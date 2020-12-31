9 инструментов из Китая, которые стоит заказать для хозяйства

Эффективные инструменты никогда не бывают лишними.
Строительные инструменты нужны не только рабочим. Они пригодятся и в хозяйстве тем, кто предпочитает ремонт выполнять своими руками. А работать с правильным, эффективным и лучшим инструментом всегда намного легче и приятнее. Поэтому редакция Novate.ru предлагает подборку полезных изобретений, которые можно приобрести за недорогую цену в интернете и после этого не разочароваться.
1. Крепежные зажимы
Очень полезное приобретение при частой работе с деревянными изделиями. /Фото: ixbt.com
С помощью крепежных зажимов очень удобно работать с мебелью и другими деревянными элементами. Они надежно фиксируют две заготовки из дерева под прямым углом, после чего их можно быстро и достаточно легко соединять между собой необходимым креплением, сверлить или размечать необходимые параметры. Деревянные доски или полки удерживаются за счет мощной пружины. Для распила на крепежных зажимах предусмотрена функция фиксации 45 градусов. Разработка пригодится тем, кто часто ремонтирует или собирает новую мебель, изготавливает рамки, обрабатывает дерево или работает с другими проектами, включающими деревянные элементы.
2. Промышленный пылесос Vacmaster
Качественное устройство для ремонтных и бытовых уборок. /Фото: ctopreviews.com
После любых ремонтных работ требуется уборка. Облегчить ее и сделать более качественной поможет промышленный пылесос, который обладает всем необходимым функционалом: влажной и сухой уборкой, достаточной мощностью, возможностью синхронизации с рабочим инструментом, специальным отсеком для сбора стекла, способностью прочистки стоков и т.д. Во время влажной уборки данная модель промышленного пылесоса способна убирать не только воду, но и пену. Высокая мощность всасывания позволяет быстро и эффективно убирать строительный мусор и любые загрязнения салона автомобиля.
3. Пороховой монтажный пистолет
Увеличивает скорость работы в несколько раз. /Фото: ae01.alicdn.com
Подходит для работы с металлоконструкциями. С таким монтажным пистолетом можно использовать различные размеры и виды дюбель-гвоздей. Они вставляются в устройство вместе с патроном, а потом посредством легкого нажатия сразу проходят сквозь металл, бетон или дерево.
4. Устройство для бурения ям
Бур за считанные минуты решает задачу, на которую с лопатой уходит несколько часов. /Фото: agreatgarden.com
Выкапывать ямы вручную можно, но достаточно затратно по энергии и неудобно. Если это приходится делать довольно часто, стоит задуматься о покупке специальной машины для бурения, которая работает на бензине. С ее помощью можно быстро вырыть подходящую яму для посадки деревьев, установки столбов или других ландшафтных элементов. Бензиновый бур также можно использовать для бурения льда, например, при походе на рыбалку. Отверстие получается достаточно глубоким без особых усилий.
5. Набор инструментов Xiaomi MIIIW
Набор для тех, кто всегда хочет быть готовым к любым неожиданностям и задачам. /Фото: i.ytimg.com
В наборе находится 16 полезных инструментов, которые могут пригодиться в совершенно разных ситуациях. В него в числе прочего включены: разводной ключ, удобный молоток, пассатижи, канцелярский ножик, отвертка с различными насадками, рулетка. Все эти и другие инструменты находятся в компактном стильном чемодане, который удобно всегда носить с собой, если предвидятся какие-либо ремонтные работы.
Интересная информация: Компания Xiaomi работает с 2010 года и всего за десять лет приобрела широкую популярность в совершенно различных отраслях торговли. Всего год амбициозной компании понадобилось на то, чтобы после своей первой ОС выпустить первый телефон Xiaomi Mi1. А спустя еще два года компания начала расширять свои рынки сбыта и возможности, выпуская другую технику и предметы наиболее востребованные среди людей со средним бюджетом.
6. Крепеж для шнура
Полезное приспособление, которое значительно облегчает работу. /Фото: cdn.shopify.com
При строительстве часто приходится использовать веревку или шнур, которые натягиваются в уровень. Чтобы их закрепить в ход пускаются забитые гвозди, металлические прутья и другие строительные предметы, которые оказываются под рукой. Однако со специальным креплением задача становится намного проще. Два фиксатора сделают кирпичную кладку идеально ровной, как и другие стенки или кладки.
7. Диск для резьбы по дереву
Помогает сделать проще и быстрее довольно сложную работу. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Специальный диск оказывает помощь при частых работах с деревом. По всей поверхности диска есть выступающие шипы, поэтому снятие верхних слоев древесины выполняется неимоверно легко и быстро. Устройство компактное и удобное, поэтому легко транспортируется и подходит, как для новичков, так и для профессиональных работников. Его по достоинству оценят столяры и мебельщики, а также те, кто занимается изготовлением деревянного декора.
8. Универсальный гаечный ключ
Тем, кто хочет быстро справляться с любыми болтами, точно стоит иметь такой в своем арсенале. /Фото: ae01.alicdn.com
Адаптивный гаечный ключ подходит для гаек и болтов с диаметром от 10 до 19 мм. Пользоваться им очень удобно. Он сразу зажимает шесть граней, поэтому с его помощью легко откручивать даже окислившиеся болты. Универсальный гаечный ключ отлично справляется и с гайками, которые имеют практически круглую шляпку.
9. Яркий фонарь
Этот фонарь имеет очень яркий свет, благодаря которому можно работать на улице даже ночью. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Фонарь имеет яркость 420 lm. Очень удобно, что у этого устройства можно регулировать угол наклона, тем самым направляя свет в любую сторону. Работает за счет аккумулятора. Отличный помощник в гараже, на рыбалке или во время любых ремонтных работ.
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