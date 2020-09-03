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Задержана москвичка, за которой числятся 1076 нарушений ПДД

Как долго к своему рекорду шла автолюбительница, история, к сожалению, умалчивает. Но за это время она накатала штрафов более чем на миллион рублей.

Задержана москвичка, за которой числятся 1076 нарушений ПДД

В Москве сотрудники ППС задержали женщину-водителя, за которой числятся 1076 нарушений правил дорожного движения. "В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы по информации, полученной из Центра управления Госавтоинспекции города Москвы был остановлен автомобиль Mazda под управлением 35-летней местной жительницы", - говорится на сайте Госавтоинспекции.

Задержана москвичка, за которой числятся 1076 нарушений ПДД

По данным управления ГИБДД, за задержанной числится 1076 нарушений ПДД, на общую сумму более миллиона рублей. В отношении женщины составлено 113 административных протоколов ч. 1 ст. 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного наказания). Сейчас материалы дела злостной нарушительницы ПДД направлено в суд для принятия решения о привлечении к ответственности. А "Мазду" эвакуировали и передали судебным приставам до решения суда.

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Задержана москвичка, за которой числятся 1076 нарушений ПДД

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Задержана москвичка, за которой числятся 1076 нарушений ПДДПодписаться на мой Instagram

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