Как использовать поролоновую губку, чтобы упростить быт: 12 полезных хитростей

Поролоновая губка поможет упростить бытовые хлопоты

1. Средство для снятия лака

При помощи губки легко стереть маникюр с блестками

2. Разделитель для пальцев ног

Поролон разделит пальчики не хуже специальных приспособлений

3. Щеточка для замши

Жесткая сторона удалит пыль и загрязнения, а мягкая уложит ворсинки / Фото: golfbee.net

4. Дренажная система для растений

Губка поможет отрегулировать процесс влагопоглощения / Фото: prozvety.ru

5. Ароматерапия и уничтожение бактерий

Эфирные масла придадут губке приятный аромат и удалят бактерии / Фото: cdn.pixabay.com

6. Очищение микроволновки

Пар поможет растворить остатки жира и пищи, чтобы микроволновку было легче отмыть / Фото: rsloboda-rt.ru

7. Клейкая губка

Пропитанной ПВА губкой будет удобнее клеить поделки / Фото: mfsterrl.blogspot.com

8. Мобильный холодильник и ледяной компресс

Замороженные губки подойдут для сохранения продуктов свежими и обработки ушибов / Фото: nastroy.net

9. Стиральное средство

Посудная губка - альтернатива специальной стиральной салфетки / Фото: severdv.ru

10. Создание локонов

Благодаря поролоновым губкам роскошные локоны обеспечены! / Фото: ozon-st.cdn.ngenix.net

11. Мыльница

Губка впитывает лишнюю влагу, поэтому мыло не раскисает / Фото: ifepozitiv.ru

12. Очищение труднодоступных мест

Губка на щипцах приникнет даже в самые отдаленные уголки / Фото: sovet.boltai.com

Поролоновые «квадратики» удалят все загрязнения с решеток вентилятора / Фото: intermarium.news