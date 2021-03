Уставшие трудоголики Японии

Этот фотограф, ныне живущий в японском Токио, за свою жизнь успел объездить немало стран. Особенностью его фотографий является поиск нужных мгновений, когда самое время навести фокус и запечатлеть ускользающий миг.



Адриан Стори (Adrian Storey) более известен в сети, как Uchujin. В серии под названием «Let the poets cry themselves to sleep» он демонстрирует спящих и уставших жителей Токио.























































источник



