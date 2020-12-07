В тесноте, да не в обиде: 4 самых узких дома на планете

1. Самый узкий дом в Бразилии

Бразильская трехэтажка шириной в...метр. /Фото: livejournal.com

2. Дом в Сиэтле

Соседские войны также могут оставить такой необычный след в истории. /Фото: dailymail.co.uk

План самого узкого дома в Сиэтле. /Фото: piximus.net

3. Дом Ричардсона - самый узкий в Нью-Йорке

Дом-гвоздь был и в нью-йоркской истории. /Фото: blogspot.com

Чертеж в разрезе самого узкого дома в Нью-Йорке. /Фото: plover.com

4. Узкий дом в Зальцбурге

Самый узкий дом - символ любви и упорства. /Фото: wikiрedia.org

Уровень смекалки влюбленного юноши поражает. /Фото: pinterest.de