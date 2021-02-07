Для чего нужна канавка на клинках мечей и ножей

Каждый хотя бы раз должен был обращать внимание на тот факт, что на лезвии клинкового оружия, будь то меч или нож, имеется характерная канавка. Забегая вперед, нужно сказать, что вокруг ее создано немало мифов. Для чего же на самом деле нужен данный элемент конструкции и действительно ли с ним все так просто, как может показаться на первый взгляд?
Дол можно увидеть на многом холодном оружии. /Фото: reliks.com.
Канавка на лезвии клинкового оружия носит название «дол». Многие граждане ошибочно называют ее также «кровосток». При этом некоторые люди пребывая в заблуждении относительно подлинного назначения дола на холодном оружии склонно считать, что делается подобная выемка для улучшения поражающих свойств клинка. Данная версия не выдерживает даже элементарной критики. Совершенно очевидно, что проникновение внутрь человеческого тела клинка уже само по себе наносит достаточно фатальные повреждения для организма и вызывает обильное кровотечение.
Дол создает дополнительное ребро жесткости. /Фото: fishki.net.
Так для чего же на самом деле необходимо дол? На самом деле все предельно просто. Назначение у данного элемента строго утилитарное, конструкционное. В первую очередь дол нужен для сокращения массы клинка. Создание канавки на лезвии позволяет снизить вес оружия или инструмента, а также пускай и незначительно, но все же сэкономить какое-то количество материалов. Особенно актуально это было в древние времена, когда добыча железа была сопряжена с куда большими сложностями, чем сегодня.
Дол также позволяет сократить массу. /Фото: popgun.ru.
Вторая важная функция дола – это увеличение прочности лезвия за счет создания дополнительного ребра жесткости в конструкции. Кроме того, дол позволяет в значительной мере гасит инерцию, которая создается при ударе лезвием о какую-нибудь поверхность. Рубить и резать клинком без дола на порядок сложнее, а самое главное – куда быстрее устает рука и сухожилия.
Дол можно увидеть на самом разном оружии. /Фото: nwcod.com.
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