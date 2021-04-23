У находчивой хозяйки всегда есть в запасе несколько полезных советов, как упростить свой быт.

И, узнав о них, другие задумываются, как им в голову не пришло повторить также.

Мы собрали 17 нехитрых лайфхаков, которые хоть раз в жизни да пригодятся.

1. Примитивная глажка

Глажка без утюга.

Если вы неожиданно обнаружили, что ваша одежда сильно помята, а под рукой нет утюга, поможет простая кастрюля. Наполните ее водой, вскипятите, а после поводите горячей кастрюлей по вещам, разглаживая складки.

2. Нагетсы на шпажках

Куриные нагетсы в тостере.

Самый простой и быстрый способ приготовить куриные нагетсы - надеть их на шпажки и запечь в обычном тостере.

3. Сейф

Сейф для ценной вещи.

Есть маленькая хитрость, которая поможет уберечь некоторые вещи от посягательств домочадцев. Для этой цели мы рекомендуем использовать пустую пластиковую коробку от торта. Ее просто невозможно открыть бесшумно, а значит вы всегда будете знать, что ваша вещь в безопасности.

4. Защита растений

Защита от кота.

Наверняка, многие владельцы котов сталкиваются с проблемой вредительства по отношению к комнатным растениям. Чтобы ваш питомец впредь не лазил по горшкам и уж тем более не умостил свою тушу на цветок, воткните в землю, как можно больше зубочисток.

5. Наполненное ведро

Как наполнить ведро в раковине.

Набирать ведра в раковине крайне непросто, но что делать если другого выхода нет? В такой ситуации пригодится пластиковый совок. Положите его в раковину и позвольте воде стекать по ручке прямо в ведро.

6. Фиксация крышки

Фиксация крышки кастрюли.

Мы рекомендуем использовать канцелярскую резинку, чтобы плотно зафиксировать крышку кастрюли. Такая хитрость пригодится при транспортировке кастрюли с супом или гарниром.

7. Подставка для ноутбука

Подставка для ноутбука.

Большинство пользователей знают, что перегрев ноутбука может быть чреват серьезными поломками. Не переживайте, если у вас нет подставки, просто воспользуйтесь обычными вилками.

8. Фиксатор шнура

Фиксация шнуров на столе.

Используйте обычные биндеры, чтобы держать все необходимые шнуры под рукой, а не лазить каждый раз за ними под стол.

9. Задвижка в кабинке

Задвижка в туалетной кабинке.

Некоторые люди всегда прихватывают с собой стики с сахаром, зубочистки и китайские палочки. Так вот последние могут однажды сослужить хорошую службу. Используйте их вместо задвижки, если в туалетной кабинке, в которую вы зашли, она сломана.

10. Подставка для пасты

Подставка для зубной пасты.

Подставка, позволяющая выдавить все содержимое из тюбика зубной пасты, - еще один способ альтернативного использования канцелярских биндеров.

11. Прищепка для штор

Зажим для штор.

Свет, проникающий сквозь щель между штор, может здорово раздражать по утрам. Если такая неприятность настигла вас в гостинице и под рукой нет ни прищепок, воспользуйтесь плечиками с зажимами.

12. Сушилка для белья

Самодельная сушилка.

Отсутствие сушилки - не беда, поставьте два стула так, как показано на картинке и вешайте на нее белье.

13. Держатель для телефона

Подвесной держатель для телефона.

Модные нынче резинки-пружинки хороши не только тем, что не запутываются в волосах, но и своей многофункциональностью. Например, ее можно использовать для фиксации телефона, когда он на зарядке.

14. Маркировка наушников

Опознавательные знаки.

Каждому меломану приходится каждый день наугад определять, где правый наушник, а где левый и не всегда интуиция работает в верном направлении. Чтобы не тратить время на такую мелочь используйте резинки разных цветов.

15. Спаржа

Нарезка спаржи.

На самом деле шинковать спаржу очень легко, главное, хорошо зафиксировать стебли. Просто скрепите их резинками и они не будут расползаться по сторонам.

16. Безопасные гвозди

Безопасно забивать гвоздь.

Не стоит подвергать свои пальчики риску, забивая очередной гвоздь. Для этого фиксируйте гвоздь при помощи гребня или прищепки.

17. Безопасные электроприборы

Замок на электровилку.

Повесьте амбарный замок на вилки электроприборов, чтобы ребенок никак не смог включить что-то в розетку.