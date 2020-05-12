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Дачные растения, которые отпугивают вредителей

Сложно представить сад, в котором не жили бы насекомые. Некоторые из них могут представлять реальную угрозу для будущего урожая. Но не спешите прибегать к помощи химикатов — для начала попробуйте отпугнуть вредителей с помощью этих растений-инсектицидов.

Дачные растения, которые отпугивают вредителей

Лаванда


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Запах лаванды действует успокаивающе на нервную систему человеку. А вот некоторые насекомые — например, блохи, моль, комары и мухи — его просто не переносят. Посадите небольшую клумбу лаванды возле дома, и вы защитите себя от многих непрошенных гостей.

Хризантема


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
В лепестках хризантем содержатся пиретрины — натуральные инсектициды, которые можно найти в составе многих репеллентов и шампуней для собак. Эти химические вещества эффективны против муравьев, клещей, блох, паутинных клещиков, тараканов, хрущиков и даже постельных клопов.

Базилик


Базилик — популярный ингредиент летних салатов и эффективный природный инсектицид, отпугивающий комаров и мух. Посадите базилик рядом с беседкой и зоной барбекю, чтобы наслаждаться отдыхом на даче без надоедливых насекомых. Или приготовьте из пряной травы натуральный репеллент.

Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Для этого необходимо залить пучок свежего базилика 100 мл кипятка и дать настояться в течение нескольких часов. После этого процедите настой и смешайте со 100 мл водки.
Перелейте жидкость в пульверизатор и распыляйте вокруг себя при нахождении на улице в вечернее время.

Настурция


Дачные растения, которые отпугивают вредителей

Настурция — многолетнее растение-компаньон, известное своими способностями отпугивать тлю и белокрылок. Посадите настурции рядом с овощными грядками и поставьте горшки с цветами у порога дома, чтобы не допустить проникновения вредителей внутрь жилища.

Лемонграсс


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Лимонная трава содержит цитронелловое масло, резкий запах которого крайне неприятен для насекомых — особенно, для комаров. Лемонграсс можно выращивать в горшке или высадить в почву — в последнем случае трава хорошо разрастается, достигая полутора метров в высоту.

Бархатцы


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Комары и тля не переносят аромат этих ярких бордюрных цветов, популярных у садоводов. Посадите растения в солнечном месте с сухой почвой — в тени бархатцы могут «заболеть» мучнистой росой.

Лимонный тимьян


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Сам по себе тимьян вполне безобиден для насекомых, но, если раздавить в руках листья растения, аромат эфирных масел тут же заставит вредителей пуститься в бегство. Воспользуйтесь этим лайфхаком во время отдыха на дачном участке, чтобы отпугнуть надоедливых мух и комаров.

Мята


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Мятный запах — настоящее испытание для комаров. Но не спешите высаживать растение в почву. Мята быстро разрастается, поглощая все свободное пространство. Чтобы защититься от насекомых, посадите траву в горшки и расставьте их вокруг зоны отдыха.

Петунья


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Петуньи не только приятны на вид, но и чрезвычайно полезны. Нежный аромат цветка привлекает многих насекомых, включая хрущиков, тлю и цикадок. Вредители заползают внутрь «колокольчика» и оказываются в ловушке, прилипая к ворсинкам, смоченным соком растения. Петуньи в буквальном смысле переваривают насекомых, используя их для своего питания.

Розмарин


Дачные растения, которые отпугивают вредителей
Пряная трава, широко используемая в кулинарии — настоящий враг комаров и других летающих насекомых. Для изготовления натурального репеллента бросьте в кипящую воду пучок розмарина вместе с корнями и оставьте на 30 минут. Процедите раствор, перелейте в пульверизатор и распыляйте по мере необходимости.
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