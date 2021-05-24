Необычная пересадка орхидеи

Орхидеи — растения, которые могут активно расти и развиваться даже без субстрата. Пересадить орхидею в систему без субстрата очень просто. Главное — очень тщательно подготовить корневую систему.



Прежде чем ставить орхидеи, купленные в супермаркетах и магазинах, рядом с другими цветами, их необходимо оставить на карантине вдали от других растений и обязательно обработать спреем от вредителей.



После того, как растение некоторое время пробудет на карантине, можно переходить к пересадке. Если орхидея была заражена или цветы начали увядать, обрежьте цветонос оставив необрезанными несколько почек. Аккуратно извлеките орхидею из горшочка и тщательно очистите корни от налипшего субстрата. Промойте растение под душем и удалите сухие и подгнившие корешки.



После очистки и удаления субстрата и налипшей коры поместите орхидею в подходящую по размеру емкость.



Так как корни растения не привыкли расти без субстрата, они могут начать подсыхать. Поэтому пересаженную в систему без субстрата орхидею важно обрызгивать каждый день. Если погода стоит жаркая и сухая, то количество обрызгиваний можно увеличить до 3х в день.

На дно емкости можно добавить небольшое количество воды. Будет отлично, если вам удастся найти горшочек с небольшими выступами, благодаря которым корни не будут прислоняться к воде, что убережет их от загнивания.

Следите за тем, чтобы на корни не попадали прямые лучи солнца. Через неделю повторно обработайте пересаженную орхидей спреем от вредителей.Лучше всего пересаживать орхидеи в системы без субстрата весной и летом, то есть когда растения находятся в фазе активного роста.Подробный процесс пересадки орхидеи в систему без субстрата можно посмотреть на видео: