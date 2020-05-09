Посадка картофеля без окучивания

Хороший урожай картофеля, оказывается, можно получить даже с небольшого участка земли, если выращивать клубни по методу семьи Гордеевых.



Спору нет, картошка — наш второй хлеб, но при среднем урожае около 150 кг со 100 квадратных метров многие огородники стали отказываться от ее посадки. Тяжело, затратно и к тому же не очень выгодно.



В то же время Евгений и Татьяна Гордеевы умудряются получить с сотки 600 и даже 700 кг при… трехкратном снижении трудозатрат. Делимся деталями этой интересной технологии.



ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ

Подготовка участка осенью

Подготовка участка весной

Посадка картофеля

Уход

Сбор урожая

Подготовка участка для других культур

Весь процесс выращивания Гордеевы условно разделили на 7 этапов.Чтобы в почве не накапливались вредители и болезни, Гордеевы используют трехлетний севооборот. И высаживают клубни на том же самом участке не раньше, чем через 2 года.Летом по их методике мульчируем огород сеном. Осенью перекапываем его с остатками сена или вносим перепревший коровий навоз и компост собственного приготовления.Весной вносим комплексное удобрение (азот, фосфор и калий) из расчета 2–3 кг на каждую сотку огорода. Для заделки удобрений участок обрабатываем граблями.Подготовка посадочного материалаВыбираем на каждых 100 квадратных метров 500–600 картофелин с полноценными ростками.За пару дней до посадки выбранные клубни нужно вынести на веранду с температурой не менее 7–8 градусов тепла.Далее их нужно укрыть несколькими слоями мешковины, чтобы дать возможность прорасти и не допустить воздействия солнечного света. Ведь позеленевший картофель придется выбросить.Больные и гнилые клубни следует отобрать в мусор. Разрезанные на части клубни нужно подсушить и посыпать золой и пеплом, чтобы на разрезах образовался прочный защитный слой.С интервалом в 80 см размечаем на земле начала рядов. Ряды располагаем с юга на север.По шнуру вдоль линии разметки формируем ровные канавки глубиной 20 см.Далее рыхлим почву на дне канавок на глубину 10–15 см. На следующей операции подготовленные картофелины распределяем по рядам ростками вниз.Расстояние между клубнями — 25 см для позднего и 20 см для раннего картофеля.Глубина заделки клубней соответствует слою измельченной почвы, те же 10–15 см.После закапывания первых трех рядов, начинаем засыпать в канавки полуперепревший навоз. Норма внесения 800 кг на сотку. Вот и все посадочные операции: нарезка канавок, рыхление, распределение клубней по канавкам, закапывание, внесение органики, полив.После появления всходов, когда ряды уже отчетливо видны, проводим однократную прополку с попутным рыхлением.Когда все побеги взошли, мульчируем междурядья сеном и поливаем, чтобы сено уплотнилось.Мульчирование приносит сразу 4 выгоды: меньше потери влаги, не перегревается корневая система картофеля, нет сорняков, сено преет и удобряет землю органикой.Клубни начинают образовываться в период цветения, а максимального размера достигают, когда желтеет и высыхает ботва. Между этими событиями часть урожая выбираем на еду.Когда вся ботва высыхает, выкапываем сначала ранний, а затем поздний картофель.Сразу сортируем на две фракции: для еды и на посадку. Ботву складываем в кучи для просушивания.Перед осенним перекапыванием полностью очищаем участок от ботвы. Ботва пригодится для укрывания на зиму грядок с чесноком. Перед вскапыванием участка тщательно обдумываем план посадок на будущий год. От него зависит, какие удобрения нужно вносить под перекопку.Вот так с маленького огорода получается хороший урожай картофеля. Желаем щедрых урожаев и вам, дорогие читатели!