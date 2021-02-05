5 чарующих цветов для кашпо и балконов

Даже большим фанатам петунии и лобелии со временем может захотеться чего-то нового, не такого, как у всех. Если вы желаете разнообразить свой цветник и украсить сад необычными и малоизвестными цветами, то ознакомьтесь с интересной подборкой ниже!
Торения — красивое растение с губчатыми цветами. Для кустистости необходима своевременная прищипка
Ангелония — чудесный цветок, напоминающий мини-орхидею. Прекрасно подойдёт для кашпо
Лаурентия (изотома) — многолетнее растение, способное состоять в конкуренции с лобелией и петунией. Красивые цветы в виде звёзд сразу привлекают внимание
Биденс — устойчивое и солнцелюбивое растение, которое может цвести пышным шаром
Диасция также прекрасно подойдёт для выращивания в кашпо. Неприхотливый пышный цветок, удивляющий своей красотой
Подробнее о малоизвестных и нестандартных цветах для украшения балкона и сада смотрите в видео ниже:
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