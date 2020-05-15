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Как оттереть суперклей

Пишу для тех кто ищет хорошее средство от клея. Вдруг кому пригодится. Так уж вышло, что по собственной глупости испачкал экран Nintendo switch секундным клеем. Что только не советовали, сода и соль, мыло, даже ацетон, который ототрет клей, но заодно растворит экран, который Nintendo по неизвестным причинам в 2017 году сделали пластиковым.

Супер клей и как эффективно оттереть Суперклей, Nintendo Switch, Димексид, Длиннопост

Вычитал про чудо средство Димексид. Что только он не расстворяет, даже двигатели моют.

Супер клей и как эффективно оттереть Суперклей, Nintendo Switch, Димексид, Длиннопост

Боялся что растворит пластик экрана, но повезло и он идеально отмыл. Лучшего средства я просто не нашёл, в своей аптеке я купил его за каких то 50 рублей.

Супер клей и как эффективно оттереть Суперклей, Nintendo Switch, Димексид, Длиннопост
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