Как использовать поролоновую губку, чтобы упростить быт: 12 полезных хитростей

Поролоновая губка поможет упростить бытовые хлопоты
Поролоновая губка для мытья посуды обладает массой скрытых и очень неожиданных талантов. Стоят изделия недорого и они есть на каждой кухне, поэтому воплотить в жизнь тот или иной лайфхак не составит труда. В этой статье мы расскажем, как с пользой применить посудную губку для различных бытовых нужд. Запоминайте наши советы!
1. Средство для снятия лака
При помощи губки легко стереть маникюр с блестками
Лайфхак актуален для любительниц оригинального маникюра с блестками. Такой вид лака довольно проблематично стереть обычным ватным диском, поскольку блестки имеют абразивную структуру и цепляют поверхность хлопкового изделия.
Специально для этой цели изобрели баночки с поролоновыми вкладками. Достаточно окунуть накрашенный ноготь на несколько секунд, а затем достать чистый. Сделать такое «устройство» можно и в домашних условиях. Приготовьте маленькую стеклянную или пластиковую емкость. Разрежьте поролоновую губку на две части и сверните рулончиком. Далее положите изделие внутрь емкости и наполните средством для снятия лака. Забудьте о мучениях с ватными дисками!
2. Разделитель для пальцев ног
Поролон разделит пальчики не хуже специальных приспособлений
Поможет губка не только для маникюра, но и для педикюра, а именно разделить пальчики, чтобы было удобнее наносить лак. Просто нарежьте поролоновое изделие на маленькие кусочки и поместите между пальцами. Губка для мытья посуды справится с поставленной задачей ничуть не хуже специального разделителя.
3. Щеточка для замши
Жесткая сторона удалит пыль и загрязнения, а мягкая уложит ворсинки / Фото: golfbee.net
Если нужно почистить замшевую обувь, а под рукой не оказалось специальной щеточки, не расстраивайтесь. Воспользуйтесь обычной посудной губкой. Жесткая поверхность ничуть не хуже удалит загрязнения и пыль с изделий, а мягкая равномерно уложит ворсинки. Поролоновая губка также подойдет для чистки одежды, сумок и других необходимых вещей.
4. Дренажная система для растений
Губка поможет отрегулировать процесс влагопоглощения / Фото: prozvety.ru
Любителям комнатных цветов стоит обратить внимание на этот лайфхак. Перед тем, как посадить растение, положите на дно емкости поролоновую губку. Таким образом вы создадите дренажную систему, которая будет регулировать влажность почвы и препятствовать вымыванию грунта через дырочки на донышке. Благодаря качественному дренажу растение получит ровно столько влаги, сколько ему необходимо.
5. Ароматерапия и уничтожение бактерий
Эфирные масла придадут губке приятный аромат и удалят бактерии / Фото: cdn.pixabay.com
Если во время манипуляций с посудной губкой хочется наслаждаться приятным ароматом, нанесите на нее несколько капель мятного, эвкалиптового или лимонного масла. Помимо благовоний вы также снабдите поролоновое изделие антибактериальными свойствами. Так что теперь уборка станет еще более эффективной.
6. Очищение микроволновки
Пар поможет растворить остатки жира и пищи, чтобы микроволновку было легче отмыть / Фото: rsloboda-rt.ru
Казалось бы, что необычного в очищении микроволновой печи при помощи губки? Берите и мойте! Однако застарелый жир удалить не так-то просто. В таком случае возьмите губку, обильно смочите водой, положите в микроволновку и запустите печь минут на 3-5. В процессе нагревания жидкость начнет испаряться и размягчит жировые отложения, остатки еды. После этого достаточно протереть микроволновку губкой и все готово.
