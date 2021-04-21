С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Как в СССР женские сапоги на молнии придумали


Как в СССР женские сапоги на молнии придумали

Бытует мнение, что в СССР модной была только импортная одежда. Отечественные пальто, куртки, обувь, платья и так далее не вызывали у людей восторга. За одеждой зарубежных производителей выстраивались огромные очереди, процветала спекуляция. Да, это было так. К сожалению, советские дизайнеры не могли воплотить в жизнь свои идеи из-за отсутствия интересных тканей, материалов и фурнитуры. Однако есть одно изобретение, которое было сделано советским человеком и стало настоящим фурором в мире моды. Но об этом сегодня мало кто знает. Читайте, как были созданы сапоги, которые в настоящее время есть у каждой женщины.

Валенки да ботильоны: что носили до 60 годов 20 века


Зимой носили валенки, летом — туфли с носочками. /Фото: itexts.net

Зимой носили валенки, летом — туфли с носочками. /Фото: itexts.net

 

Удивительно, но вплоть до начала 60-х годов во всем мире дамы носили обувь без молнии. Очень распространены были ботильоны, которые носили название ботики и выпускались для разных сезонов. В теплое время использовали туфли, в холодное — ботинки.

Сапоги, которые выпускали в СССР не отличались красотой и разнообразием. Голенище делали из кирзы, а для низа использовали дубленую кожу (юфть). Обуви выпускалось много, и, чему можно только позавидовать, делали ее из натуральных материалов, из кожи, замши, шевро.


Когда наступала зима и температура падала, женщины надевали валенки. В городе носили короткие модели, а некоторые дамы даже умудрялись надевать их вместе с туфлями, чтобы на танцах просто скинуть валенки и остаться в изящной обуви.

Вера Аралова: ведущий художник Всесоюзного дома моделей и свободолюбивая женщина, у которой был чернокожий муж


В.И.Аралова, изобретательница сапог на молнии. /Фото: chert-poberi.ru

В.И.Аралова, изобретательница сапог на молнии. /Фото: chert-poberi.ru

 

Теперь надо рассказать о талантливой художнице Вере Ипполитовне Араловой, дочке разведчика, который проходил службу в 1-й Конной армии Буденного. Несмотря на этот факт, Аралову сложно было назвать типичной советской женщиной. Например, ее мужем был темнокожий Ллойд Паттерсон, закончивший американскую театральную школу. А их сына знала вся страна, ведь именно он сыграл дитя героини Любови Орловой в невероятно популярной комедии «Цирк».

С 1948 года Аралова стала руководителем Всесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту, была главным художником. Здесь было все тихо и спокойно. Модельеры занимались разработкой новых коллекций рабочей одежды, которой старались придать элегантный вид и сделать удобной, а также создавали выходные и повседневные модели для советских людей. В те времена не говорили о «луках» и «трендах», таких понятий вообще не было. Главным считались натуральные ткани, носкость и практичность. Как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Показывали наряды демонстраторы одежды, теперь их называют манекенщицами. Девушки мечтали о заграничных гастролях, но с этим были проблемы. Выехавшие за рубеж причислялись к потенциальным шпионам, а манекенщицы считались девушками, выбравшими несерьезную профессию.

С сентября 1953 года страну возглавил Никита Хрущев, которому нравилось доказывать иностранцам, что Россия — самая прогрессивная страна. К сожалению, в моде он практически не разбирался.

Как Аралова обула русских женщин в сапоги и удивила Париж


В такие сапоги манекенщиц обувать было нельзя. /Фото: great-country.ru

В такие сапоги манекенщиц обувать было нельзя. /Фото: great-country.ru

 

В 1959 году мирр моды потрясло значимое событие: в Париже было решено провести неделю «Русской моды». Аралова, как руководитель Дома моды, была очень взволнована. Что показать? Коллекции рабочей одежды для строителей коммунистического общества? Рабочие блузки, отличающиеся скромностью и прямые юбки, которые надевали для выхода на работу? В отличие от Хрущева, который считал, что именно это поразит иностранцев, Аралова была менее оптимистична.

И тогда Аралова приняла решение использовать мех. Из него шили шапки, пальто и накидки, а Павлово-Посадские платки должны были сделать образ законченным. Но вот что с обувью? Не надевать же скучные лодочки с собольей шубой.

Аралова решила вопрос просто гениально — манекенщицы должны быть обуты в сапоги. Такого мир высокой моды еще не видел. Конечно, то, что выпускалось для обычных граждан, не подходило. Были сделаны эскизы изящных сапожек, которые отличались одной особенностью: у них была молния. Иначе девушки просто не успели бы переодеться во время шоу, так как обычные модели снимать с ноги было очень тяжело. Сапожки на каблуке и с молнией должны были пошить в мастерских Большого театра.

