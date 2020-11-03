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15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

VS-T.ru публикует очередную «фирменную» подборку коротких любопытных фактов. Наслаждайтесь!

1. В центре постапокалиптического города компьютерной игры Fallout 3 есть ядерная бомба, которую игрок, при желании, может взорвать. В японской локализации игры эту бомбу взорвать нельзя.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

2. После кремации американского репера Тупака Шакура участники основанной им группы Outlawz смешали пепел с марихуаной и скурили останки Шакура.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

3. Исследование 43 фруктов и овощей, проведённое в 2004 году, показало, что питательная ценность этих плодов за последние полвека существенно снизилась.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

4. Когда актёрам на съёмочной площадке приходится вдыхать «кокаин» (роль которого играют невинные порошковые смеси), реквизиторы смазывают соломинку изнутри вазелином, чтобы большая часть порошка осталась на стенках.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

5. Желудки стервятников вырабатывают настолько ядрёную кислоту, что способны переваривать даже бактерии сибирской язвы.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

6. Первый президент Зимбабве носил фамилию Банана. В период его правления в стране действовал закон, запрещающий шутки по поводу фамилии главы государства.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

7. Каждый год из знаменитого фонтана Треви (Рим, Италия) «вылавливают» больше миллиона евро — монетки, которые по традиции бросают туда туристы.
Эти деньги идут на финансирование супермаркета для бедных.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

8. Человеческий и собачий мозг обладает способностью «расшифровывать» издаваемые друг другом звуки. До определённой степени, конечно, но всё-таки. Собаки, в том числе, могут понимать человеческий смех.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

9. Японская индустрия порно испытывает острую нехватку в актёрах-мужчинах: на 10 тысяч женщин приходится всего 70 мужчин.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

10. Король Югославии Александр I отказывался принимать участие в каких бы то ни было публичных мероприятиях по вторникам, поскольку трое членов его семьи умерли в этот день недели. В конце концов, он решил покончить с «глупым предрассудком». В один из вторников король нанёс официальный визит в Марсель и был застрелен террористом.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

11. Каждую первую пятницу месяца сотрудники компании Jack Daniels вместе с зарплатой получают по бесплатной бутылке виски Jack Daniels.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

12. В число обязательных требований к подготовке американских астронавтов входит изучение русского языка. Они должны, при необходимости, суметь управлять МКС при помощи инструкций на русском языке.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

13. Создатели фильма «Полтергейст» (1982) использовали во время съёмок реальные скелеты, поскольку они оказались дешевле пластиковых.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

14. В конце вьетнамской версии известной сказки Золушка (Там-Кам) расчленяет злую сестру, складывает куски тела в горшок, варит и отправляет это кушанье мачехе. Та ест блюдо с большим аппетитом, пока не находит на дне горшка голову собственной дочери, после чего умирает от шока.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

15. По возвращению из космоса, даже спустя многие месяцы, некоторые космонавты иногда отпускают вещи, подсознательно ожидая, что те продолжат болтаться в воздухе, как это происходит при невесомости.

15 КОРОТКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

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