8 самых крепких семейных пар Голливуда, которые не расстались даже во время пандемии 2020 года

Никто не станет отрицать, что предыдущий год выдался весьма неудачным. Впору было думать об апокалипсисе! Однако неугомонные влюбленные так не считают. Им вообще некогда было думать об этом - они влюблялись, гуляли, женились и беременели. В сегодняшний список попали пары, которых не сломил всеобщий локдаун, и они и по сей день продолжают радоваться жизни.
Лили Аллен и Дэвид Харбор
Лили Аллен и Дэвид Харбор
В мире все может рушиться, однако на земле есть место, которое не подвластно кризисам. И имя ему - Лас-Вегас. Еще одна звездная пара - Дэвид Харбор и Лили Аллен выбрали его для того, чтоб пожениться. Звезда сериала «Очень странные дела» и британская певица до этого не спешили афишировать свои отношения. Однако в течение года регулярно появлялись вместе на публике. В январе прошлого года они сошлись, совместно посетив светское мероприятие - праздник в честь BAFTA. А затем журналисты ловили их вместе то в конце лета в Лондоне на премьере «Трилогии Лемана», то в октябре на шоу «Saturday Night Live», а после в Нью-Йорке и даже в Диснейленде во Флориде.
А в сентябре, воспользовавшись временным затишьем в работе, 45-летний Дэвид и 35-летняя Лили скрепили отношения брачной клятвой. Церемония была совершена актером в костюме Элвиса Пресли, который еще и развлекал молодоженов романтическими балладами. Вместо роскошного застолья супруги предпочли типично американское угощение - бургеры с картошкой фри. Единственным традиционным штрихом в этой нетипичной свадебной церемонии стало белое платье невесты от модного дома Dior.
Тейлор Шиллинг и Эмили Ритц
Тейлор Шиллинг и Эмили Ритц
Этот год прошел для звезды сериала «Оранжевый - хит сезона» под знаком революции и свободы. Она не только публично призналась в принадлежности к ЛГБТ-сообществу, но и представила поклонникам свою пассию - молодую художницу и музыканта Эмили Ритц. Их совместное фото звезда опубликовала в своем Инстаграм.
Эмили же репостнула и сделала запись: «Я страшно горжусь тем, что мы вместе, Тейлор Шиллинг! Счастливого прайда». Отношения у них завязались благодаря общим знакомым. Примечательно, что совершить свой каминг-аут Тейлор решилась сделать в «Месяц гордости» - время акции, когда геи и лесбиянки стараются привлечь внимание общественности к своим правам.
Бен Аффлек и Ана де Армас
Бен Аффлек и Ана де Армас
В прошлом у Бена Аффлека был трудный бракоразводный процесс с актрисой Дженнифер Гарнер, а также несколько лет реабилитации от алкогольной зависимости. Однако затяжная черная полоса, по ходу, прошла. На съемках фильма «Глубокая вода» от режиссера Адриана Лайна в прошлом году актер знакомится с кубинской актрисой Аной де Армас. Многие очевидцы утверждали, что у пары далеко не профессиональные отношения. Их видели гуляющими по Гаване, откуда родом актриса.
Эти двое были сфотографированы улыбающимися и смеющимися во время прогулки по кубинской столице фанатами, которые попросили у звезд автографы и совместные селфи. Надо заметить, что Бен Аффлек довольно свободно говорит по-испански и даже соревнуется во владении этими навыками со своей дочерью Вайолет. Кто знает - может, эти отношения - возможность усовершенствовать свой испанский, а может и что-то большее. Однозначно лишь то, что на этих фото актер явно счастлив и выглядит отлично.
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Связанная с пандемией самоизоляция пошла лишь на пользу этим двум голливудским звездам. В августе 2020 года звезда сериала «Американская история ужасов» объявила о своей беременности от давнего бой-френда - актера Гаррета Хедлунду. Они начали встречаться с апреля 2019, однако не спешат оформлять отношения. Но, как сообщил в соцсетях будущий отец, он несказанно рад и готовится к предстоящему событию. А будущая мама не преминула показать журналистам свой округлившийся животик, снявшись для обложки журнала Cosmopolitan.
29-летняя Робертс также раскрыла пол будущего малыша. Также опубликовано обширное интервью, в котором пара активно обсуждает книги о материнстве и особенности воспитания детей в Лос-Анджелесе. А уже за несколько дней до нового года Эмма родила мальчика, имя которому дали Роудс Роберт Хедлунд. Особенно тепло приветствовала появление двоюродного внука тетя - знаменитая актриса Джулия Робертс
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Именно 2020 год принес супружеское счастье этим двум звездам Голливуда - они наконец, поженились. Актриса и сценарист-юморист скетч-шоу Saturday Night Life не стали назначать другую дату свадьбы из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и осенью торжественно дали клятвы верности. Праздник не был шумным - на нем присутствовали лишь родные и близкие молодоженов. Информацию об этом событии доверили опубликовать благотворительному фонду Mealson Wheels - таким образом, Скарлет и Колин постарались привлечь внимание поклонников к проблемам пожилых людей, волею судьбы оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Эмма Стоун и Дэйв МакКэри
Эмма Стоун и Дэйв МакКэри
Одна из самых талантливых актрис своего поколения, Эмма Стоун, довольно-таки скрытна с журналистами по поводу своей личной жизни. Однако ее давний друг, директор и сценарист юмористического шоу Дэйв МакКэри первым нарушил молчание, опубликовав фото со смеющейся подругой и ее рукой с жемчужным обручальным кольцом.
После этого пара сообщила, что тайно обвенчалась весной прошлого года. О своем муже актриса высказалась весьма однозначно, сообщив своему психоаналитику, что ей посчастливилось выйти замуж за «нетоксичного» человека. А недавно фанаты увидели в фигуре звезды некоторые изменения - по их утверждениям, Эмма готовится к рождению ребенка. Однако сама актриса пока воздерживается от комментариев.
Руни Мара и Хоакин Феникс
Руни Мара и Хоакин Феникс
Руни Мара и Хоакин Феникс не теряли время зря - период вынужденной самоизоляции решила посвятить друг другу. Влюбленные забросили работу, бешеный ритм городской жизни и наслаждались вновь обретенной свободой от папарацци и назойливых кинокамер. На некоторое время фанаты даже потеряли их из вида. А в конце лета журналистам стало известно, что «девушка с татуировкой дракона» уже беременна, причем ждать осталось не долго. Радостная весть пришла в октябре - пара объявила о рождении наследника. Малыша назвали Ривер - в честь погибшего старшего брата Хоакина.
Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум
История их отношений сродни американским горкам - то громкие заявления о расставании, то вновь неземная любовь. 2020 год вновь забросил американскую певицу и британского актера на вершину любовного экстаза. После заявления об отмене запланированной в Японии свадьбы фанаты вдруг узнали, что девушка уже беременна. А счастливая Кэти дальше и не стремилась скрывать свое положение - она активно делилась с поклонниками особенностями своего положения. Будущий папаша также не отставал - всячески поддерживал свою возлюбленную. В конце лета пара опубликовала фото малышки, которая получила имя Дэйзи Дав.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии