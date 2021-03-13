10 фильмов от Творческого объединения «Экран», которые оказались незаслуженно забыты

Творческое объединение «Экран» было создано в 1964 году под названием «Отдел производства фильмов ЦТ», после пережило несколько реорганизаций и переименований.
Это объединение выпускало фильмы для телевидения и радовало зрителей настоящими шедеврами. «Люди и манекены», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «О бедном гусаре замолвите слово» и многие другие. Но среди множества телефильмов были и те, о которых сегодня помнят только истинные ценители киноискусства.
«Почти смешная история», 1977 год, режиссёр Пётр Фоменко
Светлая и добрая история любви двух немолодых людей пропитана нежностью и тонким юмором
. Легкий, трогательный фильм, в котором звучат песни в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных, а главные роли исполняют Ольга Антонова, Людмила Аринина и Михаил Глузский.
«Сердце не камень», 1989 год, режиссёр Леонид Пчёлкин
Драма по одноименной пьесе Александра Островского получилась
сильной по своему воздействию на зрителя. Это – классика на все времена, фильм о духовных ценностях и простых человеческих чувствах, о возможности сохранить себя, невзирая на внешние обстоятельства, искушения и испытания. Впечатляет и актёрский состав: Наталья Гундарева, Станислав Садальский, Иннокентий Смоктуновский, Олег Табаков, Елена Яковлева, Вячеслав Невинный и многие другие.
«Таня», 1974 год, режиссёр Анатолий Эфрос
Лирическая драма по одноименной пьесе Алексея Арбузова впечатляет, в первую очередь, особенным режиссёрским взглядом на судьбу женщины. Анатолий Эфрос заставил зрителя не только полюбить женщину, в судьбе которой было множество испытаний, но ещё и понять её саму и причины её поступков.
Кроме того, режиссёр собрал в своей картине поистине звёздный актёрский состав, в «Тане» снимались Ольга Яковлева, Валентин Гафт, Николай Волков, Лия Ахеджакова, Леонид Броневой, Юрий Богатырев.
«Поздняя любовь», 1983 год, режиссёр Леонид Пчёлкин
Фильм по пьесе Александра Островского смотрится на одном дыхании и впечатляет своей невероятной атмосферой, словно сотканной из противоречий и тонких нитей человеческих чувств, мыслей и эмоций. Актёры Иннокентий Смоктуновский, Анна Каменкова, Родион Нахапетов, Елена Проклова, Евгения Ханаева, Вячеслав Невинный, Валерий Хлевинский и другие играют на самом деле гениально.
«Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад», 1974 год, режиссёр Владимир Мотыль
Режиссёр нанизал, как бусинки на ниточку, несколько рассказов Антона Чехова, создав удивительный по силе восприятия фильм. Каждая история пропитана глубоким смыслом и тонким юмором русского классика. Зритель будет с удовольствием смотреть
, сколь талантливо воплощают на экране образы своих героев Борис Плотников, Алексей Петренко, Ирина Муравьёва, Михаил Козаков, Станислав Садальский, Людмила Целиковская и другие.
«Дневной поезд», 1976 год, режиссёр Инесса Селезнёва
Спокойный и, на первый взгляд, малособытийный фильм наполнен глубочайшими раздумьями о смысле жизни, о времени и, конечно, о любви. Невероятная Маргарита Терехова, Валентин Гафт, Татьяна Лаврова, Светлана Немоляева, Татьяна Лаврова,
Алла Покровская и ещё множество талантливых актёров делают картину эмоциональной, яркой и очень тёплой.
«Инспектор Гулл», 1979 год, режиссёр Александр Прошкин
Каждый актёр в этой удивительной психологической драме находится на своём месте и играет непревзойдённо. Возможно, именно поэтому фильм, поставленный по пьесе Джона Бойнтона Пристли, кажется актуальным и сегодня, а ещё даёт возможность снова увидеть на экране настоящих мастеров своего дела: Ивара Калныньша и Елену Проклову, Владимира
Зельдина и Лембита Ульсфака, Юозаса Будрайтиса и Эльзу Радзиню.
«Адам женится на Еве», 1980 год, режиссёр Виктор Титов
Замечательная экранизация пьесы Руди Штраля от создателя фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!» впечатляет оригинальным сюжетом, а песни Микаэла Таривердиева на сонеты Шекспира добавляют картине атмосферности. Этот фильм стоит посмотреть ещё и потому, что снимались в нём яркие и талантливые актёры: Елена Цыплакова, Александр Соловьев, Зиновий Гердт, Татьяна Васильева, Александр Калягин, Готлиб Ронинсон,
Ольга Машная.
«Мелодия на два голоса», 1980 год, режиссёры Александр Боголюбов и Геннадий Полока
Невероятно душевный и лирический фильм, заставляющий после просмотра последних кадров снова и снова вспоминать отдельные эпизоды и сцены, пытаясь найти ответы на множество вопросов о жизни и общечеловеческих ценностях, стереотипах и условностях. Евгений Меньшов и Людмила Нильская,
Ирина Резникова и Владимир Заманский, Алексей Жарков, Любовь Соколова и многие другие актёры играют настолько талантливо, что не поверить им попросту невозможно.
«Не сошлись характерами», 1989 год, режиссёр Николай Александрович
История одной семьи, в которой жена, будучи семейным психологом, вдруг сама оказывается в самом центре любовного треугольника. Её муж, примерный семьянин, внезапно влюбился в воздушную гимнастку. Главные герои, которых сыграли Ирина Мирошниченко и Александр Лазарев-старший, попытаются сохранить свою семью, а зрителю лишь остаётся наслаждаться драмой на грани комедии, тем более что в фильме можно увидеть ещё Ольгу Машную, Филиппа Изварина, Майю Булгакову, Леонида Ярмольника, Татьяну Канаеву, Нину Тер
-Осипян и даже самого автора сценария Аркадия Инина, сыгравшего бывшего алкоголика.
Свердловская киностудия была создана в тяжёлые военные годы, в 1943 году, и уже через год выпустила свой первый фильм. За 77 лет киностудией было выпущено больше 200 игровых картин, множество документальных и мультипликационных фильмов, в ней возникла школа операторского искусства.источник
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