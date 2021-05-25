Как всё уместить в малогабаритной кухне

Реально ли уместить всю необходимую для жизни мебель на маленькой кухни, площадь которой составляет всего лишь 5 кв. м.? Ещё как реально!

Однако необходимо серьёзно подойди к вопросу расстановки мебели. Прежде всего, необходимо экономить каждый сантиметр, и для этого следует подобрать компактные варианты холодильника, духовки и стиральной машинки. Стол можно организовать на месте подоконника, либо установить складывающийся. Мебель и интерьер в целом желательно выдерживать в светлых тонах, ведь белый цвет визуально расширяет пространство, привносит свет и уют в дом. Если кухня совсем маленькая, то можно задуматься об её объединении с другими комнатами (если это возможно). Например, объединение кухни с лоджией, кухни со спальней, кухни с коридором. Также задействуйте всё возможное пространство ввысь, устанавливая навесные полки до самого потолка. А как именно эти идеи реализованы в реальной жизни, вы можете посмотреть в подборке ниже:



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