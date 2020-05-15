Как оттереть суперклей

Вычитал про чудо средство Димексид. Что только он не расстворяет, даже двигатели моют.

Боялся что растворит пластик экрана, но повезло и он идеально отмыл. Лучшего средства я просто не нашёл, в своей аптеке я купил его за каких то 50 рублей.