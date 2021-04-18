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8 продуктов и предметов, которые нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожар


8 продуктов и предметов, которые нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожар

Микроволновка ворвалась в жизнь россиян в далеких 90-х годах и завоевала стойкую популярность у хозяек. Она удобная, практичная, многофункциональная, простая в использовании. Однако, как показывает опыт, далеко не все продукты и посуду можно ставить в микроволновку, если только вы не хотите испортить и прибор, и еду, и ремонт на кухне.

1. Алюминиевая фольга


Фольга может загореться в микроволновке. / Фото: steaklovers.menu

Фольга может загореться в микроволновке. / Фото: steaklovers.menu

 

Файер-шоу в микроволновой печи – то еще зрелище. Если не хотите вывести прибор из строя и устроить пожар на кухне, не разогревайте в микроволновке блюдо, завернутое в фольгу. Конечно, может обойтись и без происшествий, но лучше не рисковать. Также не стоит забывать о том, что под действием микроволн фольга вступает в химическую реакцию с продуктами, в результате чего алюминий сначала оказывается в блюде, а потом – в вашем организме. Конечно, сам по себе металл не является канцерогеном, как, например, свинец, однако неприятные свойства у него есть. Алюминий способен накапливаться в организме, а затем провоцировать появление неприятных заболеваний.

2. Сухие губки


Сухую губку нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожар. / Фото: zefirka.net

Сухую губку нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожар. / Фото: zefirka.net

 

В интернете можно найти большое количество советов о том, как избавиться от микробов, поселившихся на губке для мытья посуды.
Один из них – продезинфицировать предмет при помощи микроволновки. Рекомендация имеет право на жизнь, однако стоит соблюдать правила безопасности. Так, например, нельзя класть в микроволновую печь сухую губку, иначе она загорится. Поэтому, прежде чем проводить процедуру обеззараживания, смочите губку водой.

3. Свежее яйцо


Яйцо может взорваться из-за пара, который будет скапливаться под скорлупой. / Фото: o-trubah.ru

Яйцо может взорваться из-за пара, который будет скапливаться под скорлупой. / Фото: o-trubah.ru

 

Пробовали готовить яичницу в микроволновке? Некоторые люди говорят, что это отличный вариант быстрого перекуса, особенно если обедать приходится прямо на работе. А что – удобно, быстро и вкусно. В связи с этим возникает вопрос: можно ли варить яйца в микроволновой печи? Путешественники уже приноровились это делать в электрических чайниках, самое время найти еще какой-нибудь неординарный способ. Однако микроволновка для подобных экспериментов плохо подходит: под воздействием микроволн внутри скорлупы возникает пар. В связи с тем, что ему некуда будет деться, яйцо просто-напросто взорвется от «перенапряжения». Убирать последствия подобного кулинарного эксперимента придется долго и тщательно, ведь внутри вся микроволновая печь будет покрыта смесью белка и желтка.

4. Закрытые бутылки и герметичные контейнеры


Контейнер нужно открывать перед тем, как ставить в микроволновку. / Фото: lozhka-povarezhka.ru

Контейнер нужно открывать перед тем, как ставить в микроволновку. / Фото: lozhka-povarezhka.ru

 

Если поставить в микроволновую печь плотно закрытые емкости, результат будет примерно таким же, как и в случае с яйцами – они взорвутся. Поэтому не забывайте откручивать крышку перед тем, как поставить растапливаться банку с медом или отправить разогреваться емкость с детским пюре. Если, конечно, не хотите лишиться и еды, и получаса свободного времени, которое уйдет на чистку микроволновки.

5. Острый перец


Под воздействием микроволн из перцы испаряется вредный капсаицин. / Фото: eco-ferma.pro

Под воздействием микроволн из перцы испаряется вредный капсаицин. / Фото: eco-ferma.pro

 

Жгучий перец – частый гость в мясных, рыбных, овощных блюдах. И это неудивительно, ведь данный овощ очень полезен для здоровья, особенно когда речь идет о похудении, нормализации кровообращения и укреплении иммунитета. Если вы также являетесь поклонником острого перца и добавляете его практически во все блюда, старайтесь не разогревать их в микроволновке. Дело в том, что в перце содержится алкалоид под названием капсаицин. Под воздействием микроволн он испаряется, и становится очень вредным для здоровья.

Совет: Чтобы обезопасить себя от этого химического выброса, который вы сможете почувствовать сразу после того, как откроете дверцу микроволновки, разогревайте блюдо с перцем в духовке или на сковороде. Это будет гораздо безопаснее, хотя и не так быстро.

6. Советская посуда


Советская посуда н подходит для использования в микроволновке. / Фото: livemaster.ru

Советская посуда н подходит для использования в микроволновке. / Фото: livemaster.ru

 

Раньше в каждой советской квартире присутствовал сервант с красивой посудой. Если вам достался такой по наследству от бабушки и выбрасывать мебель, ровно, как и ее содержимое жалко, прислушайтесь к ряду советов. Активно используйте винтажные тарелки, блюдца, кружки в быту, если они находятся в прекрасном состоянии, либо оставьте стоять на полках в качестве декора, но никогда не разогревайте в такой посуде еду. В ХХ веке некоторые разновидности тарелок производили с добавлением свинца и прочих тяжелых металлов. При нагреве они могут попасть в еду и вызвать расстройство желудка или даже отравление. Нельзя наверняка сказать, использовались ли металлы при создании вашей посуды, однако лучше не рисковать и ставить в микроволновку современные емкости.

7. Замороженное мясо


Замороженное мясо прогревается в микроволновке неравномерно. / Фото: legkovmeste.ru

Замороженное мясо прогревается в микроволновке неравномерно. / Фото: legkovmeste.ru

 

А вот этот пункт точно станет для многих удивлением, ведь многие хозяйки используют микроволновую печь всего для двух целей: нагрев и разморозка. Увы, устройство не сможет справиться с этой задачей на 100%, ведь мясо не разморозится внутри. Еще один негативный момент связан с тем, что из-за неправильного распределения тепла, в продукте начинают размножаться вредные микроорганизмы. Простой способ разморозить мясо – вытащить его из холодильника и оставить при комнатной температуре на несколько часов, или положить в кастрюлю и залить холодной водой – так будет быстрее.

8. Голубой сыр


Голубой сыр лучше есть в первоначальном виде. / Фото: oboinazakaz.ru

Голубой сыр лучше есть в первоначальном виде. / Фото: oboinazakaz.ru

 

Бутерброд с горячим сыром – идеал завтрака для многих людей, ведь вкус продукта получается просто потрясающим. А вот голубой сыр не может похвастаться такими же качествами. Если вы решите положить на хлеб именно его, готовьтесь к отрицательным результатам. Во-первых, консистенция сыра станет не тягучей, как в случае с классическим продуктом, а вязкой и невнятной. Во-вторых, по всей квартире или офису распространится ужасный тошнотворный запах плесени, который не получится быстро вывести, даже если под рукой окажется освежитель воздуха. Если вы являетесь фанатом голубого сыра, лучше ешьте его в готовом виде, не экспериментируйте.

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8 продуктов и предметов, которые нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожар

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8 продуктов и предметов, которые нельзя класть в микроволновку, чтобы не устроить пожарПодписаться на мой Instagram
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