллиан Андерсон в сериале *Секретные материалы* | Фото: kino-teatr.ru, peoples.ru

Дэвид Духовны был утвержден на роль сразу же, но до самого последнего момента руководство телеканала не хотело утверждать Джиллиан Андерсон – она казалась им недостаточно привлекательной. Однако продюсер и режиссер Крис Картер настоял на том, что напарница главного героя Фокса Малдера не должна быть гламурной пустоголовой блондинкой, – он видел Скалли достаточно привлекательной, но серьезной и неглупой.
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон | Фото: 24smi.org

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон | Фото: 24smi.org

 
Джиллиан Андерсон в сериале *Секретные материалы* | Фото: kino-teatr.ru

Джиллиан Андерсон в сериале *Секретные материалы* | Фото: kino-teatr.ru

Роль агента Скалли актриса исполняла на протяжении 9 сезонов! Конечно, она была благодарна своей героине за ту славу, которую ей принесли «Секретные материалы», но в ее актерской карьере эта роль сыграла фатальную роль. Недавно Джиллиан Андерсон призналась: «Я была хорошей театральной актрисой, однако «Секретные материалы» превратили меня в сериальную куклу – пустую и бездушную, которая шагала из одного эпизода в другой. Вся моя игра заключалась в том, чтобы делать задумчивый или удивленный вид – в зависимости от ситуации. Эта роль убила меня как актрису. А Скалли украла у меня жизнь… Да, я за многое благодарна агенту Скалли – с ней связано столько воспоминаний… Но снова встретиться с ней? Это выше моих сил!».

 
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в сериале *Секретные материалы* | Фото: tv.ua

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в сериале *Секретные материалы* | Фото: tv.ua

В этом образе актриса появлялась на экранах с 1993 по 2002 гг., и порой ей казалось, что ее героиня более реальна, чем она сама – у Даны Скалли миллионы поклонников во всем мире, ее слова, внешний вид и личную жизнь обсуждают в прессе, а самой Джиллиан будто больше вовсе не существует… «Я ведь совершенно не похожа на свою героиню, на эту железную, хладнокровную и уверенную Скалли... Вскоре после рождения дочери у меня начались жуткие приступы паники. Приходила со съемок домой поздно вечером и вместо того, чтобы хоть немного поспать, часами боролась с охватившим меня в очередной раз приступом. Это был настоящий ад… Я – полная противоположность Скалли: неуверенная, нервная, переживающая за все. Мне иногда кажется, что я обманываю миллионы людей, играя ее – ведь я настоящая не имею с ней ничего общего», – признавалась актриса.
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в сериале *Секретные материалы* | Фото: eg.ru

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в сериале *Секретные материалы* | Фото: eg.ru

 
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны | Фото: teleprogramma.pro

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны | Фото: teleprogramma.pro

Когда в 2002 г. было объявлено о завершении сериала, актриса поклялась самой себе, что больше никогда не будет работать на телевидении, и уехала в Великобританию, чтобы выступать на театральной сцене. Однако вскоре продюсеры пригласили ее сняться в полнометражных фильмах «Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить». Как ни зарекалась Джиллиан Андерсон больше не встречаться со своей героиней, Дана Скалли ее не отпускала. В 2016 г. на экраны вышли 10 и 11 сезоны не теряющего популярности сериала.
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в 10-м сезоне сериала *Секретные материалы*, 2016 | Фото: teleprogramma.pro

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в 10-м сезоне сериала *Секретные материалы*, 2016 | Фото: teleprogramma.pro

Тем не менее у актрисы были причины благодарить судьбу за эту роль – ведь она стала знаковой не только в ее профессиональной, но и в личной жизни: на съемках она познакомилась с декоратором и арт-директором сериала Клайдом Клотцем, который вскоре стал ее мужем. Из-за этого она отказала Дэвиду Духовны, поначалу попытавшемуся за ней приударить. Через 3 месяца после знакомства Андерсон и Клотц поженились, вскоре у них родилась дочь. До последней недели беременности актриса выходила на съемочную площадку «Секретных материалов» и вернулась туда через 10 дней после родов.
Джиллиан Андерсон и Клайд Клотц | Фото: karavan.ua

Джиллиан Андерсон и Клайд Клотц | Фото: karavan.ua

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон на экранах смотрелись так гармонично, что им тут же приписали роман и в реальной жизни. Сами же они говорили, что их отношения на протяжении всех этих лет больше напоминали неудавшийся брачный союз. Поначалу они испытывали друг к другу сильную антипатию. Духовны возмущался: «На кой черт взяли эту малосимпатичную и совсем не сексапильную куклу, живой манекен!» Он был недоволен ее холодностью и отстраненностью, а она была возмущена тем, что всегда оставалась на втором плане и получала в 2 раза меньше, чем ее партнер.
Джиллиан Андерсон в фильме *Захват*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru

Джиллиан Андерсон в фильме *Захват*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru

Новые сезоны сериала снова заставили зрителей заговорить об отношениях главных героев. И недавно Андерсон призналась: «В каком-то смысле мы родные. В течение многих лет мы проводили друг с другом больше времени, чем с теми, кого любили. Такого инстинктивного взаимопонимания и, что уж греха таить, сексуальной химии я не чувствовала больше ни с кем из партнеров. И ничто – даже мы сами – не могло этому помешать… Мы были лучшими друзьями, а потом доросли и до вполне взрослых отношений».
Джиллиан Андерсон и Марк Гриффитс | Фото: 24smi.org

Джиллиан Андерсон и Марк Гриффитс | Фото: 24smi.org

Однако это снова была история Даны Скалли, а не ее собственная. Свое личное счастье они обрели с другими людьми. Первый брак актрисы продлился всего 3 года, и даже рождение дочери не спасло супругов от развода. В 2004 г. Андерсон вышла замуж во второй раз – за режиссера Джуллиана Озейна, но через 2 года и этот брак распался. В третий раз она не выходила замуж официально, но в отношениях с Марком Гриффитсом родила еще двоих детей.
Кадр из фильма *Шпион, который меня кинул*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Шпион, который меня кинул*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru

 
Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: 24smi.org

Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: 24smi.org

В наши дни 51-летняя Джиллиан Андерсон продолжает сниматься в кино, а также активно занимается благотворительностью. В начале 2018 г. ей снова предложили сняться в продолжении «Секретных материалов», но на этот раз она отказалась – наконец пришло время навсегда попрощаться с Даной Скалли: «Не хотела бы, чтобы последние серии «Секретных материалов» оказались прощальными. Но в своей жизни и своей карьере планирую успеть сделать еще что-то кроме этого сериала… Для Скалли пришло время уйти на покой. Я покончила с этим, и все тут».
Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: tv.ua

Актриса театра и кино Джиллиан Андерсон | Фото: tv.ua

 

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Фатальная роль звезды «Секретных материалов»: Как агент Скалли украла жизнь у Джиллиан Андерсон

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