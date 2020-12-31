9 инструментов из Китая, которые стоит заказать для хозяйства

Эффективные инструменты никогда не бывают лишними.

1. Крепежные зажимы

Очень полезное приобретение при частой работе с деревянными изделиями. /Фото: ixbt.com

2. Промышленный пылесос Vacmaster

/Фото: ctopreviews.com Качественное устройство для ремонтных и бытовых уборок./Фото: ctopreviews.com

3. Пороховой монтажный пистолет

Увеличивает скорость работы в несколько раз. /Фото: ae01.alicdn.com

4. Устройство для бурения ям

Бур за считанные минуты решает задачу, на которую с лопатой уходит несколько часов. /Фото: agreatgarden.com

5. Набор инструментов Xiaomi MIIIW

Набор для тех, кто всегда хочет быть готовым к любым неожиданностям и задачам. /Фото: i.ytimg.com

6. Крепеж для шнура

Полезное приспособление, которое значительно облегчает работу. /Фото: cdn.shopify.com

7. Диск для резьбы по дереву

Помогает сделать проще и быстрее довольно сложную работу. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

8. Универсальный гаечный ключ

Тем, кто хочет быстро справляться с любыми болтами, точно стоит иметь такой в своем арсенале. /Фото: ae01.alicdn.com

9. Яркий фонарь

Этот фонарь имеет очень яркий свет, благодаря которому можно работать на улице даже ночью. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com