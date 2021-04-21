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«Суперфуды» из советских времён: маленькие, да удаленькие сытные и полезные перекусы


«Суперфуды» из советских времён: маленькие, да удаленькие сытные и полезные перекусы

Сейчас очень модно ругать советские образцы питания (разумеется, небеспочвенно). А мы в данном материале поступим наоборот и вспомним самые полезные перекусы из советских времён, которые предлагали нам наши мамы и бабушки и которые казались такими невкусными в те далёкие времена. А теперь они - ЗОЖ. Итак, поехали.

1. Яблоко, запечённое с горсткой орехов и чайной ложкой мёда в серединке


Суперфуд! / Фото: eda.ru

Суперфуд! / Фото: eda.ru

 

Как запастись ультраполезным перекусом на несколько дней подряд вообще без утомительной готовки? Вам понадобятся: несколько яблок, горсть грецких орехов, немного меда. Яблоки моем, от кожуры НЕ очищаем, вырезаем ножом часть сердцевины под хвостиком поворотом ножа, в образовавшуюся лунку закладываем грецкий орех и немного меда. Запекаем несколько яблок на противне духовки по появления по всей кухне дурманящего и приятного сладкого запаха. Первое яблоко едим уже сегодня, оставшиеся храним в холодильнике и берём по одному в каждый последующий день, немного разогревая в микроволновке. Копеечный китайский контейнер поможет брать яблоко на работу.

2. Перемолотые в обычной мясорубке курага + чернослив + любые орехи


Просто, сытно, вкусно. / Фото: поваренок.ру

Просто, сытно, вкусно. / Фото: поваренок.ру

 

Это замена дорогому батончику из пафосного зож-магазина или новомодным джезерье.
Понадобятся только сухофрукты, ореха и мясорубка. Получается ультрапитательная масса. Формируем из нее конфетки нравящейся формы, заворачиваем в фольгу. Кладем в холодильник. Берём по одному заветному свёрточку фольги каждый день на работу/в дорогу.

3. Кофе с кусочком какао-масла


Бомба энергии. / Фото: coffee-look.com

Бомба энергии. / Фото: coffee-look.com

 

Наши бабушки при простуде добавляли сливочное масло в кофе, а мы сделаем по-зо́жному - питательно, но полезно. Это секрет советских манекенщиц. Данный перекус предоставляет быстрое восстановление сил и минимум калорий.

4. Творожная масса с изюмом и цукатами


Идеально! / Фото: smachok.com

Идеально! / Фото: smachok.com

 

Творог есть пробиотик и диетический продукт небольшой жирности. Самое распространенное советское блюдо из творога - запеканка, её до сих пор готовят в детских садиках. Если в запеканку вместо огромного количества сахара добавлять изюм и цукаты, то это будет идеальный перекус/десерт. Часто в советское время на десерт готовили творожную массу с изюмом и сахаром. Современному человеку столько сахара не нужно, а вот нежирный творог, смешанный с изюмом - перфекционистский вариант сладкого перекуса.

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«Суперфуды» из советских времён: маленькие, да удаленькие сытные и полезные перекусы

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