7. Клейкая губка
Пропитанной ПВА губкой будет удобнее клеить поделки / Фото: mfsterrl.blogspot.com
Удобный способ, при помощи которого ребенок с легкостью может клеить поделки без разбрызгивания клея во все стороны. Мамы, бабушки, воспитатели, берите на заметку! Приготовьте посудную губку и обильно нанесите на нее клей ПВА. Чтобы ребенку было удобнее, можно разрезать изделие пополам. Далее поместите губку в пластиковую емкость и плотно закройте. Изделие пропитается ПВА и детям будет намного проще мастерить поделки. Достаточно легким нажатием обработать необходимые для склеивания области. Больше не будет брызг ПВА и липких разводов во время творческого процесса.
8. Мобильный холодильник и ледяной компресс
Замороженные губки подойдут для сохранения продуктов свежими и обработки ушибов / Фото: nastroy.net
В жаркое время года сделать термосумку можно и в домашних условиях. Поролоновые губки выступят в качестве охлаждающих элементов и помогут продуктам дольше оставаться свежими даже в знойную погоду. Для этого необходимо окунуть изделие в прохладную воду, поместить в герметичный пластиковый пакет и отправить до утра в морозилку. Далее соберите еду, напитки в рюкзак или дорожную сумку и положите между продуктами несколько замороженных губок.
Замороженные поролоновые изделия можно применять и в качестве ледяного компресса при ударах и ушибах. Чтобы избежать появления гематомы, приложите губку к поврежденному месту, подержите несколько минут.
9. Стиральное средство
Посудная губка - альтернатива специальной стиральной салфетки / Фото: severdv.ru
Поролоновые изделия станут альтернативой стиральным салфеткам, помогающими избавиться от шерсти питомцев, статического напряжения, изменения цвета и посерения тканей. Понадобится пластиковая емкость с герметичной крышкой и пара посудных изделий. Заполните контейнер водой с добавлением кондиционера для белья, окуните в жидкость губки и закройте. Перед стиркой достаточно взять одно изделие, отжать и поместить в машинку. По завершению процесса вытащите губку и верните обратно в емкость с кондиционером. Результат стирки вас приятно удивит и больше не придется тратиться на дорогостоящие салфетки.
10. Создание локонов
Благодаря поролоновым губкам роскошные локоны обеспечены! / Фото: ozon-st.cdn.ngenix.net
Посудные губки также могут заменить бигуди. На влажные волосы расположите губку в горизонтальном положении и накрутите на нее прядь. Сверните поролоновое изделие вдвое и закрепите резинкой. В зависимости от толщины будущего завитка, регулируйте степень закрученности локона. Оставьте «бигуди» на ночь, а утром наслаждайтесь роскошной прической.
11. Мыльница
Губка впитывает лишнюю влагу, поэтому мыло не раскисает / Фото: ifepozitiv.ru
Наверняка вам знакома картина раскисшего в мыльнице мыла. Для решения проблемы не обязательно покупать пластиковое изделие с сеточкой и поддоном, а можно воспользоваться поролоновой губкой. Просто кладите мыло сверху на посудное изделие и оно не будет растекаться. Излишки влаги впитаются в поролон и пользоваться мылом станет намного приятнее.
12. Очищение труднодоступных мест
Губка на щипцах приникнет даже в самые отдаленные уголки / Фото: sovet.boltai.com
Мытье вентиляторов, отопительных батарей и жалюзи - трудоемкая задача, ведь надо очистить каждый элемент устройства, иначе нет никакого смысла в уборке. Упростить процесс помогут посудные губки и кухонные щипцы. Возьмите 2 поролоновых изделия, между жесткой и мягкой частями сделайте надрез по размеру щипцов. Проденьте кухонную принадлежность внутрь губок и удаляйте загрязнения с поверхностей.
Поролоновые «квадратики» удалят все загрязнения с решеток вентилятора / Фото: intermarium.news
Другой вариант - сделать надрезы по всей мягкой поверхности поролоновых изделий. Порежьте губку горизонтально-вертикальными полосами, чтобы образовались квадраты. Таким изделием будет удобно мыть тонкие решетчатые приспособления.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии