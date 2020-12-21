«Постой, паровоз»: зачем стучат по колесам поездов после остановки

Каждый, кто хотя бы раз бывал на железнодорожном вокзале или станции, должен был обратить внимание на тот факт, что после остановки поезда кто-то из сотрудников железной дороги начинает стучать по колесам составов. Отсюда проистекает вполне закономерный вопрос о том, зачем подобное вообще делается и является ли подобное «простукивание» нормальным.
Поезд стоит на вокзале. /Фото: pskovrail.ru.
Несложно догадаться, что ответ на данный вопрос кроется непосредственно в особенностях конструкции колесных пар, на которых стоят составы. В абсолютном большинстве случаев в наше время колеса поездок делаются из стали. Оси колесной пары также вращаются во время движения. Сделано это специально для повышения надежности конструкции, в частности для сокращения риска слета колеса с оси.
Стучат не просто так. /Фото: m.fishki.net.
Несмотря на то, что колеса поездов делаются из металла, они, как и автомобильные, могут сломаться и даже полностью прийти в негодность. У железнодорожных колес свои проблемы и болезни. А потому и диагностика у них «специфическая». Собственно когда сотрудники железной дороги ходят вдоль поездов после их остановки и «простукивают» колеса состава, то они как раз и выполняют эту самую проверку, стараясь таким образом удостовериться в том факте, что с колесами все в порядке. При простукивании должен раздаваться звонкий лязг. Он свидетельствует об отсутствии проблем. Глухой шум, напротив, свидетельствует о наличии проблем.
Важная операция. /Фото: kinelzhizn.ru.
Если же в нормальности состояния какого-либо из колес поезда будут сомнения, то такой вагон тут же отстегнут от состава и отправят сначала на более детальную проверку, с использованием специального оборудования. Если проблема подтвердится, то вагон или тягач отправят в депо на ремонт.
Могут быть проблемы. /Фото: m.glavnoe.ua.
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