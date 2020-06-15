Одежда из 1990-х, которая снова в моде

Мода циклична, и дизайнеры, предаваясь ностальгии, периодически предлагают вернуться в ту или иную эпоху. И на этот раз они решили сделать остановку в лихих 90-х, где царили буйство красок, безразмерные балахоны, эксперименты со стилем и самые неожиданные сочетания. Что интересно, на этот раз первыми не кутюрье обратили внимание на тренды последнего десятилетия 20 века – стиль появился вначале «на улицах», позже поселился в соцсетях и лишь за тем на него обратили внимание именитые модные дома. Что ж, пришло время провести ревизию в своих шкафах и достать вещи, которые и так долго ждали своего часа. Хотя у многих наших соотечественников 90-е прочно ассоциируются с малиновыми пиджаками и клетчатыми огромными сумками. Но речь сегодня пойдет не о них.





Велосипедки

Вареный деним

Кожа

Анималистичные принты

Шелк

Орнамент

Гранж

Массивная обувь

Поясные сумки

Аксессуары для волос