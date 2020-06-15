Одежда из 1990-х, которая снова в моде

Мода циклична, и дизайнеры, предаваясь ностальгии, периодически предлагают вернуться в ту или иную эпоху. И на этот раз они решили сделать остановку в лихих 90-х, где царили буйство красок, безразмерные балахоны, эксперименты со стилем и самые неожиданные сочетания. Что интересно, на этот раз первыми не кутюрье обратили внимание на тренды последнего десятилетия 20 века – стиль появился вначале «на улицах», позже поселился в соцсетях и лишь за тем на него обратили внимание именитые модные дома. Что ж, пришло время провести ревизию в своих шкафах и достать вещи, которые и так долго ждали своего часа. Хотя у многих наших соотечественников 90-е прочно ассоциируются с малиновыми пиджаками и клетчатыми огромными сумками. Но речь сегодня пойдет не о них.
Велосипедки
Вам может показаться, что велосипедки стали популярными благодаря Ким Кардашьян. Но это совсем не так. В 90-х поклонницей удлиненных облегающих шорт из лайкры была сама принцесса Диана, которая, кстати, должна была подбирать гардероб в соответствии со строгим королевским протоколом. Она же и показала, что удобный предмет гардероба пригоден не только для занятий спортом, а вполне хорош в сочетании со свитшотами. Сестры Кардашьян и Хейли Болдуин, которые, можно сказать, вдохнули велосипедкам вторую жизнь, пошли еще дальше: «символ 90-х» они умудряются сочетать со строгими жакетами, свободными рубашками и кроп-топами. Если же вы не поклонница подобных экспериментов, берите пример с принцессы Дианы, и точно не ошибетесь.
Вареный деним
Джинсы-варенки появились еще в 80-х, но настоящий бум на них случился именно в 90-е. Конечно, не у всех молодых людей была возможность обзавестись заветными моделями из денима, но выход был найден: всего несколько манипуляций с кипячением и химическим веществами (чаще всего с белизной) – модный и, главное, уникальный наряд готов. Сейчас вещи из вареного денима популярны как никогда: и даже именитые дизайнеры не остались в стороне от этого, казалось бы, проявления уличного стиля. Так что смело берите широкие джинсы мом или бойфренды с высокой талией, объемные жакеты, сарафаны, мини-юбки или комбинезоны.
Кожа
Но не денимом единым жили в лихое десятилетие. Кожа ничуть не уступала ему по популярности. Модники 90-х наверняка вспомнят, что в пальто из этого материала когда-то ходила Джулия Робертс, жакеты предпочитали звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210», а уж после выхода «Матрицы» в 1999 году стиль Нео в плаще в исполнении Киану Ривза копировали все. Так вот, кожа снова в тренде. Согласитесь, юбка из этого материала смотрится куда интересней, чем та же модель из обычной ткани. Если не знаете с чего начать, промониторьте страницы фэшн-блогеров в Инстаграм, у них вы точно найдете несколько идей. Не бойтесь переборщить: облачаться с ног до головы в кожу только приветствуется. И, конечно, не забывайте про косухи, которые, похоже, из моды уходить не собираются.
Анималистичные принты
Особым почетом в 80-е годы пользовался «леопард». В 90-е популярность его не угасла, хотя модную конкуренцию ему составили «питон» и «зебра». Но за 30 лет анималистичные принты успели пережить многое: если совсем недавно одежда со звериными рисунками считалась чуть ли не признаком отсутствия вкуса и пошлости (особенно не повезло «леопарду»), то сейчас она переживает второе рождение. Причем кажется, что модные дома просто помешались: если «змея» присутствует на обуви и сумках, «зебра» разбавляет офисный дресс-код, то «представители семейства кошачьих» атаковали вечернюю моду. Кстати, обратите внимание на коровью расцветку, которая тоже является приветом из 90-х.
Шелк
Появление в наших гардберобах одежды в так называемом бельевом стиле тоже отсылка в последнему десятилетию 20 века. Тогда весь мир сходил с ума от супермоделей Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Кейт Мосс… С их легкой руки и стали популярными весьма лаконичные шелковые комбинации. Практичность и элегантность – вот что, вероятнее всего, привлекло тогда девушек: несмотря на загруженность, знаменитостям хотелось всегда выглядеть привлекательно. И именно это тоже ценят современные модницы.
Орнамент
Только не говорите, что не помните свитера со странными орнаментами и надписями? Если нет, то посмотрите на любые фотографии из тех времен, и вы поймете, о чем речь. Да, они не совсем симпатичные, но зато такие уютные и теплые. Хотите прослыть модницей? Тогда выбирайте свитер с орнаментом ну или с замком на шее – сейчас это один из самых актуальных трендов.
Гранж
Курт Кобейн - лидер группы Nirvana Знаете, кто является виновником помешательства модниц 90-х на оверсайз-свитерах, клетчатых рубашках, рваных джинсах? Это Курт Кобейн – лидер легендарной группы Nirvana. Именно такой стиль предпочитал музыкант, а его поклонницы, совсем не задумываясь, что в мужской одежде выглядят непривлекательно, вовсю эксплуатировали этот образ. Конечно же, удобство в первую очередь. Вот почему и современным модницам пришелся по душе гранж – комфорт выбирают от Парижа до Токио.
Массивная обувь
Кажется, кроссовки с грубой подошвой проникли во все сферы жизни, и сочетают их практически со всем. И в этом сезоне они не сдадут своих модных позиций. Правда, конкуренцию им уже стали составлять милитари-стайл ботинки, которые можно носить как с джинсами, так и с платьями.
Поясные сумки
Сложно представить человека их эпохи 90-х, у которого бы не имелась поясная сумка, а для торговцев на рынках она и вовсе была незаменима (деньги должны быть всегда при себе, на всякий случай). Сегодня же подобные аксессуары почти не ассоциируются с торгошами и спекулянтами, но остаются на пике популярности вот уже несколько сезонов. Практичность и удобство – вот основные качества сумок, за которые любят их модницы. Причем сейчас можно найти большой ассортимент моделей: от украшенных стразами до лаконичных и спортивных.
Аксессуары для волос
Заколки, украшенные жемчугом, бархатные резинки, пластиковые ободки… Пожалуй, в лихое десятилетие подобные украшения были почти у каждой девушки. Совсем недавно модные критики смеялись над этим аксессуарами, а сегодня вновь поют им дифирамбы. И уж наверняка, если не у вас, то у вашей мамы где-то в дальних углах комода обязательно лежит крабик с камнями или же заколка со стразами.
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