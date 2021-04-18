8 продуктов и предметов, которые нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожар

1. Алюминиевая фольга

Фольга может загореться в микроволновке. / Фото: steaklovers.menu

2. Сухие губки

Сухую губку нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожар. / Фото: zefirka.net

3. Свежее яйцо

Яйцо может взорваться из-за пара, который будет скапливаться под скорлупой. / Фото: o-trubah.ru

4. Закрытые бутылки и герметичные контейнеры

Контейнер нужно открывать перед тем, как ставить в микроволновку. / Фото: lozhka-povarezhka.ru

5. Острый перец

Под воздействием микроволн из перцы испаряется вредный капсаицин. / Фото: eco-ferma.pro

6. Советская посуда

Советская посуда н подходит для использования в микроволновке. / Фото: livemaster.ru

7. Замороженное мясо

Замороженное мясо прогревается в микроволновке неравномерно. / Фото: legkovmeste.ru

8. Голубой сыр

Голубой сыр лучше есть в первоначальном виде. / Фото: oboinazakaz.ru