Почему не похоронили Владимира Ильича, и Чей культ личности был сильнее Ленина или Сталина

Культ личности, как признак автократии, расцветал буйным цветом в стране, где строили социализм, и ориентировались на общее, а не на частное. Иронично, но само словосочетание «культ личности» стало использоваться в 50-е годы, для того чтобы этот самый культ личности развенчать. Личности Ленина и Сталина превозносились при их жизни, однако если имя второго со временем стало восприниматься скорее неоднозначно, то Ленин так и остается «живее всех живых». В чем разница между восприятием личностей двух вождей и кого из них превозносили сильнее?
Улица Ленина, равно как и памятник ему, пожалуй, есть в каждом городе. Да что там, несмотря на то, что нет прежней страны и государственного режима, общество все еще не готово расстаться с телом вождя социализма. Культ личности Сталина начался уже в 20-е годы, появился город Сталинград (ныне Волгоград), примечательно, что до этого он именовался Царициным. Со временем культ набирает обороты, ему ставят огромные прижизненные памятники, имя печатают в газетах крупными буквами, его запрещают критиковать. Однако сейчас таких объектов практически нет.
Потеряв, начали ценить
Очередь для прощания с вождем.
Возникновение всеобщего народопреклонения перед Лениным совпало с его болезнью и кончиной. Вполне вероятно, что именно последнее обстоятельство добавило важности его персоне, сделав утрату невосполнимой. Все предыдущие запреты о возвышении личности вождя были сняты, Ленин стал превращаться в нечто бессмертное и даже более того – в институт советского гуманизма. Причем происходило это с подачи правительства, сделавшего Ленина символом и объектом коммунизма, несмотря на возражения его родных.
21 января – день смерти Ленина стало днем ежегодного траура, Петроград стал Ленинградом, во всех крупных городах было поручено возвести памятники Владимиру Ильичу. А институту, имени его же, поручили издать труды вождя на разных языках, причем это должно было быть массовым тиражом.
Как вышло так, что тело решили не хоронить? Количество желающих проститься с Владимиром Ильичом превосходило все ожидания. Люди специально ехали через всю страну для того чтобы отстояв огромную очередь, попрощаться с Лениным. Было решено поместить его тело в специальный склеп, который возвели у стен Кремля, прямо на Красной площади и дать возможность проститься всем желающим.
Первый Мавзолей был деревянным.
Вполне возможно, что это бы, как и полагается, было временной мерой, а со временем тело было бы захоронено. Но в газете «Правда» вышла статья Зиновьева, в которой он разглагольствовал о том, что, дескать, как хорошо, что Ленина решили хоронить в склепе, дескать, догадались! Ведь окончательно проститься с ним, зарыть его в землю было бы совсем невыносимо. Также автор выражает надежду на то, что со временем рядом появится городок Ленина, и здесь всегда будет многолюдно, а приезжать сюда к склепу, будут не только люди из СССР, но и со всего мира. И идея, умело поданная «кем надо» стала общественной, а количество желающих проститься только возросло.
Так тело вождя забальзамировали и поместили сначала в небольшой деревянный склеп, а затем уже и соорудили мавзолей. Впрочем, огромные очереди к склепу в любую погоду и в любое время года совсем скоро стали привычной картиной. Нескончаемый поток людей не дал похоронить Ленина. Деревянное сооружение поменяли на гранитное в 1929 году, это стало своеобразной точкой в данном вопросе, прочно утвердив культ Ленина.
Во время войны тело вождя уезжало в безопасное место.
Труды Ленина цитировались, к месту и не к месту, к ним прибегали для того чтобы доказать свою правоту, словно это было священное писание. Биографию Ленина в буквальном смысле разобрали по косточкам, посвятили его жизни и идеям сотни тысяч статей, научных трудов и книг. О том, кто таков Ленин знали младшие школьники, портреты, бюсты и статуи были повсюду, ни один кабинет мало-мальского начальника не обходился без этой символики. Пожалуй, самым главным свидетельством всенародной любви, были дешевые репродукции картин с вождем, которые крестьяне развешивали в избах, часто на месте икон, а иногда и прямо рядом.
Кому это было нужно или зачем Сталин культивировал личность Ленина
Вперед к светлому будущему.
Ясно одно, что все это происходило не просто с разрешения властей, а с их грамотной подачи. Однако для чего им это было нужно? На втором всесоюзном съезде Советов Сталин выступил с особенно пылкой речью, после которой, по мнению многих историков и политологов, все и началось. Это было некой отмашкой к ритуальному возвеличиванию умершего вождя.
