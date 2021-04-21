Почему не похоронили Владимира Ильича, и Чей культ личности был сильнее Ленина или Сталина

Потеряв, начали ценить

Очередь для прощания с вождем.

Первый Мавзолей был деревянным.

Во время войны тело вождя уезжало в безопасное место.

Кому это было нужно или зачем Сталин культивировал личность Ленина

Вперед к светлому будущему.

Возвышая Ленина, Сталин возвышал самого себя.

Сталинский культ самого себя

Памятников Сталину тоже было много.

Но редко который из них сохранился до наших дней.

Король умер, да здравствует король!

Похороны Сталина.

Никита Сергеевич смог быть убедительным.

Теперь памятники безжалостно сносили.

У Ленина и Сталина было много совместных памятников.

Главные отличия культа Ленина и Сталина

До сих пор одно из самых популярных названий улиц.