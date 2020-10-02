Как советские пограничники едва не расстреляли «отца» Северной Кореи Ким Ир Сена

Вынужденный отход в СССР

Отступление партизан во главе с Ким Ир Сеном с территории оккупированной японцами Маньчжурии в СССР, как пишет в биографической книге «Ким Ир Сен» Андрей Балканский (псевдоним отечественного политика, журналиста и писателя Андрея Дмитриева), было для борцов с оккупантами вынужденной мерой – к осени 1940 года большинство маньчжурских партизанских отрядов были разгромлены. Под командованием самого 29-летнего Ким Ир Сена оставалось 25 бойцов. По данным кандидата исторических наук, отечественного востоковеда-корееведа Андрея Ланькова, перешедших в конце 1940 года Амур партизан было и того меньше – «около 13».

Отряд Ким Ир Сена поначалу был встречен пулеметным огнем советских пограничников, которые ничего не знали о таких гостях и сочли их диверсантами. Командир корейцев, как вспоминал в своих мемуарах «В водовороте века» сам Ким Ир Сен, долго кричал, что они партизаны. В итоге перебежчиков пропустили — командование погранотряда было в курсе, что СССР негласно поддерживает китайских и корейских партизан.

Как писал Андрей Ланьков, с 1930-х годов через границу с Советским Союзом перешло уже много маньчжурских партизан. Кто-то из них после соответствующей проверки вступал в ряды РККА, другие начинали гражданскую жизнь в СССР.

Ким Ир Сен с товарищами некоторое время пробыл в фильтрационном лагере, но о командире, в течение 10 лет занимавшемся партизанской борьбой с оккупантами, в СССР были уже наслышаны, поэтому проверка была недолгой.