Подарок иностранным бизнесменам и возврат «русских сапог» на родину через 15 лет


Как в СССР женские сапоги на молнии придумали

«Русские сапоги» стали настоящим хитом на Западе. /Фото: img.uduba.com

 

Как и следовало ожидать, рабочая одежда не произвела французов впечатления. Зато меховые изделия просто привели в восторг! Русские красавицы, в красивых шубках, платках и в странных сапожках произвели фурор. Аралову атаковали французские фабриканты, многие хотели заключить контракт на производство такой интересной и стильной обуви. Увы, в СССР не была распространена практика оформления патентов на изобретения такого рода. К сожалению, руководство делегации отнеслось к предложениям достаточно легкомысленно, считая, что сапожки — это какая-то ерунда, не стоящая внимания.

Восторги утихли, неделя моды подошла к концу, делегация улетела обратно в СССР. Однако не прошло и полгода как в европейских магазинах стала появляться новинка, а именно демисезонные сапоги на молнии. Причем выпустили их одновременно разные обувные фабрики. Конечно, об изобретателе, то есть о Вере Араловой даже и не вспоминали. Как говориться, вам предлагали — вы отказались, пеняйте на себя. Редко можно было услышать, что это так называемые «русские сапожки».

Вот так советский модельер подарил миру идею, принесшую обувному бизнесу миллиарды. Кстати, в СССР сапоги на молнии стали массово выпускаться нескоро, через пятнадцать лет после недели моды. И лекала были австрийскими. Сегодня такие модели носят все, и даже не знают, что именно в России впервые был создан удобный и практичный вид женской обуви. В настоящее время наоборот, сапоги без молнии считаются редкостью.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как в СССР женские сапоги на молнии придумали

И не забудьте:
Как в СССР женские сапоги на молнии придумалиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

ТЫ СЛУШАЕШЬ ПЛОХУЮ МУЗЫКУ, потому что она мне не нравится!

Читать
СТИЛЬ VS КОМФОРТ: 7 УДОБНЫХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА 2021 ГОД
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

СТИЛЬ VS КОМФОРТ: 7 УДОБНЫХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА 2021 ГОД

Марианна Мира: похудела на сырой гречке
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Марианна Мира: похудела на сырой гречке

Молодые дизайнеры покажут свои коллекции в Челябинске
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Молодые дизайнеры покажут свои коллекции в Челябинске

Океанский бриз и пастельный градиент: Louis Vuitton показал кампанию весна-лето 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Океанский бриз и пастельный градиент: Louis Vuitton показал кампанию весна-лето 2021

Французский модный дом Louis Vuitton представил новую рекламную кампанию, посвященную коллекции весна-лето 2021. В официальном инстаграм-...
Письмо ахфицера
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭто интересно!

Письмо ахфицера

Петербурженка объявила голодовку из-за музыки во дворе
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Петербурженка объявила голодовку из-за музыки во дворе

Надя Дорофеева празднует день рождения: как менялся стиль артистки за 12 лет на сцене
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Надя Дорофеева празднует день рождения: как менялся стиль артистки за 12 лет на сцене

Пикси-боб на ножке для леди 40-50 лет: 11 безупречных идей 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Пикси-боб на ножке для леди 40-50 лет: 11 безупречных идей 2021

Разбираем лимитированную коробочку Total Look Aqua!...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Разбираем лимитированную коробочку Total Look Aqua!...

Как в СССР женские сапоги на молнии придумали
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Как в СССР женские сапоги на молнии придумали

Бытует мнение, что в СССР модной была только импортная одежда. Отечественные пальто, куртки, обувь, платья и так далее не вызывали у люде...
Женские боди с длинными и короткими рукавами
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Женские боди с длинными и короткими рукавами

Как выбрать резиновые сапоги — самую важную весеннюю обувь
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Как выбрать резиновые сапоги — самую важную весеннюю обувь

Польская фитнес-красавица с идеальными бедрами стала звездой Инстаграм
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

Польская фитнес-красавица с идеальными бедрами стала звездой Инстаграм

12
LVMH, Prada Group и Richemont будут развивать блокчейн-систему в мире моды – зачем это нужно
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

LVMH, Prada Group и Richemont будут развивать блокчейн-систему в мире моды – зачем это нужно

Вопрос: что происходит на фото?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКлуб путешественников "Моя Планета"

Вопрос: что происходит на фото?

Некачественные средства защиты для санврачей: руководство ДСЭК Алматы прокомментировало ситуацию
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Алматы

Некачественные средства защиты для санврачей: руководство ДСЭК Алматы прокомментировало ситуацию

В Алматы разгорается скандал по поводу закупа для нужд санитарно-эпидемиологической службы защитных костюмов и масок, которые не могут за...
В офис как на подиум: Хейли Бибер показывает, как с...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

В офис как на подиум: Хейли Бибер показывает, как с...

