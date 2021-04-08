Горячая кровь: 5 современных российских актрис с цыганскими корнями

Сегодня их называют одними из самых красивых и успешных звезд отечественного кино. Говорят, своим артистизмом и яркой внешностью эти жгучие брюнетки обязаны своим предкам – цыганам. Но от них же достались и несдержанность, импульсивный характер и взрывной темперамент, из-за чего нередко приходится страдать их близким…
Оксана Фандера
Актриса Оксана Фандера | Фото: monavista.ru
Оксана Фандера родилась в Одессе, ее отец был наполовину украинцем, наполовину – цыганом, представителем древнего цыганского рода, а мать – чистокровной еврейкой. Олег Яковлевич Фандера в 1960-х гг. выступал на сцене Одесского драматического театра, в 1970-х гг. был актером Драматического театра Краснознаменного Дальневосточного военного округа в Уссурийске, снялся в 7 фильмах, в том числе в эпизоде первой экранизации повести Анатолия Калинина «Цыган», стал народным артистом России. Хотя отца Оксана видела очень редко – сначала он пропадал на работе, потом они с матерью расстались – она пошла по его стопам, унаследовав не только актерский талант, но и импульсивный цыганский характер, страстный темперамент и свободолюбие.
Олег Фандера, отец Оксаны | Фото: kino-teatr.ru
Олег Фандера и его дочь Оксана | Фото: kino-teatr.ru
С 14 лет после развода родителей Оксана с матерью переехала в Москву. После этого она пыталась стать более сдержанной: «Когда я приехала в Москву, мне казалось, что попала на другую планету. Сама же я выглядела странной со своим одесским темпераментом, открытостью и желанием общаться. В Москве пришлось застегнуть душу на все пуговицы и усмирить свой южный пыл». Когда она получала паспорт, ее спросили, кем ее записать – еврейкой или украинкой. Зная о предвзятом отношении к евреям, Фандера попросила указать украинскую национальность – в детстве ее дразнили, и она стыдилась своих корней. Только годы спустя она поняла, что должна гордиться теми преимуществами, которые ей дали 3 крови. «Я готовлю, как украинка, люблю свободу, как цыганка, а мировую скорбь чувствую, как еврейка. Сейчас могу в равной мере ощущать себя той, другой и третьей», – говорит Фандера.
Актриса Оксана Фандера | Фото: az.sputniknews.ru
Ольга Дроздова
Заслуженная артистка России Ольга Дроздова | Фото: veasy.ru
Актриса Ольга Дроздова считает, что яркой внешностью и хорошо развитой интуицией она обязана своим цыганским корням. Ее отец, русский капитан дальнего плавания Борис Дроздов, буквально украл ее мать-цыганку из дома в одном платье и увез с собой. Из-за этого мать не общалась со своей семьей на протяжении 12 лет – только потом они смогли ее простить.
Актриса Ольга Дроздова | Фото: kino-teatr.ru, star-magazine.ru
Ольга Дроздова родилась и выросла в Находке, какое-то время училась во Владивостоке, затем поступила в Свердловский театральный институт, а позже переехала в Москву. Она легка на подъем и объясняет это так: «Я люблю кочевую жизнь. Это, наверное, во мне цыганская кровь бурлит. У меня папа из обедневших русских дворян, а мама родилась в зажиточной семье цыгана, отец ее был кузнецом. Мама тоже в 17 лет оставила родителей и уехала… Мама меня научила гадать. Но гадать на себя запретила – мол, этим скрадывается судьба. Я больше доверяю своей интуиции. Представьте, я ведь не за Диму замуж собиралась, а вот поверила своей интуиции и отказалась от свадьбы». Когда они познакомились с актером Дмитрием Певцовым, Ольга собиралась замуж за швейцарского режиссера, но доверилась своим новым чувствам и интуиции. Вместе с Певцовым они остаются до сих пор.
Заслуженная артистка России Ольга Дроздова | Фото: the-most-beautiful.ru
Екатерина Климова
Актриса Екатерина Климова | Фото: uznayvse.ru
Прабабушка Екатерины Климовой была таборной цыганкой и в юности кочевала вместе с табором. Наверное, именно ей актриса и обязана смуглым цветом кожи, вьющимися волосами и взрывным характером. Она признается, что настолько вспыльчива, что может ночью уйти из дома в сапогах на босу ногу и в халате, накинув сверху пальто.
