Чем сегодня занимаются певцы, которые в 1990-х стали звёздами одного хита

Яна Будянская «Одинокий голубь» 1998 год

Кадр из клипа, который тогда рвал все хит-парады.

НеИгрушки «100 дней до приказа» 1999 год

Песня, нет-нет, да и всплывает на радио.

Балаган Лимитед «Че те надо?» 1996 год

Фольклорные мотивы были особенностью группы.

Наталья Штурм «Школьный роман» 1994 год

Школьный роман окончился быстро.

Леприконсы «Хали-гали, паратруппер» 1999 год

Ребята и не рассчитывали, что песня настолько понравится.

Божья Коровка «Гранитный камушек» 1995 год

Больше хитов у группы не случилось.

Рок-острова «Ничего не говори» 1997 год

Картинка со звуком.

Вячеслав Быков «Любимая моя» 1997 год

Быков предстал в образе настоящего лирического героя.

Светлана Рерих «Ладошки» 1997 год

Клип получился чувственным.

Сергей Крылов «Девочка моя» 1992 год

Крылов пользовался неизменной популярностью у женщин.

СашаЧ «Только ты сегодня не придешь» 1997 год

Клип в черно-белом цвете делал песню еще более грустной.

Мистер Малой «Буду погибать молодым» 1992 год

Сейчас Малому больше 40.

Светлана Владимирская «Мальчик мой» 1993 год

С этой песней у многих связаны теплые воспоминания.

Фристайл «Ах, какая женщина» 1995 год

Всем на удивление, песня имела огромный успех.