Почему хурма вяжет и, как всегда, покупать только сладкую. Советы экспертов

Ноябрь - не самый богатый месяц для сезонных фруктов, но на рынке все же можно найти свежие витамины по разумной цене. Одним из самых популярных фруктов поздней осени, несомненно, является хурма. Этот замечательный фрукт может быть очень вкусным и полезным, но только если вы умеете его выбирать.

Павел Головацкий, заместитель генерального директора Дорогомиловского рынка в столице, рассказал, как это делать правильно.

Осень - идеальное время для покупки хурмы, когда она появляется в больших количествах на рынках и в супермаркетах по адекватной цене. Павел Головацкий сообщил, что хурма с разных уголков планеты попадает в столицу в разные периоды осени. Хурма из Узбекистана и Азербайджана первой появится на рынке в начале сентября. Позже, в ноябре, на прилавках появляются фрукты из Грузии и Абхазии, а последняя достанется нам хурмы, созревшей на Кубани.

Конечно, покупать эти плоды можно круглый год, но в этом случае практически гарантировано получение тепличной продукции, привезенной из Испании.

Прекрасным внешним видом обладает парниковая хурма, привезенная из Европы.Он всегда твердый, крупный, яркий и глянцевый.

Также следует отметить, что она практически не вяжет.Узбекскую и азербайджанскую хурму можно узнать по относительно небольшим плодам с острым концом.

Эти плоды ярче и мягче, чем их испанские аналоги.Нажимая пальцами такую ​​хурму, можно почувствовать ее сочность.Помимо хурмы обычной формы из этих стран привозят еще одну разновидность - маленькие и напоминающие свечи.

Несмотря на свой неприглядный вид, эти плоды необычайно сладкие и вполне могут быть вкуснее своих более крупных собратьев.Так что любителям нектарного вкуса смело можно рекомендовать миниатюрные продолговатые плоды. Если вы боитесь упасть на терпкую хурму, то сорт Кинглет - именно то, что вам нужно.Этот сорт практически никогда не расстраивает потребителей неприятными вкусовыми качествами.У битлов темная кожа шоколадного цвета. Поэтому эту хурму иногда называют «шоколадной».

Королек чаще всего привозят на наши рынки из Азербайджана или Средней Азии.Но можно найти и отечественный продукт, выращенный в окрестностях Сочи. Наши фрукты с Кавказа отличаются от импортных плоским носиком. Девочки, которых можно отличить по затемнению возле носа, иногда еле заметно вяжутся. Но «пацаны», которых узнают по разводам внизу, никогда не подведут. Поэтому, если вы ищете плоды, которые не вяжутся, выбирайте их. Павел Головацкий вспоминает, что вяжут только недозрелые хурмы, но чаще всего эта проблема поправима..

Чтобы избавиться от этой неприятной для многих особенности фруктов, рекомендуется подержать их в морозильной камере или, если на улице зима, на балконе. При низких температурах хурма осахаривается и перестает вязать. Спелую хурму можно узнать по ее мягкости и тонкой кожуре, под которой видны прожилки. У полностью спелой хурмы обычно сушеные листья и стебли.

Но выбирая спелую хурму, важно помнить, что это очень нежный продукт.

Если вы не хотите приносить домой фруктовую кашу в сумке, перевозите спелую хурму как можно осторожнее.