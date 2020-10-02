Как советские пограничники едва не расстреляли «отца» Северной Кореи Ким Ир Сена

Вынужденный отход в СССР
Отступление партизан во главе с Ким Ир Сеном с территории оккупированной японцами Маньчжурии в СССР, как пишет в биографической книге «Ким Ир Сен» Андрей Балканский (псевдоним отечественного политика, журналиста и писателя Андрея Дмитриева), было для борцов с оккупантами вынужденной мерой – к осени 1940 года большинство маньчжурских партизанских отрядов были разгромлены. Под командованием самого 29-летнего Ким Ир Сена оставалось 25 бойцов. По данным кандидата исторических наук, отечественного востоковеда-корееведа Андрея Ланькова, перешедших в конце 1940 года Амур партизан было и того меньше – «около 13».
Отряд Ким Ир Сена поначалу был встречен пулеметным огнем советских пограничников, которые ничего не знали о таких гостях и сочли их диверсантами. Командир корейцев, как вспоминал в своих мемуарах «В водовороте века» сам Ким Ир Сен, долго кричал, что они партизаны. В итоге перебежчиков пропустили — командование погранотряда было в курсе, что СССР негласно поддерживает китайских и корейских партизан.Как писал Андрей Ланьков, с 1930-х годов через границу с Советским Союзом перешло уже много маньчжурских партизан. Кто-то из них после соответствующей проверки вступал в ряды РККА, другие начинали гражданскую жизнь в СССР.
Ким Ир Сен с товарищами некоторое время пробыл в фильтрационном лагере, но о командире, в течение 10 лет занимавшемся партизанской борьбой с оккупантами, в СССР были уже наслышаны, поэтому проверка была недолгой.
Капитан РККА Цзин Жи-чэн
Вскоре после проверки Ким Ир Сена зачислили в пехотное училище, где он проучился менее года. За это время произошли перемены в личной жизни будущего главы корейского государства – Ким Ир Сен женился на своей давней возлюбленной Ким Чен Сук, у пары родился сын, получивший русское имя Юра (Ким Чен Ир).
Японский кореевед Харуки Вада писал, что 88-я отдельная стрелковая бригада, состоявшая, в том числе, и из перешедших через Амур корейских партизан, была сформирована в Хабаровском крае летом 1942 года. Получивший к тому времени капитанское звание Ким Ир Сен, чаще именуемый на китайский манер Цзин Жи-чэном, стал комбатом бригады, состоявшей из 4 батальонов общей численностью порядка полутора тысяч бойцов, преимущественно китайцев. Инструктировали азиатов около 300 советских военнослужащих. Цзин Жи-чэн командовал сравнительно небольшим корейским подразделением (по данным Харуки Вада, не более 200 бойцов).
Один из кураторов интернациональной стрелковой бригады, будущий советский журналист Иван Лобода, вспоминал, что по вооружению и уровню боевой подготовки это была обычная часть РККА. Лобода утверждал: хотя группы из 88-й бригады и отправлялись на территорию Маньчжурии для разведки и диверсий, сам Ким Ир Сен за всю Великую Отечественную в этих акциях ни разу не участвовал.
Биограф Ким Ир Сена, Андрей Ланьков, ссылаясь на свою беседу с одним из бойцов 88-й бригады, Ю Сон Чхолем, писал, что в поселке Вятск (Вятское), где базировалась бригада, жена Ким Ир Сена родила еще двух детей – дочь и сына. Мальчик Ким Пхён Иль, рожденный в 1944 году, спустя 3 года, уже в Корее, утонул. Корейский лидер назвал в его честь другого своего сына, от второй жены Ким Сон Э.
Корейцы, по воспоминаниям ветеранов 88-й бригады, за время пребывания в Хабаровском крае в условиях военного продуктового дефицита научились готовить еду буквально из ничего – использовали растения дикой природы, умело сажали и возделывали огороды, получая хорошие урожаи, чем немало удивляли коренных жителей.
Возвращение на родину
Как отмечал советский востоковед Василий Ковыженко, после окончания войны с Японией, в которой 88-я бригада не участвовала, это подразделение расформировали. Бывшие военнослужащие бригады отправлялись в Маньчжурию и Корею, где должны были выступать в качестве посредников между местными жителями и советскими комендатурами. Самого авторитетного офицера среди корейцев бывшей 88-й бригады Ким Ир Сена назначили помощником коменданта Пхеньяна.
По мнению Василия Ковыженко и Ивана Лободы, на момент приезда в Пхеньян ни сам Ким Ир Сен, ни его товарищи, а также советское командование еще ничего не знали по поводу будущего Ким Ир Сена. Его восхождение к власти началось уже в Корее.
Николай Сыромятников
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