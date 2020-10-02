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Как советские пограничники едва не расстреляли «отца» Северной Кореи Ким Ир Сена

Как советские пограничники едва не расстреляли «отца» Северной Кореи Ким Ир Сена

Как советские пограничники едва не расстреляли «отца» Северной Кореи Ким Ир Сена
В СССР будущий основатель северокорейского государства Ким Ир Сен прожил более 4 лет (фактически всю Великую Отечественную войну, до самой капитуляции Японии). Здесь он женился на девушке, которая родила ему первенца – Ким Чен Ира.

Вынужденный отход в СССР

Отступление партизан во главе с Ким Ир Сеном с территории оккупированной японцами Маньчжурии в СССР, как пишет в биографической книге «Ким Ир Сен» Андрей Балканский (псевдоним отечественного политика, журналиста и писателя Андрея Дмитриева), было для борцов с оккупантами вынужденной мерой – к осени 1940 года большинство маньчжурских партизанских отрядов были разгромлены. Под командованием самого 29-летнего Ким Ир Сена оставалось 25 бойцов. По данным кандидата исторических наук, отечественного востоковеда-корееведа Андрея Ланькова, перешедших в конце 1940 года Амур партизан было и того меньше – «около 13».

Отряд Ким Ир Сена поначалу был встречен пулеметным огнем советских пограничников, которые ничего не знали о таких гостях и сочли их диверсантами. Командир корейцев, как вспоминал в своих мемуарах «В водовороте века» сам Ким Ир Сен, долго кричал, что они партизаны. В итоге перебежчиков пропустили — командование погранотряда было в курсе, что СССР негласно поддерживает китайских и корейских партизан.

Как писал Андрей Ланьков, с 1930-х годов через границу с Советским Союзом перешло уже много маньчжурских партизан. Кто-то из них после соответствующей проверки вступал в ряды РККА, другие начинали гражданскую жизнь в СССР.

Ким Ир Сен с товарищами некоторое время пробыл в фильтрационном лагере, но о командире, в течение 10 лет занимавшемся партизанской борьбой с оккупантами, в СССР были уже наслышаны, поэтому проверка была недолгой.

Капитан РККА Цзин Жи-чэн

Вскоре после проверки Ким Ир Сена зачислили в пехотное училище, где он проучился менее года. За это время произошли перемены в личной жизни будущего главы корейского государства – Ким Ир Сен женился на своей давней возлюбленной Ким Чен Сук, у пары родился сын, получивший русское имя Юра (Ким Чен Ир).

Японский кореевед Харуки Вада писал, что 88-я отдельная стрелковая бригада, состоявшая, в том числе, и из перешедших через Амур корейских партизан, была сформирована в Хабаровском крае летом 1942 года. Получивший к тому времени капитанское звание Ким Ир Сен, чаще именуемый на китайский манер Цзин Жи-чэном, стал комбатом бригады, состоявшей из 4 батальонов общей численностью порядка полутора тысяч бойцов, преимущественно китайцев. Инструктировали азиатов около 300 советских военнослужащих. Цзин Жи-чэн командовал сравнительно небольшим корейским подразделением (по данным Харуки Вада, не более 200 бойцов).

Один из кураторов интернациональной стрелковой бригады, будущий советский журналист Иван Лобода, вспоминал, что по вооружению и уровню боевой подготовки это была обычная часть РККА. Лобода утверждал: хотя группы из 88-й бригады и отправлялись на территорию Маньчжурии для разведки и диверсий, сам Ким Ир Сен за всю Великую Отечественную в этих акциях ни разу не участвовал.

Биограф Ким Ир Сена, Андрей Ланьков, ссылаясь на свою беседу с одним из бойцов 88-й бригады, Ю Сон Чхолем, писал, что в поселке Вятск (Вятское), где базировалась бригада, жена Ким Ир Сена родила еще двух детей – дочь и сына. Мальчик Ким Пхён Иль, рожденный в 1944 году, спустя 3 года, уже в Корее, утонул. Корейский лидер назвал в его честь другого своего сына, от второй жены Ким Сон Э.

Корейцы, по воспоминаниям ветеранов 88-й бригады, за время пребывания в Хабаровском крае в условиях военного продуктового дефицита научились готовить еду буквально из ничего – использовали растения дикой природы, умело сажали и возделывали огороды, получая хорошие урожаи, чем немало удивляли коренных жителей.

Возвращение на родину

Как отмечал советский востоковед Василий Ковыженко, после окончания войны с Японией, в которой 88-я бригада не участвовала, это подразделение расформировали. Бывшие военнослужащие бригады отправлялись в Маньчжурию и Корею, где должны были выступать в качестве посредников между местными жителями и советскими комендатурами. Самого авторитетного офицера среди корейцев бывшей 88-й бригады Ким Ир Сена назначили помощником коменданта Пхеньяна.

По мнению Василия Ковыженко и Ивана Лободы, на момент приезда в Пхеньян ни сам Ким Ир Сен, ни его товарищи, а также советское командование еще ничего не знали по поводу будущего Ким Ир Сена. Его восхождение к власти началось уже в Корее.

Николай Сыромятников

 

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