Актриса Екатерина Климова | Фото: kino-teatr.ru, interviewmg.ru
Своими корнями актриса гордится и считает, что цыганская кровь во многом сформировала ее характер: «А цыганская кровь знаете какая сильная! Через много поколений передается. Я обожаю ездить на гастроли – кочевой образ жизни у меня в крови. Люблю украшения и яркие наряды, чем вычурнее, тем лучше. Терпеть не могу строгие костюмы, рубашки и скучные цвета в одежде. У вольных народов такой девиз: «Украшения должны быть драгоценными, и их должно быть много, а меха – только натуральные». И я их очень хорошо понимаю. Если золото, то белое или жёлтое. Если камни, то сапфир, бриллиант и изумруд… Но я в первую очередь мама, во вторую – актриса, и только в пятую-десятую – девушка с цыганской кровью. Я вобрала черты многих национальностей. Иногда во мне просыпается такая безбашенность, такая энергетика, что сама ужасаюсь – прыгаю с парашютом, летаю на параплане, гоняю на мотоцикле, причём задом наперед, спиной к рулю».
Актриса Екатерина Климова | Фото: womanhit.ru
Мария Шумакова
Актриса Мария Шумакова | Фото: monavista.ru
Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Второе зрение» Мария Шумакова признается: «У меня цыганско-еврейская кровь. По маминой линии в роду были евреи, а по папиной – цыгане. Поэтому меня в принципе всегда и везде принимают за свою». Она говорит на нескольких языках, в том числе и на цыганском. В кино она начала сниматься в 22 года, в 2010 г., но за 10 лет успела стать довольно популярной и успешной актрисой. Этим она обязана не только своему таланту, но и упорству в достижении целей – любые трудности и препятствия ее только раззадоривают.
Актриса Мария Шумакова | Фото: kino-teatr.ru
О себе Мария говорит: «Я всегда открыта к путешествиям. Плюс у меня цыганские, еврейские корни – оба народа кочевых, и я всегда с большой радостью и трепетом отправляюсь в дорогу… Я крайне открыта к пространству – куда-то уехать, собраться, переехать жить в другую страну неожиданно, за восемь часов жизни. Не вопрос! У меня такое было – я на год уехала жить в Ригу… Я племенной человек, мне нравится вокруг себя организовывать племя… Мне нравится, чтобы мои близкие были рядом со мной, в кулаке, и я знаю, что сообща мы можем решить любую проблему. Я знаю, что я для своего племени очень много готова сделать. И я понимаю, что практически любую проблемную ситуацию – материальную, моральную – мне по силам решить ради своего племени».
Актриса Мария Шумакова | Фото: kino-teatr.ru
Виктория Полторак
Виктория Полторак в роли Рады в сериале *Цыганка*, 2019 | Фото: kino-teatr.ru
Виктория Полторак начала сниматься в кино в 2006 г., но широкая популярность пришла к ней недавно, после главной роли в сериале «Цыганка». В образе Рады она смотрелась очень убедительно и органично, и это неудивительно, ведь у актрисы действительно есть цыганские корни – экзотическую внешность и бурный темперамент она унаследовала от матери и бабушки, чистокровной цыганки.
Актриса Виктория Полторак | Фото: kino-teatr.ru
Она говорит, что ее героиня, цыганка Рада, максимально близка ей по духу: «Я точно знаю, что эта роль досталась мне неслучайно. Словно судьба разложила пасьянс и подарила мне Раду… Это первая роль, где не пришлось ужимать свой темперамент. Мне разрешили быть самой собой и ничего не скрывать: любить так, как умею, находиться в сопротивлении и принимать без прикрас, открыто… Я творю через созидание. Вот и цыгане творят через музыку, страсть, любовь… Наверное, в отличие от других людей, я более свободолюбивая, ярче проявляю эмоции, потому что цыганская кровь не течет, а бурлит по венам. И заставляет проявлять характер более явственно».
Актриса Виктория Полторак | Фото: kino-teatr.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии