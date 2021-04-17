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С привкусом ностальгии: 5 блюд родом из далекого детства


С привкусом ностальгии: 5 блюд родом из далекого детства

В нашем детстве была целая масса вкуснейших блюд – от пышного омлета, которому позавидует любая хозяйка, до оригинальных супов и даже булочек. Сегодня мы предлагаем вспоминать пять лучших рецептов, которые каждый пробовал хотя бы раз в жизни в своей молодости.

1. Харчо


Харчо. \ Фото: google.com.

Харчо. \ Фото: google.com.

 

Традиционный, наваристый грузинский супчик придётся как нельзя кстати к любому столу. С помощью такого простого блюда можно внести разнообразие в привычное обеденное меню.

Ингредиенты:

• Говядина на кости – 510 г;
• Картошка – 2 шт;
• Лук – 2 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Рис – 4 ст.л;
• Помидоры – 310 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лавр – 3 шт;
• Перец и соль – по вкусу;
• Кинза и петрушка – пучок;
• Хмели-сунели – по вкусу;
• Ткемали – 3 ст.л.
Вкуснейший суп-харчо. \ Фото: korrespondent.net.

Вкуснейший суп-харчо. \ Фото: korrespondent.net.

 

Способ приготовления:

• Мясо нарезать небольшими, одинаковыми кусками;
• Плеснуть масло на сковородку;
• Обжарить пару минут со всех сторон;
• Выложить в кастрюлю, набрав предварительно воду;
• Довести до кипения и проварить около получаса;
• Промыть и очистить морковь;
• Накрошить кружочком и всыпать к мясу;
• С лука снять шелуху, нарезать кубиком;
• Помидоры промыть и нарезать полукольцами;
• Обжарить вместе с луком на масле, а затем высыпать в кастрюлю;
• Рис предварительно промыть и добавить следом;
• Картошку вымыть, очистить и накрошить кубиком;
• Отправить в кастрюлю;
• Добавить все необходимые специи, перемешать;
• Чеснок пропустить через пресс и добавить следом;
• Варить до готовности ингредиентов;
• Затем выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться двадцать минут.

2. Котлеты «Павлиний глаз»


Котлеты с яйцом. \ Фото: retete-usoare.info.

Котлеты с яйцом. \ Фото: retete-usoare.info.

 

Все мы помним эти оригинальные, вкусные котлеты. Хотя бы потому, что сложно забыть их нежную, но хрустящую корочку, а также интересный сюрприз внутри – начинку из цельного яйца.

Ингредиенты:

• Микс фарша – 510 г;
• Хлеб белый – 2 ломтика;
• Яйца – 6 шт;
• Молоко – 3 ст.л;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 1 зубочек;
• Соль, перец и горчица – по вкусу;
• Сухари панировочные.
Котлеты «Павлиний глаз». \ Фото: chefmarket.ru.

Котлеты «Павлиний глаз». \ Фото: chefmarket.ru.

 

Способ приготовления:

• Предварительно поставить духовку разогреваться до 190 градусов;
• С чеснока и лука снять шелуху;
• Лук мелко нашинковать, чеснок – отжать через пресс;
• Плеснуть масло на сковороду и обжарить лук с чесноком до золотистости;
• Хлеб разломить руками и залить молоком;
• Всыпать чесночно-луковую зажарку в фарш, перемешать;
• Добавить специи и горчицу;
• Вымесить до однородности;
• Яйца предварительно отварить;
• Сформировать из фарша лепешку;
• Снять скорлупу с яиц;
• Выложить на лепешку целое яйцо;
• Завернуть так, чтобы получилась котлетка;
• Одно сырое яйцо разбить в ёмкость, легко взбить вилкой;
• Макнуть туда лепешку, а затем вывалять в сухарях;
• Смазать противень маслом;
• Выложить туда сформированные котлетки;
• Отправить в духовку на полчаса.

3. Омлет в духовке


Омлет в духовке. \ Фото: slovech.co.

Омлет в духовке. \ Фото: slovech.co.