Розовые мини-платья и брючные костюмы: у московского бренда Juli Too найдется летний образ для любого случая
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Розовые мини-платья и брючные костюмы: у московского бренда Juli Too найдется летний образ для любого случая

Не макияжем единым: лучшие лосьоны для ухода за кожей лица в 2021 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Не макияжем единым: лучшие лосьоны для ухода за кожей лица в 2021 году

Цикличность моды: почему покупатели переходят с узких джинсов на более свободный крой
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusbase

Цикличность моды: почему покупатели переходят с узких джинсов на более свободный крой

15 стильных вариантов с чем носить толстовку весной, чтобы создать крутой образ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

15 стильных вариантов с чем носить толстовку весной, чтобы создать крутой образ

Вместо ретинола: что такое адапален
Материал, выбранный редакторами МиртесенHEROINE — интернет-журнал для девушек

Вместо ретинола: что такое адапален

Похудевший на 41 килограмм житель Индии раскрыл секрет своей стройности
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Похудевший на 41 килограмм житель Индии раскрыл секрет своей стройности

Акцентные плечи и осиная талия: Хейли Бибер показывает самый модный силуэт сезона
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Акцентные плечи и осиная талия: Хейли Бибер показывает самый модный силуэт сезона

В наряде за 13 тысяч гривен: красавица-жена Дмитрия Комарова поразила элегантностью в дерзком кожаном костюме
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

В наряде за 13 тысяч гривен: красавица-жена Дмитрия Комарова поразила элегантностью в дерзком кожаном костюме

КАК СУШИТЬ ВОЛОСЫ ФЕНОМ: 5 ПРАВИЛ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

КАК СУШИТЬ ВОЛОСЫ ФЕНОМ: 5 ПРАВИЛ

Как без особых затрат дать одежде вторую жизнь
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

Как без особых затрат дать одежде вторую жизнь

Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие на показе Michael Kors в Нью-Йорке
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие на показе Michael Kors в Нью-Йорке

Таймс-сквер вместо подиума: Ирина Шейк и Белла Хадид приняли участие в показе Michael Kors Collection
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Таймс-сквер вместо подиума: Ирина Шейк и Белла Хадид приняли участие в показе Michael Kors Collection

5 мифов о моде, в которые пора перестать верить
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

5 мифов о моде, в которые пора перестать верить

Александр Васильев показал женщинам plus size, как нельзя одеваться
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Александр Васильев показал женщинам plus size, как нельзя одеваться

«Самая яркая улыбка»: Джулия Робертс снялась в новой кампании Chopard
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

«Самая яркая улыбка»: Джулия Робертс снялась в новой кампании Chopard

Стройная Нинель Кобзон затмила располневшую усталую Аллу Пугачеву
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Стройная Нинель Кобзон затмила располневшую усталую Аллу Пугачеву

Кремы «Заряд энергии. Совершенство» Anew Avon: антивозрастной уход после 25 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Кремы «Заряд энергии. Совершенство» Anew Avon: антивозрастной уход после 25 лет

Мода и комфорт: все ли у нас есть?
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Мода и комфорт: все ли у нас есть?

Отчаяние разведёнки
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенские страсти

Отчаяние разведёнки

50-летняя Наоми Кэмпбелл в коротком белом платье не оставила конкуренткам шанса: в чем ее секрет
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

50-летняя Наоми Кэмпбелл в коротком белом платье не оставила конкуренткам шанса: в чем ее секрет

В Конаковском районе объявлен конкурс на лучшую брошь с использованием Георгиевской ленты
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверские Ведомости - Новости Твери и Тверской области

В Конаковском районе объявлен конкурс на лучшую брошь с использованием Георгиевской ленты

Вдова Николая Караченцова набросилась с поцелуями на тяжелобольного Зайцева
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Вдова Николая Караченцова набросилась с поцелуями на тяжелобольного Зайцева

«Мизинец — отрубить»: крик души девушки из Приморья взбудоражил общественность
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

«Мизинец — отрубить»: крик души девушки из Приморья взбудоражил общественность

Удлиненный каскад после 40 лет: идеи, которые помогут выглядеть молодо и привлекательно
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Удлиненный каскад после 40 лет: идеи, которые помогут выглядеть молодо и привлекательно

«Распухшая какая-то»: вдова Кобзона побила Пугачеву
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

«Распухшая какая-то»: вдова Кобзона побила Пугачеву

Анна Седокова кардинально сменила имидж: осветлила и обрезала длинные волосы, сделав стрижку каре без челки
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Анна Седокова кардинально сменила имидж: осветлила и обрезала длинные волосы, сделав стрижку каре без челки

Картина дня

наверх