Помимо этого, именно Сталин поставил точку в решении вопроса о помещении тела Ленина в склеп, дав тем самым коммунизму место поклонения. Это шокировало многих большевиков, но перечить Сталину было непринято. Пыталась это сделать только Надежда Крупская, которая была категорически против культивирования образа ее покойного мужа. Однако ее глас звучал слишком слабо и больше походил на застенчивую просьбу польщенной вниманием вдовы.
Почему же Сталин придерживался столь неоднозначной позиции в данном вопросе? К тому же, откровенно говоря, сентиментальность и любовь к кому-то были явно ему не присущи. Он не был религиозен, а происходящее крайне напоминает какой-то религиозный культ или обряд. Пожалуй, наиболее адекватным объяснением этого является тот факт, что Сталин, возвышая Ленина, укреплял позиции коммунизма, а еще готовил почву для культа самого себя. Еще выразительнее становилась разница между старыми ленинцами и прежними их противниками, например, Троцким.
Возвышая Ленина, Сталин возвышал самого себя.
С другой стороны, Сталин еще с молодости отождествлял себя с Владимиром Ильичем, считая его образцом лидера революционной деятельности. Вероятно, для него это был свой собственный культ личности, который он мог и воплотил в рамках целого огромного государства. Образы Ленина и Сталина были неразрывно связаны с историей русского коммунизма, потому, возвышая Ленина, который уже сошел с политической арены, Сталин умело и тонко готовил почву для своей безграничной власти, основанной в том числе и на культе товарища Сталина.
Ленин, с которым не было смысла больше соперничать, был вполне тем образом, которому можно было поклоняться и демонстрировать любовь и преданность публично. Ведь рядом с успехами Ленина всегда где-то маячил и Сталин.
Сталинский культ самого себя
Памятников Сталину тоже было много.
В чем же разница культов двух вождей? Ответ очевиден, первый был непричастен к своему намеренному возвышению и случилось это после его смерти, когда исправить или испортить что-либо в своей биографии и политических взглядах он уже не мог. Сталин же стал культивировать самого себя намеренно, причем используя для этого образ Ленина.
Уже в 20-е годы на советских граждан хлынул мощный информационный поток, который со всех сторон демонстрировал гражданам, что все, что они имеют – это все благодаря товарищу Сталину. Экономический и социальный успех всей страны и каждого гражданина отдельно – это все благодаря неустанным трудам руководителя страны. Этому процессу не мешали и повсеместные репрессии за неудачно рассказанный анекдот, доносы по всей стране и разрушенные судьбы.
Но редко который из них сохранился до наших дней.
Культ личности Сталина достиг своего пика после окончания Великой Отечественной войны. В те годы было принято считать, что Победа советским гражданам досталась благодаря не благодаря их неустанному труду, а скорее грамотному и четкому руководству Иосифа Виссарионовича. В проблемах же, которых в послевоенное время было достаточно, все винили местные власти, особенно доставалось председателям колхозов, директорам заводов, руководителям партийных органов на местах. Сталин же воспринимался как спасение и последняя инстанция, обращение к которому может все исправить. Последняя надежда. Собственно говоря, с тех времен мало что изменилось.
Советская идеологическая машина, уже научившаяся культивировать личность на товарище Ленине, активно переключилась на товарища Сталина. Впрочем, не забывая и о первом. Вполне вероятно, что без контроля правоохранительной системы этой области этот процесс вовсе не был бы таким успешным, а личность Сталина была бы куда менее обожествлена. Но ГУЛАГ был вполне убедительным аргументом в данном вопросе. Диктатура, железный занавес, огромное количество проблем в социальной сфере – все это имелось место быть, и недовольства главой государства хватало, только его предпочитали держать в себе, по вполне понятным причинам.
Король умер, да здравствует король!
Похороны Сталина.
Гибель Сталина развязала руки многим политикам, которые пытались прибрать власть к рукам, но в то же время понимали необходимость решения имеющихся проблем. На тот момент в стране особенно остро стоял вопрос с массовыми репрессиями, разросшимся ГУЛАГом, требовала внимания сфера сельского хозяйства, зрел национальный вопрос.
Отсутствие явного лидера среди тех, кто бы взял в свои руки бразды правления, привело к некому передергиванию. ГУЛАГ стали разгружать, причем массовыми амнистиями, но развенчивать культ личности Сталина было еще слишком рано. Достаточно уже было и того, что освободив тех, кого спрятали за решетку по инициативе Сталина, партийцы и так указали на явную ошибку своего предшественника.
В 1953 году был арестован, а затем и расстрелян Берия, Маленков уходит в отставку и на главных позициях остается Хрущев. Именно с его подачи в стране начинается массовое развенчивание культа Сталина. 1956 год стал кульминационным в этом вопросе. Повсеместно снимались плакаты с именем вождя, переименовывались улицы, города и дома культуры, с газет лилась совсем иная, не похожая на предыдущую информация.