 

Настоящей находкой нашего детства был омлет, но не просто самый обычный, а по-настоящему вкусный, высокий и пышный, что можно приготовить в духовке.

Ингредиенты:

• Яйца – 5 шт;
• Молоко – 510 мл;
• Масло сливочное – 25 г;
• Соль – по вкусу.
Пышный и вкусный омлет родом из детства. \ Фото: koolinar.ru.

Пышный и вкусный омлет родом из детства. \ Фото: koolinar.ru.

 

Способ приготовления:

• Яйца разбить в миску;
• Вилкой проткнуть желтки и взбить до однородности;
• Всыпать соль и влить молоко, продолжить взбивать;
• Важно: взбивать омлет можно только вилкой, без миксера или венчика;
• Форму предварительно смазать маслом;
• Вылить туда получившуюся смесь;
• Отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Подавать, полив маслом или украсив зеленью.

4. Запеканка с изюмом


Запеканка с изюмом. \ Фото: odnaminyta.com.

Запеканка с изюмом. \ Фото: odnaminyta.com.

 

А вот запеканка с изюмом, которая имеет мягкий, сладковатый привкус, придётся как нельзя кстати, если вашим домочадцам не очень нравится творог.

Ингредиенты:

• Творог – 310 г;
• Манка – 4 ст.л;
• Сметана – 1 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Изюм – 110 г;
• Сахар – 4 ст.л;
• Сода – половинка чайной ложки;
• Ванилин – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Творожная запеканка. \ Фото: pp-day.ru.

Творожная запеканка. \ Фото: pp-day.ru.

 

Способ приготовления:

• Изюм предварительно промыть и залить кипятком;
• Манку смешать со сметаной и оставить настаиваться на двадцать минут;
• Творог всыпать в чашу блендера;
• Следом добавить соду, ванилин и соль;
• Влить сметанно-манную смесь;
• Перебить до густой, однообразной консистенции;
• Яйца в отдельной миске взбить до пены, добавив сахар;
• Соединить две смеси так, чтобы пена не осела;
• Всыпать изюм и перемешать;
• Смазать маслом форму и вылить туда смесь;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок минут;
• Подавать с вареньем или сгущенным молоком.

5. Сдобные булочки


Вкуснейшие сдобные булочки. \ Фото: google.com.ua.

Вкуснейшие сдобные булочки. \ Фото: google.com.ua.

 

Нет ничего лучше пышных, воздушных и сладких сдобных булочек, которые как нельзя кстати подойдут для перекуса или в качестве закуски к чаю.

Ингредиенты:

• Мука – 310 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Дрожжи – 1 уп;
• Вода – 140 мл;
• Масло сливочное – 65 г;
• Сахар – 75 г;
• Соль – по вкусу.
А вы помните вкус этих булочек? \ Фото: edimdoma.ru.

А вы помните вкус этих булочек? \ Фото: edimdoma.ru.

 

Способ приготовления:

• Почти всю муку всыпать в миску;
• В центре сделать небольшую ямку;
• Всыпать дрожжи из пакетика;
• Подогретой водой залить дрожжи;
• Добавить одну ложку сахара;
Перемешать часть муки, находящуюся ближе к дрожжам;
• Накрыть миску крышкой или замотать плёнкой;
• Отправить в тепло на полчаса;
• Затем открыть и перемешать всю муку;
• Добавить остатки сахара и снова перемешать;
• Растопить масло и влить в муку;
• Немного посолить и размешать;
• Стол присыпать остатками муки;
• Вымесить на нём тесто;
• Миску смазать маслом;
• Выложить туда тесто и накрыть крышкой;
• Отправить ещё на час в тепло;
• Затем снова выложить его на стол и вымесить;
• Поделить на равные части;
• Сформировать отдельно небольшие, округлые булочки;
• Форму предварительно смазать маслом;
• Выложить туда булочки;
• Смазать их с помощью яйца кисточкой;
• Накрыть тканью и дать постоять в тепле ещё двадцать минут;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать минут.

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С привкусом ностальгии: 5 блюд родом из далекого детства

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