Самые глубокие озера мира

Всего в мире насчитывается около пяти миллионов озер — все мы привыкли видеть в них лишь небольшие водоемы пресной воды, где так удобно проводить летние деньки. Но существуют на свете и такие озера, глубина которых может поспорить с любым морем: здесь есть свои штормы и бури, попадать в которые не рискнул бы и бывалый моряк. В нашем списке вы найдете топ самых глубоких озер планеты, каждое из которых обладает своими уникальными свойствами.









Матано

Крейтер

Малави

Каспийское море

Восток

Танганьика

Байкал