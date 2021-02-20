Скрытые тайные замыслы великолепной гравюры Дюрера «Меланхолия», созданной 500 лет назад

Загадочная гравюра «Меланхолия» Альбрехта Дюрера, вырезанная из меди, вдохновляла любителей искусства на протяжении полутора тысячелетий. Сюжетом гравюры, как написано на свитке, развернутом летучей мышью, является меланхолия.
О художнике
Альбрехт Дюрер (1471–1528) - один из немногих художников, истинно заслуживающих звание гения. Дюрер - один из величайших немецких художников, также был гравером, рисовальщиком и теоретиком. Ему во многом приписывают зарождение итальянского Ренессанса в Северной Европе. Кроме того, важнейший вклад Дюрера - революция печатного производства и доведение его до самостоятельной формы искусства.
Дюрер в своей гравюре «Меланхолия», созданной в 1514 году, раскрывает тему меланхолии. Это одна важнейших гравюр Дюрера, которая связана с алхимией, астрологией, теологией и философией. Что именно Дюрер подразумевал под термином меланхолия, и как загадочные фигуры и предметы вносят в нее свой вклад, продолжает порождать дискуссии.
Героиня «Меланхолия»
Главная центральная фигуры в пышном платье сидит на ступеньке. Грубая внешность позволяет считать фигуру андрогинной: женское местоимение, возможно, используется здесь в соответствии с родом слова меланхолия, но некоторые искусствоведы считают эту фигуру все же мужской. Кроме того, эта центральная фигура, породила и иные споры: одни видят в ней крепкую женщину с крыльями, другие – ангела-хранителя, третьи – самого Дюрера. Фигура имеет массивное тело, сильные руки, крупные правильные черты лица. «Меланхолия» неподвижна и задумчива. Ее лицо - маска тьмы, но ее яркие глаза сверкают, демонстрируя остроту ума, которая контрастирует с ее измученной позой. Венок из листьев, осеняющий ее голову, крылья, вздымающиеся за плечами, подчеркивают символичность данного образа - это аллегория. Венок сделан из растения, которое считалось лекарством от меланхолии. Меланхолия стремится к полету, но слишком тяжелая, чтобы ее крошечные крылья смогли ее поднять.
При всем многообразии символичных предметов, героиня бездействует. Она сосредоточенно обдумывает некие задачи. Столярные инструменты разбросаны по земле. Ее творческое разочарование делает ее неспособной выполнить простейшие задачи, такие как кормление истощенной собаки, которая похудела от пренебрежения. Рука придерживает щеку, а локоть упирается в колено. За глубокой задумчивостью героини скрывается сильнейшее напряжение. Объяснение всему дает летучая мышь, а точнее - картуш, который она несет. Летучая мыль - посланница ночи - усиливает драматизм сюжета. На картуше написано МЕЛАНХОЛИЯ (женщина, неспособная к действию).
Второстепенные герои и предметы гравюры
Тощая борзая собака – символ меланхолического темперамента. Еще один важный персонаж - мальчик с крыльями (путто) - являлся предвестником земного или ангельского духа. Этот образ часто появляется в живописи Ренессанса и Барокко и восходит к античным фигурам амуров и купидонов (поэтому еще этот образ называют Аморетто). Разбросанные инструменты, циркуль в руках женщины связаны с земельными и измерительными работами (Сатурн — бог земли). Рубанок и пила перед женщиной, мельничный жернов с сидящим на нем ангелом, молоток за собакой - олицетворение труда физического. Лестница прислоняется к зданию, которое поддерживает баланс, песочные часы и колокол. Магический квадрат вписан в стену. Цифры в каждом ряду, столбце и диагонали в сумме составляют 34. Магический квадрат 4×4 считается самым ранним в европейском искусстве, и создал его именно Дюрер. На заднем плане сверкающая звезда или комета освещает морской пейзаж, увенчанный радугой. Подобные тела появлялись в сочинениях о магии, а в астрологии были символом мира и вселенной. Песочные часы и колокол всегда означали у Дюрера: «Помни о смерти».
Темперамент меланхолика
По мнению средневековых ученых, темперамент меланхолика определяется избыточным содержанием черной желчи в организме, а также сковывающим влиянием Сатурна, владыки холода и тьмы. Самым печальным и опасным темпераментом считался именно меланхолик (от греч. melas chole — черная желчь), которому соответствовали холодный и сухой элемент «земля», осень, суровый северный ветер и вечер. Во все времена меланхолия считалась наименее желанной из четырех видов темпераментов, управляющих человеческим поведением. Считается, что меланхолики особенно подвержены безумию. Ренессанс, однако, переосмыслил мнение о меланхолии. В ту эпоху считалось, что меланхолики - творческие гении.
Человек под влиянием этой планеты в худшем случае бездельник, в лучшем случае - слабовольное существо. Типичная меланхоличка - героиня Дюрера, которая бесконечно размышляет вместо того, чтобы наконец взяться за свои инструменты и начать действовать. Героиня не весела, не предается сладкой лени и праздным грезам. Она поглощена напряженной внутренней работой, она одержима извечными сомнениями (это подчеркивают не по-женски нахмуренные брови).
Версии о разгадке картины
Возможно, наиболее распространенная версия о сюжете заключается в том, что гравюра представляет собой меланхолию творческого порыва и что это духовный автопортрет самого Дюрера. Дюрер считал себя меланхоликом, что также позволяет считать эту гравюру духовным автопортретом мастера. Интеллект, самоанализ и неослабевающий перфекционизм Дюрера, возможно, привели его к меланхолии.
Почему Меланхолия изображена крылатой? Это мужчина или женщина? Что означает ее бездеятельность и в чем на самом деле значение магического квадрата? Сколько вопросов и загадок. И каждый зритель может найти свою собственную интерпретацию. Одно нам ясно абсолютно точно - сила этой гравюры 1514 года удивительна.
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