Как оттереть суперклей
Пишу для тех кто ищет хорошее средство от клея. Вдруг кому пригодится. Так уж вышло, что по собственной глупости испачкал экран Nintendo switch секундным клеем. Что только не советовали, сода и соль, мыло, даже ацетон, который ототрет клей, но заодно растворит экран, который Nintendo по неизвестным причинам в 2017 году сделали пластиковым.
Вычитал про чудо средство Димексид. Что только он не расстворяет, даже двигатели моют.
Боялся что растворит пластик экрана, но повезло и он идеально отмыл. Лучшего средства я просто не нашёл, в своей аптеке я купил его за каких то 50 рублей.
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