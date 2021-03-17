Полет над рельсами: российский изобретатель разработал левитирующий поезд

Инновационный концепт осваивают и отечественные изобретатели. /Фото: api.time.com

Возможно, очень скоро смысл подобных артов воплотится в жизнь. /Фото: mail.ru

Схема работы поезда на магнитной подушке. /Фото: northeastmaglev.com

Прототип советского маглева ТП-05. /Фото: railway.supply

Шанхайский маглев находится на эксплуатации уже несколько лет. /Фото: wikipedia.org

Есть вероятность, что очень скоро летающие поезда появятся не только в Китае, но и в России. /Фото: spbdnevnik.ru

Российский маглев очень скоро станет реальностью. /Фото: rt.com