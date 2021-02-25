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Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Если бы на Земле прошла ядерная война, то спустя сто лет именно здесь можно было снять воспоминания про апокалипсис. Заранее скажу, что не эти виды были целью моего путешествия, они скорее прилагались. Как эхо безнадежности, как отголоски «левиафана». В настоящее время Териберка состоит из двух населенных пунктов: Териберка и Лодейное (Новая Териберка). Начнем со второго, но наиболее интересного на мой взгляд населенного пункта.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Лодейное возник в 1930 году в 2 км от Териберки. Судоремонтные мастерские и рыбные хозяйства были основой для существования.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

С Териберкой поселок соединяет мост, построенный в 1987 году и хорошо запомнившийся по известному фильму. Домик Коли как раз был почти рядом с ним… Но про это позже.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

С момента переноса основных производств в Мурманск в Лодейном начался упадок. Люди живут… хотя наверное выживают в домах, сквозь стены которых видно небо. До 2017 года планируется расселить жителей.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Вот такие таблички с указанием срока расселения можно увидеть на многих домах.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Тематика рыболовства в Лодейном повсюду. Множество лодок и катеров находится на суше, все ржавеет и отдается разрушению времени.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Дом культуры… Картинка из «Сталкера». Внутри ходить можно, но не во всех зданиях, риск обвалов тут большой, а до Мурманска 120 км, спасут нескоро.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Вообще, в Териберке до войны жило более 5 000 жителей.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Разруха соседствует с тишиной, которую нарушают только звонкие голоса чаек.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Ландшафты стали уникальной площадкой для съемок любых фильмов про апокалипсис.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Дороги грунтовые, и по ним очень часто ездят местные на машинах без номеров на огромной скорости.



Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Река сильно подвержена колебанию уровня моря.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

В начале мая температура не более 10 градусов и ледяной ветер. Кстати, кислород на севере усваивается легкими несколько хуже. Заметил, что у жителей характерный зеленоватый оттенок лица.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Истории с медведями здесь не более чем байки. В прошлом году одного случайно заметили у домика рыбаков и застрелили. Говорят, его шкура как трофей там и висит. А так, наиболее опасны росомахи, но это если далеко уйти в сопки.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Пейзажным фотографам тут раздолье, колорита хватает.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Церковь есть, но батюшку так и не встретил ни разу.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Вид на котельную.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Обама — чмо.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Одна из улочек.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Ходить надо аккуратно, так как очень много собак всех форм и размеров.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Администрация.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Фасад одного из жилых домов.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Пустынно и тихо.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Очень мало людей на улицах. Пьют? Нет, не все. Есть даже молодежь.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Старый мост к рыбзаводу.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Видимо, от бывшей автошколы?

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Есть школа и детсад, но как тут вырастить Человека — я не представляю.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Примечание. Не стало работы — поселок пришел в упадок. Места там реально суровые, смысла поддерживать жизнь и процветание особо нет. Все ценное вывозят, людей расселяют в более живые места, но дело это не быстрое. Кстати, в большинстве развитых стран таких «Териберок» тоже хватает.

Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

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