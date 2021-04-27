Несколько признаков, что фамилия рассказывает о предках больше, чем можно предположить

Фамилия — это, прежде всего, маленький рассказ о том, к какой семье мы принадлежим, это маркер родства нескольких разных людей. Однако по фамилии можно понять больше, чем некие Иван Ильич и Николай Иванович Топорковы — друг другу отец и сын. Некоторые фамилии рассказывают кусочек семейной истории.
Семью обозначать обязательно
С шестнадцатого по девятнадцатый век включительно в России был издан ряд указов, предписывающих представителям разных сословий и этносов в обязательном порядке получить или закрепить фамилию. Из русских первыми фамилии получили князья и бояре, а последними — крестьяне после отмены крепостного права.
В фамилии часто превращались отчества — то есть указания, какого отца ты сын (Иванов, Петров, Сидоров). Что касается женщин, то им до самых недавних пор предписывалось иметь ту же фамилию, что у мужа, так что фамилию как обозначение кровного родства они носили только в детстве. Сделана могла быть фамилия как описание того, чем отец человека известен в деревне или городе — своим родом занятости. Это фамилии вроде Плотников, Шапочников, Кузнецов, Калашников (от слова «калачник», произнесённого на московский лад).
Иллюстрация Виктора Васнецова к *Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова*.
Благородное происхождение. Или нет
Есть легенда, что все фамилии на «-ский», образованные от названия какого-то места (Вяземский, Белозерский, Барятинский и так далее) — дворянские, по тому месту, которым когда-то владела семья благородного происхождения. В некоторых случаях это так, но фамилию по месту получали и просто выходцы оттуда, даже самого низкого происхождения. Не каждая «географическая» фамилия на «-ский» - дворянская. Благородная ли она, можно посмотреть в списках дворянских фамилий по губерниям, которые составлялись до революции (многие из них оцифрованы и выложены в интернет). Но и совпадение с фамилией из дворянской родословной книги ничего не означает: порой после освобождения из крепости крестьянин брал фамилию своего господина.
Предок-священник
Обычно легче всего определить, был ли среди прадедов священник. В России есть несколько десятков так называемых семинаристских фамилий — то есть фамилий, которые брали себе выпускники духовного училища. Часто они связаны с крупными христианскими праздниками: Рождественский, Успенский, Вознесенский. Некоторые выпускники меняли свои фамилии, буквально переводя корень на греческий или латинский, для благозвучности: Бобровы превращались в Касторские, Веселовы в Гиляровских, и так далее.
Художник Александр Хоменко.
Ещё одна особенность церковной фамилии — когда от слова с окончанием на «-а», вопреки всем правилам русского языка, образовывалась фамилия не на «-ин», а на «-ов»: Наградов, Фиалков, Музов. Кроме того, к семинаристским относятся фамилии с корнем в виде любого популярного имени в его греческой форме: Иоаннов вместо Иванов, Илларионов вместо Ларионов.
Перемена фамилии для учеников и выпускников семинарий не ограничивалась ничем, и в результате родные братья могли носить разные фамилии. Некоторые семинаристские фамилии могут вам показаться очень знакомыми: Велтистов, Ливанов, Анненский, Сперанский, Гумилёв, Кустодиев. Посмотреть, не относится ли ваша фамилия к семинаристской, сейчас тоже несложно — их список есть в интернете, но возможна путаница. Некоторый семинаристские на вид фамилии были даны людям, далёким от духовного звания — по названию прихода, в котором они получили крещение (для сирот и сменивших веру) или деревни, чьё название похоже на название церковного праздника. Кроме того, некоторые семинаристские фамилии совпадают с еврейскими, потому что корнем послужило имя какого-нибудь персонажа из Библии.
Национальность предков
Порой фамилия совершенно русского человека может быть образована от имени, которое было в ходу у людей определённой национальности, или слова на другом языке. Таковы, например, фамилии от женских еврейских имён — Райкин, Блюмкин, Ривкин. Есть ряд фамилий, которые пару сотен лет назад заканчивались на типичное армянское «-ян», но со временем носители решили немного русифицировать звучание, чтобы не привлекать внимание — например, таковы фамилии Вагановы, Шуниковы, Карапетовы, Багдасаровы, Агамировы.
Русская балерина Агриппина Ваганова была этнической армянкой.
Немало фамилий с явно татарскими корнями. Они встречались даже среди русского дворянства, что уж говорить о выходцах из татар, которые когда-то приняли крещение. Татарского корня фамилии вроде Уразов, Фатеев, Бакшеев, Бекетов, Суворов, Базаров, Булгаков. Однако надо помнить, что в русском языке много тюркизмов, и во времена Золотой Орды и сразу после их было ещё больше, так что татарская по корню фамилия могла происходить от прозвища человека, который никаких татарских корней не имел.
Про некоторые фамилии можно определённо сказать, что они пришли с польских территорий — особенно если они заканчиваются на «-ский» и содержат буквосочетание «рж», «бж», «дз» и «цк» в корне. Ястржемский, Раздзиевский, Дзержинский, Мицковский — всё это характерные для территорий, где доминировали поляки, фамилии. Притом реальная этничность их носителей могла быть очень разной — это могли быть евреи, беларусы, литовцы и даже переселённые сербы.
Фамилии немецкого корня могут быть у потомков этнических немцев или евреев, говорящих на идиш. Если они носят фамилию на -ов, то обычно мы не задумываемся о том, что корень в них не русский. Вот несколько примеров таких фамилий: Фурманов, Шульцев, Вицин. Кроме того, в приморских землях Пруссии были популярны фамилии на -ов, часто — славянского корня (потому что многие прусские семьи были германизированными славянскими семьями балтийского берега). Бадров, Бесков, Красов — эти фамилии могут быть как прусского, так и обычного русского происхождения. Загляните как-нибудь в список прусских дворянских родов, чтобы удивиться, насколько по-славянски звучат многие из них.
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