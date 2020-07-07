Как продавцы манипулируют нашим сознанием

В теории все выглядит очень просто: вам нужна обувь, у Дика она есть, и вы обмениваете свои заработанные тяжким трудом зеленые бумажки на эту самую обувь. Однако, в реальной жизни, Дик – это хитрый и алчный ублюдок. Он будет использовать всевозможные уловки и изощренные манипуляции, чтобы заставить вас захотеть купить обувь, которая вам совершенно не нужна, или заплатить ему больше, чем она стоит. Вот некоторые из этих уловок. Будьте внимательны, ибо сказано: кто предупрежден, тот вооружен.











Тактика «страх-затем-облегчение», бесчестная, но эффективная.













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Продавцы читают наши мысли?













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Небольшое отклонение от правил нормативной лексики идет только на пользу…













Эффект «foot-in-the-door» (нога в двери)













Страх – самый сильный мотивирующий фактор.









Узнаваемый бренд легко заставляет покупателя поступиться здравым смыслом

