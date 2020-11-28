5 малиновых десертов, которые будут съедены с удовольствием

Что может быть вкуснее малины с куста? Только малиновое варенье или десерты, приготовленные из сочных и ароматных ягод. Сорбет, коктейль, мороженое, запеканка – лишь малая часть того, чем можно полакомиться в разгар сезона.
1. Малиновое пирожное
Пирожное с малиной. \ Фото: gastronom.ru.
Нежное, лёгкое и очень вкусное лакомство – малиновое пирожное. Этот десерт отлично сочетается с чашечкой крепкого кофе или же тёплым чаем, а для гурманов и любителей романтических вечеров подойдёт шампанское.
Ингредиенты:
• Масло сливочное - 100-120 г;
• Пудра сахарная - 150 г;
• Яйца - 3 шт;
• Мука - 150 г;
• Орехи молотые - 100 г;
• Разрыхлитель - 2 пакетика;
• Шоколад горький - 2 плитки;
• Сыр маскарпоне - 0,5 кг;
• Сливки жирные - 100 мл;
• Ванильный сахар - 1 ч.л;
• Малина - 200-250 г.
Малиновое пирожное. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Масло нагреть до комнатной температуры;
• Затем добавить сахарную пудру;
• Перемешать и слегка взбить;
• После добавить яйца;
• Вновь перемешать и взбить;
• Муку просеять через сито;
• Добавить разрыхлитель;
• Орехи измельчить;
• Шоколад натереть на мелкой тёрке;
• И добавить в тесто вместе с орехами;
• Тщательно перемешать;
• Получившееся тесто выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса;
• После корж достать из духовки;
• Дать остыть;
• В это время приготовить крем;
• Сливки взбить с сыром;
• Добавить ванильный сахар и ещё раз взбить;
• Корж смазать кремом;
• Выложить сверху ягоды малины;
• Отправить в холодильник на 1-1,5 часа;
• Перед подачей нарезать равномерными кусками.
2. Малиновая гранита
Малиновая гранита. \ Фото: patee.ru.
Если вы любите фруктовое мороженое или замороженный сок, но у вас нет возможности и времени на приготовление этих блюд, тогда этот десерт то, что нужно!
Ингредиенты:
• Малина свежая - 0,5 кг;
• Сахар - 100-120 г;
• Сок лимонный - 1 ст.л;
• Мята - 6-8 листочков.
Гранита из малины. \ Фото: drginanelson.com.
Способ приготовления:
• Малину вымыть под холодной проточной водой (лучше всего из душа);
• Дать стечь воде;
• После переложить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Получившееся малиновое пюре протереть через мелкое сито;
• В глубокой сковороде на очень маленьком огне растопить сахар с водой (примерно 50 мл);
• Готовить до густого, тягучего состояния;
• Получившуюся сахарную массу переложить в миску;
• Туда же выложить малиновое пюре;
• Добавить лимонный сок;
• Перемешать и по формочкам для заморозки;
• Отправить в морозильную камеру на 3-3,5 часа;
• Перед подачей аккуратно перемешать;
• И украсить мятой.
3. Малиновый суп
Суп из малины. \ Фото: google.com.ua.
Считаете, что суп – это невкусно и есть его нужно только из-за необходимости? Очень зря. Потому что, попробовав однажды суп из малины, вы тут же поменяете своё мнение раз и навсегда. Это блюдо – отличный десерт, которым можно приятно удивить не только членов своей семьи, а и гостей.
Ингредиенты:
• Малина - 1 кг;
• Мёд - 1-2 ст.л;
• Сахарная пудра - 1 ч.л;
• Мороженое пломбир для украшения.
Холодный малиновый суп. \ Фото: opskrifter.dk.
Способ приготовления:
• Малину аккуратно вымыть под холодной проточной водой;
• Хорошо просушить;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Добавить мёд и сахарную пудру;
• Хорошенько перемешать;
• Разлить по глубоким тарелкам;
• И перед подачей украсить шариком мороженого.
4. Смузи с малиной
Смузи с малиной. \ Фото: vital.de.
Смузи с малиной и творогом – то, что нужно для перекуса знойными летними днями и вечерами.
Ингредиенты:
• Малина - 1 стакан;
• Творог средней жирности - 100-120 г;
• Сметана нежирная - половина стакана;
• Сахар - по вкусу;
• Мята - 3-4 листочка.
Малиновый смузи. \ Фото: receptisalatov.com.
Способ приготовления:
• Малину слегка сполоснуть холодной водой;
• Дать хорошенько стечь воде и просушить;
• В чашу блендера выложить творог, ягоды малины, сметану и сахар;
• Взбить до однородной массы;
• Перед подачей выложить в стаканы или небольшие мисочки;
• И отправить в холодильник на 20-30 минут;
• По желанию украсить свежей мятой.
5. Малиновое масло
Малиновое масло. \ Фото: google.com.
Сливочное, шоколадное, кокосовое – масло, которое чаще всего используют хозяйки у себя на кухне, добавляя этот ингредиент в блюда или попросту намазывая на хлеб. Но раз уж на улице лето и сезон фруктов и ягод, то почему бы не приготовить масло из малины? Оно станет отличной альтернативой варенью и другим сладостям.
Ингредиенты:
• Масло сливочное - половина пачки;
• Малина свежая - 0,5 стакана;
• Сахар или сахарная пудра - 1 ст.л.
Альтернатива варенью. \ Фото: cookinglib.ru.
Способ приготовления:
• Малину вымыть;
• Просушить хорошенько;
• Масло обязательно нагреть до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким;
• В чаше блендера смешать ягоды, масло и сахар;
• Всё хорошенько взбить до густой однородной массы;
• Затем аккуратно переложить в прямоугольный или квадратный контейнер;
• И отправить в холодильник на 2-3 часа;
• Подавать с хлебом или печеньем.
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