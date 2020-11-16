Как богатые люди на Руси крестьян развлекали

Сегодня индустрия развлечений развита очень хорошо. Люди умеют отдыхать, и для этого есть все возможности. И в прошлые столетия богатые люди тратили немало денег на свой отдых, а многие из них старались сделать что-то для развлечения простого народа.

Неизвестно, что их толкало на такие поступки — желание прослыть щедрым и понимающим человеком или тайная надежда, что простой люд воспылает любовью и уважением.

ПИВО ОТ АПРАКСИНА И ПРИЁМ ГРАФА ПОТЁМКИНА В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

Нередко дворяне, вышедшие в отставку, оседали в собственных шикарных имениях и начинали скучать. Хозяйские дела не могли развеять скуку, потому люди старались завести новые хобби и даже устроить весёлые праздники для крестьян. Например, Степан Апраксин, который любил повеселиться в собственном кругу, очень часто организовывал гуляния для крепостных. Раздавалась барабанная дробь, и народ понимал — нужно бросить все дела и немедленно бежать к дому барина. Возражения не принимались! Из погребов Апраксина на улицу выносили большие бочки с вином и пивом, и гуляния начиналось. Хочешь не хочешь, а приходилось пить да нахваливать.

Граф Потемкин тоже отметился на этом поприще, проведя роскошный прием в Таврическом дворце. Официальная версия была такова: праздник был посвящен взятию Измаила в 1791 году.

КУСКОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБОВАТЬ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ

Однако слухи утверждали, что граф сделал это для того, чтобы вернуть утерянное расположение императрицы. Это не значит, что во дворце за накрытыми столами сидели простые горожане. Здесь хватило приглашенных из высшего сословия: они ели, пили и любовались красивыми фонтанами, из которых била лавандовая вода. Но простые люди тоже отведали вкусностей и выпили вина, так как по распоряжению графа рядом с дворцом были поставлены столы для прохожих.

Любителем пышных гуляний был и граф Петр Шереметев. В конце XVIII века его имение Кусково стало настоящим центром развлечений. Вся Москва и прилегающие области спешили туда в четверг и воскресенье в период с мая по август. Мероприятие могли посетить и дворяне, и крестьяне, особого приглашения было не нужно. Требование существовало одно — приличная одежда и достойное поведение. Шереметьев давал разрешение «веселиться, как кому угодно». Обычно гуляния продолжались несколько дней. В саду играл оркестр, а по пруду взад-вперёд плавала красивая венецианская гондола, в которой катались гости. Представители высших сословий приглашались на домашние спектакли, ведь у Шереметьева было целых три крепостных театра. Простые люди веселились в саду. Там для них были установлены различные аттракционы с каруселями и качелями. Можно было поиграть в городки или кегли, поучаствовать в других состязаниях. Граф был настолько щедр, что предлагал гостям невиданные экзотические фрукты, выращенные в собственных оранжереях.

ЧУДЕСНЫЙ САД КУПЦА ГАНИНА: ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕСТНЫХ И ДОБРЫХ

Не только организацией народных гуляний занимались богатые люди. Некоторые из них пытались создать такие места, которые можно было посещать любое время и наслаждаться прекрасным. Например, в 18-19 веке был невероятно популярен у жителей Санкт-Петербурга сад купца Ганина. Он был открыт и по праздникам, и по будням. Люди с удовольствием гуляли по парку, ведь в нём было на что посмотреть. Здесь соседствовали фонтаны с миниатюрными водопадами, были возведены павильоны и храмы, по прудам плавали корабли, а на стенах бастионов стояли пушки и фигурки солдат. Библейские сюжеты, статуи греческих мудрецов и одновременно языческие идолы — полный винегрет вызывал своеобразные ощущения. Был даже так называемый зверинец, заполненный картонными изображениями редких животных, выполненных в полную величину. На входе висело объявление, что посетить сад могут только добрые, честные, правдивые люди, а вот с собаками вход был строго запрещен.

ПРАЗДНИКИ ГРАФА ОРЛОВА: ПУБЛИЧНЫЙ ИППОДРОМ, ЦЫГАНЕ И УЛИЧНЫЕ БОИ

Отличался любовью к праздникам и граф Алексей Орлов. После своей отставки и оседании в Москве он прилагал немало усилий для организации гуляний. Это был азартный и активный человек, потому перед его домом был выстроен открытый ипподром, где можно было посмотреть скачки. Граф лично участвовать в состязаниях на орловских же рысаках. Он обожал кулачные бои и всегда присутствовал, когда они проводились на замерзшей Москве-реке. Очень любил цыган и всегда приглашал их на праздники.

В начале 19 века имение Орлова было для многих любимым местом для гуляний. Туда приезжали и дворяне, и крестьяне. Сегодня тут расположена северная часть Нескучного сада. Было и правда не скучно, и люди шли толпой. В имение не могли попасть только нищие, но и им доставалось немного внимания от графа, который кидал в толпу пригоршни серебряных монет. Праздники проводили в летнее время, каждое воскресенье. Играл графский оркестр, в небе взрывались фейерверки, проводились конные соревнования, на сцене Зеленого театра можно было посмотреть интересные спектакли, слышались красивые цыганские романсы. Эти воскресные дни запоминались надолго, и многие с удовольствием приходили снова и снова.

СЕНОКОС ОТ ГРАФА РАЗУМОВСКОГО

Не менее популярными среди народа были праздники графа Разумовского. Красивый берег Яузы, Разумовский парк, соединённый с владениями соседа Демидова, были свободными для посещения. Уютные тенистые аллеи, прекрасные растения, волшебные ароматы экзотических цветов и музыка, исполняемая оркестром — атмосфера была чарующая. Гости часами прогуливались, пробовали бесплатные угощения. Организовывался стилизованный праздник сенокоса. Парни в народных рубашках поражали сноровкой при покосе травы, девушки водили хороводы и пели песни. Это был настоящий, веселый народный праздник.