Никита Сергеевич смог быть убедительным.
20 съезд КПСС, на котором Хрущев выступил с докладом, стал той самой официальной отмашкой для всей страны, после которой началось «раскультивирование» Сталина. Хрущев планировал таким образом перетянуть на свою сторону молодых партийцев. Доклад подготавливался с особенной тщательностью, был организован серьезный сбор материалов. Работала особая комиссия, чьей задачей было изучение и сбор информации о репрессиях во время правления Сталина, носивших массовый характер. Хрущев понимал, что без достаточной доказательной базы столь смелое заявление может сыграть против него же самого, даже несмотря на то, что Сталина нет в живых.
Основываясь на данных полученных таким образом, Хрущев пришел к выводу, что большинство заключенных ГУЛАГа отправлялись туда по сфабрикованным делам и осуждены без вины. К тому же, с арестантами там жестоко обращались, использовали пытки с личного одобрения товарища Сталина. Делалось это для массовых зачисток. С тех пор центральный комитет партии вел работу о недопустимости возведения в культ личности вождя, это называлось чуждым духу социализма. Сталин же, из культивируемой личности стал едва ли не самой осуждаемой. Если Ленина смерть только возвысила, то со Сталиным все произошло с точностью до наоборот. Доклад Хрущева включал в себя несколько тезисов и конкретных обвинений в адрес Сталина.
• Репрессии большевиков, бывших участников Гражданской войны.
• Массовый террор по всей стране, с фальсификацией обвинений.
• Выполнение планов по осужденным и расстрелянным.
• Повсеместное и неправильное использование термина «враг народа».
• Преувеличение собственной роли во Второй мировой войне и ее исходе.
• Депортация народов.
• Бескомпромиссное проявление культа личности – название городов и улиц собственным именем.
• Заканчивался доклад обвинениями в отсутствии демократии, прав и свобод граждан.
Теперь памятники безжалостно сносили.
Затевая разоблачительную политику, Хрущев преследовал вполне конкретную цель. Он был не так дальновиден как Сталин, планомерно взращивавший свой культ, возле культа Ленина, его цели были очевидны. При прежних взглядах на действующего руководителя страны, вынужденного брать на себя, в том числе и накопившиеся проблемы, посыпались бы обвинения и в тех политических промахах, к которым он даже был не причастен. Мол, вот Сталин бы справился, такого не допустил.
Поступок Хрущева позволял ему переложить ответственность за все минусы во внутренней и внешней политике за последние два десятка лет на Сталина. Хотя, если быть откровенным, то Сталин был далеко не единственным политиком, который принимал определенные решения. Политическая элита предпочла обелить себя, переложив все на Сталина, вряд ли бы они осмелились хотя бы на половину своих утверждений, будь он жив.
У Ленина и Сталина было много совместных памятников.
Однако Хрущев, несмотря на риск (ведь существовали документы, доказывающие его причастность к «беспределу», который Сталин творил якобы в одиночку) решился на подобное смелое заявление, поскольку именно оно прочно закрепляло его на позиции лидера, причем безоговорочного. Стоит ли говорить, что доклад имел ошеломительный эффект, с текстом доклада было решено ознакомить всех.
Советское общество того времени, переживающее так называемую «оттепель» было похоже на ребенка, который вдруг остался без присмотра строгого родителя. Неведомый страх, доколе сковывавший общество, стал спадать.
Главные отличия культа Ленина и Сталина
До сих пор одно из самых популярных названий улиц.
Если подытожить вышесказанное, то становится понятным, в чем главное отличие культов двух политических личностей. Оба они были созданы одним человеком – Иосифом Сталиным. И если в случае с Лениным ему удалось на самом деле сохранить на века не просто память, но и большинство памятных объектов, то культ самого себя удалось сохранять, да и то методом запугивания, только при жизни.
«Имени Ленина» до сих пор остается наиболее популярным названием улиц и это, несмотря на то, что Советского Союза нет уже тридцать лет. Впрочем, в числе улиц с налетом советского прошлого лидирует именно «Советская улица» - таковых почти 7 тысяч в России. Октябрьских улиц больше 6 тысяч, а вот улиц Ленина около 5 тысяч. Зато общая протяженность всех улиц Ленина превышает и Советские, и Октябрьские. А это значит, что Ленина – это еще и наиболее крупные улицы в населенных пунктах.
Что касается памятников Владимиру Ильичу, то в некоторых городах их незаметно убирают, например, во время реконструкции парков и скверов. Однако в большинстве своем, россияне нейтрально относятся и названиям улиц, и к памятникам. Справедливо считая их частью истории своей страны.
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