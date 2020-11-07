Вещи, которые нельзя класть в микроволновую печь

Всем известно, что если поставить яйцо в микроволновую печь, оно взорвется, а если обернуть блюдо фольгой — начнет искрить. Но есть и другие продукты и предметы. Узнайте, что именно нельзя ставить в микроволновку.





Ничего

Замороженное мясо

Перец



Бумажные пакеты

Пластиковые контейнеры

Контейнеры на вынос

Любые плотно закрытые емкости

Не оставляйте микроволновку включенной, когда в ней ничего нет. Выключайте сразу, как только вынули стакан или тарелку. Без каких-либо продуктов внутри, способных поглотить микроволны, магнетрон (по сути генератор СВЧ) начинает поглощать их сам. Микроволновка может вспыхнуть от этого или испортиться.Продукты нагреваются под действием микроволн примерно по такому же принципу, как наши ладони, когда мы быстро трем их друг о друга.Многие хозяйки разогревают замороженное мясо в микроволновке, чтобы ускорить процесс его дальнейшего приготовления. Это не совсем безопасно, и может спровоцировать размножение болезнетворных бактерий, т.к. в микроволновой печи процесс происходит неравномерно. На самом деле микроволны работают только на поверхностном слое, не проникая глубже, чем на 3 см. Остальное тепло передается продукту за счет теплопроводности, то есть еда сама себя нагревает.Если включить микроволновку на полную мощность, перец может взорваться, как и яйцо, и заполыхать в придачу.Другая проблема — это вещество капсаицин, которое делает перец остреньким и жгучим. При нагревании в микроволновой печи капсаицин превращается в аэрозоль, который может сработать, как газовый баллончик, если вы откроете дверцу микроволновой печи. Вывод: если уж и готовить что-то с острым перцем, то лучше в духовом шкафу или на плите.Возможно, вам кажется безобидным разогреть в микроволновке булочку или сэндвич, купленный ранее в каком-нибудь заведении фастфуда. Но это не так. Некоторые такие обертки могут воспламеняться под воздействием микроволн.Пластик и микроволновая печь — не лучшее сочетание. Очень многие виды пластика содержат эстрогеноподобные вещества, которые могут приводить к нарушению работы некоторых органов. При нагревании в микроволновой печи эти вещества проникают в пищу, а употребление такой пищи плохо сказывается на нашем здоровье. Чтобы не гадать, из какого именно пластика сделан ваш контейнер, лучше просто переложить блюдо в стеклянную посуду. Контейнеры созданы для хранения пищи в холодильнике, по большей части.Если дополнительно к разогреву в микроволновой печи включить еще и гриль, высокой температуры не выдержат даже термостойкие контейнеры.Контейнеры из пенополистерола, в которые часто упаковывают пищу из ресторанов, также выделяют вредные химические вещества при нагреве. Служат они для того, чтобы еда дольше оставалась теплой, а не для того, чтобы ее в них разогревать.Бутылки, консервные банки, контейнеры с продуктами и т. д. при нагреве могут разорваться.Продукты в оболочке или с кожицей, например помидоры или сосиски лучше проколоть прежде, чем ставить в печь. Так они не лопнут при нагреве.