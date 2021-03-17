7 женщин, которые не простили измену и обиды знаменитым мужьям

Разводы давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. В случае не слишком складывающейся семейной жизни всегда есть возможность развернуться и идти дальше. А «новое счастье» просто ждёт того самого момента, когда будут улажены все бракоразводные формальности и бумаги. Очень часто инициатором расставания выступает именно мужчина, уже успевший снова влюбиться. Бывшим женам остаётся либо понять и простить некогда близкого человека, либо же прекратить с ним всякое общение, не найдя в себе сил простить предательство.
Людмила Крылова
Когда-то Людмила Крылова была очень счастлива с Олегом Табаковым.
Первая жена Олега Табакова была уверена: её семья крепка и нерушима. Тем более, что в браке супруги прожили целых 34 года, вырастили двоих замечательных детей, Антона и Александру, которые пошли по стопам родителей и стали актёрами. Для Людмилы Ивановны известие о предстоящем разводе прозвучало как гром среди ясного неба. И тем более обидным было осознавать, что супруг ушел к женщине, которая была младше на целых 30 лет. Поначалу дети актёров приняли сторону матери, но по прошествии времени Антон всё же начал общаться с отцом. А вот Людмила Крылова и Александра Табакова так и не смогли простить Олега Павловича. Не появились они даже на похоронах Табакова.
Екатерина Орлова
Екатерина Орлова и Владимир Познер. / Фото: www.starhit.ru
36 лет прожили в браке Екатерина Орлова и Владимир Познер. Кажется, после такого длительного и порой непростого пути, уже ничто не должно разрушить семью. Но в жизнь Владимира Познера буквально ворвалась новая любовь в лице продюсера Надежды Соловьёвой. Известный ведущий объяснял случившееся с ним и Надеждой «химией», произошедшей между двумя людьми. В результате Владимир Познер и Надежда Соловьёва разрушили существовавшие на тот момент семьи и отправились под венец. Екатерина Орлова поначалу старалась не показывать, насколько болезненно переживает разрыв с супругом, но после решила прекратить с ним всякое общение. Впрочем, Владимир Познер и сам испытывает чувство вины перед бывшей женой.
Юлия Барановская
Юлия Барановская и Андрей Аршавин. / Фото: www.pravda-nn.ru
Официально Юлия Барановская и Андрей Аршавин никогда не были мужем и женой, а фактически у них была самая настоящая семья, в которой на свет появились двое детей. Третья беременность Юлии была омрачена разрывом с гражданским супругом. Андрей Аршавин с чистой совестью оставил беременную супругой и уехал из Лондона, где они тогда жили, в Россию. Юлия Барановская переживала разрыв с любимым человеком достаточно тяжело, а от всех интервью категорически отказывалась. Сейчас она уже спокойно говорит о том, как пережила предательство и заставила себя идти вперёд ради своих детей. Юлия Барановская не запрещает детям общаться с папой, а вот сама не желает иметь с ним никаких дел.
Ирина Меладзе
Ирина и Валерий Меладзе. / Фото: www.interesnyefakty.org
Фактически брак Ирины Малухиной и Валерия Меладзе продлился 23 года, но развод они оформили лишь спустя два года после разрыва – в 2014 году. После завершения всех формальностей Валерий Меладзе отправился в ЗАГС, чтобы жениться на Альбине Джанабаевой, которая к моменту бракосочетания уже родила возлюбленному двоих детей. Ирина Меладзе до сих пор не смогла простить мужа, который на протяжении многих лет жил на две семьи. Трое дочерей Валерия Меладзе от первого брака продолжают общаться с отцом и его детьми, но тему развода родителей стараются обходить стороной.
Мария Ивлева
Мария и Константин Ивлевы. / Фото: www.kp.ru
Бывшая жена самого известного повара и ресторатора страны сама подала на развод после того, как узнала об измене супруга. Правда, сам Константин Ивлев был категорически не согласен с формулировками жены. Он считал, что в его поступках не было ничего крамольного, а романтические отношения с Лерой Куденковой начались уже после того, как он расстался с первой женой после 23 лет брака. Развод шеф-повара и ведущего получился громким и скандальным. Константин уже был счастлив рядом с Лерой, которую перевёз в новенький дом, а Мария всё ещё тяжело выбиралась из депрессии. Ни о каком «дружеском» общении с её стороны речь не идёт, да и сам Константин Ивлев не стремится наладить даже видимость каких-то отношений с бывшей женой.
Милана Тюльпанова
Милана Тюльпанова и Александр Кержаков. / Фото: www.dni.ru
В этом случае бывшая жена футболиста Александра Кержакова не может простить супругу не развод, а его отношение к ней самой. Милый и галантный Александр в начале отношений совершенно очаровал дочь сенатора Вадима Тюльпанова. Тогда девушке казалось, что первые две жены возлюбленного просто не смогли оценить то счастье, которое им досталось в лице Кержакова. Но на деле он оказался деспотом и тираном, который не только унижал супругу морально, но и запросто поднимал на неё руку. Мария Тюльпанова почувствовала себя совершенно беззащитной после смерти отца, тем более, что спустя несколько дней после похорон она сама стала мамой – родила сына Артемия. Мария нашла в себе силы сбежать от мужа и начать бракоразводный процесс, после завершения которого она не хочет даже слышать о бывшем муже.
Ольга Казаченко
Ольга и Вадим Казаченко. / Фото: www.yandex.net
Счастье Ольги Мартыновой и Вадима Казаченко продлилось недолго, а в 2016, спустя всего два года после бракосочетания разразился громкий скандал. К этому моменты у исполнителя была уже новая любовь, которую он обрёл в лице Ирины Аманти. Впрочем, знакомы они были уже давно, но именно в то время решили строить свою семью. Ольга, узнав о происходящем в жизни законного мужа, тут же поторопилась дать интервью множеству СМИ, где обвинила Вадима Казаченко в двоеженстве и в том, что он бросил её беременную. Вадим Геннадьевич заявил: Ольга женила его насильно. В отцовстве своём по отношению к Филиппу, родившемуся в 2017, исполнитель крепко сомневался. Несмотря на то, что развод официально состоялся в 2018 году, бывшие супруги всё ещё время от времени не упускают случая уколоть друг друга побольнее.
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