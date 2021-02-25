Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Если бы на Земле прошла ядерная война, то спустя сто лет именно здесь можно было снять воспоминания про апокалипсис. Заранее скажу, что не эти виды были целью моего путешествия, они скорее прилагались. Как эхо безнадежности, как отголоски «левиафана». В настоящее время Териберка состоит из двух населенных пунктов: Териберка и Лодейное (Новая Териберка). Начнем со второго, но наиболее интересного на мой взгляд населенного пункта.







Лодейное возник в 1930 году в 2 км от Териберки. Судоремонтные мастерские и рыбные хозяйства были основой для существования.







С Териберкой поселок соединяет мост, построенный в 1987 году и хорошо запомнившийся по известному фильму. Домик Коли как раз был почти рядом с ним… Но про это позже.







С момента переноса основных производств в Мурманск в Лодейном начался упадок. Люди живут… хотя наверное выживают в домах, сквозь стены которых видно небо. До 2017 года планируется расселить жителей.







Вот такие таблички с указанием срока расселения можно увидеть на многих домах.







Тематика рыболовства в Лодейном повсюду. Множество лодок и катеров находится на суше, все ржавеет и отдается разрушению времени.







Дом культуры… Картинка из «Сталкера». Внутри ходить можно, но не во всех зданиях, риск обвалов тут большой, а до Мурманска 120 км, спасут нескоро.







Вообще, в Териберке до войны жило более 5 000 жителей.







Разруха соседствует с тишиной, которую нарушают только звонкие голоса чаек.







Ландшафты стали уникальной площадкой для съемок любых фильмов про апокалипсис.







Дороги грунтовые, и по ним очень часто ездят местные на машинах без номеров на огромной скорости.

Река сильно подвержена колебанию уровня моря.В начале мая температура не более 10 градусов и ледяной ветер. Кстати, кислород на севере усваивается легкими несколько хуже . Заметил, что у жителей характерный зеленоватый оттенок лица.Истории с медведями здесь не более чем байки. В прошлом году одного случайно заметили у домика рыбаков и застрелили. Говорят, его шкура как трофей там и висит. А так, наиболее опасны росомахи, но это если далеко уйти в сопки.Пейзажным фотографам тут раздолье, колорита хватает.Церковь есть , но батюшку так и не встретил ни разу.Обама — чмо.Одна из улочек . Ходить надо аккуратно, так как очень много собак всех форм и размеров.Фасад одного из жилых домов.Пустынно и тихо.Очень мало людей на улицах. Пьют? Нет, не все. Есть даже молодежь.Старый мост к рыбзаводу.Видимо, от бывшей автошколы?Есть школа и детсад , но как тут вырастить Человека — я не представляю.Примечание. Не стало работы — поселок пришел в упадок. Места там реально суровые, смысла поддерживать жизнь и процветание особо нет. Все ценное вывозят, людей расселяют в более живые места, но дело это не быстрое. Кстати, в большинстве развитых стран таких «Териберок» тоже хватает.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)