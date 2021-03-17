Полет над рельсами: российский изобретатель разработал левитирующий поезд

Инновационный концепт осваивают и отечественные изобретатели. /Фото: api.time.com
Несмотря на то, что сегодня весьма активно развивается автомобильный рынок и авиастроение, железнодорожная отрасль также не стоит на месте - все-таки планета все еще испещрена рельсами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что конструкторы не остановили попытки придумать новые типы поездов. Инновационной в этой отрасли технологией считается создание левитирующего транспорта. И именно концепт такого состава разработал отечественный изобретатель.
Возможно, очень скоро смысл подобных артов воплотится в жизнь. /Фото: mail.ru
Всем, кто увлекается историей железнодорожной отрасли, известно, что на сегодняшний день наиболее современной технологией для поездов является так называемый маглев (от «магнитная левитация»)- поезд на магнитной подушке, то есть он движется и управляется за счет создаваемого электромагнитного поля. Данный тип состава уже в основе своей технологии не предполагает, что он будет касаться рельс.
Схема работы поезда на магнитной подушке. /Фото: northeastmaglev.com
Однако массовая эксплуатация магнитных поездов еще не наступила: многочисленные попытки ввести маглев в транспортную систему самых разных стран мира в прошлом столетии ничем так и не закончились. Разрабатывался такой состав и в Советском Союзе. Речь идет о прототипах от ТП-01 до ТП-5. Несмотря на то, что технология вроде бы была освоена, однако неудачное время создания, а также политическая ситуация и даже стихийные бедствия поставили крест на дальнейших разработках данного типа транспорта.
Прототип советского маглева ТП-05. /Фото: railway.supply
Сегодня же развитие поездов на магнитной подушке получило новый виток. Но если в двадцатом столетии центром данных разработок была Европа, то сейчас первенство вырвали страны Азии. Япония, Китай, Южная Корея - в каждом из этих государств ведется активная работа по созданию маглевов, а некоторые из таких проектов уже введены в эксплуатацию. Пожалуй, самым известным примером применения подобной разработки является единственный на планете высокоскоростной поезд на магнитной подушке, который находится в коммерческой эксплуатации - шанхайский Transrapid.
Шанхайский маглев находится на эксплуатации уже несколько лет. /Фото: wikipedia.org
И вот, не так давно появилась информация о том, что ведется активная разработка отечественного маглева. Об этом заявил автор межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», «Булава» и «Ярс» Юрий Соломонов. Так, он сообщил, что его вариант левитирующего поезда не только будет иметь ряд первоначально присущих этому типу транспорта достоинств, а также сможет работать при минимальном задействовании машиниста, а в перспективе и вовсе станут беспилотными.
Есть вероятность, что очень скоро летающие поезда появятся не только в Китае, но и в России. /Фото: spbdnevnik.ru
«Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава (ЭПС) для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии маглев (поезд на магнитной подушке)», - так поясняет идею своей разработки Соломонов.
Российский маглев очень скоро станет реальностью. /Фото: rt.com
Справедливости ради, следует отметить, что речь идет не о разработке с нуля, а глобальной модернизации монорельсовой системы, которая существует в Москве, однако ее регулярно планируют закрыть еще с начала 2010-х годов. Пока нет точных сведений о том, по какому направлению пустят новый летающий поезд, когда его разработку закончат. Наиболее популярными вариантами на просторах Интернета считают Москва - Санкт-Петербург или Москва - Владивосток.
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