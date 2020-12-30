Все, как у людей: 7 конфузов, которые случались на королевских свадьбах

1. На свадьбе Эдуарда VIII не присутствовали родственники

Семья Эдуарда не одобрила его брак с разведенной женщиной

2. Елизавета II сломала тиару на церемонии бракосочетания

Принцесса Елизавета не знала, что диадема раньше была ожерельем

3. Принцесса Диана выходила замуж в мятом платье с пятном от духов

Когда Диана ехала в карете, она сильно помяла свадебное платье

4. На свадьбе герцогини Корнуольской не было Королевы

На свадьбе Чарльза и Камиллы были только их дети. / Фото: zen.yandex.ru

5. Герцогиня Кембриджская не угадала с размером обручального кольца

Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон уменьшили накануне свадьбы

6. Княгиня Шарлин чуть не превратилась в сбежавшую невесту

Шарлин Уиттсток сомневалась, выходить ли ей замуж за Альбера

7. Свадьба герцогини Сассекской проходила без ее отца

Меган Маркл выводил к алтарю не отец, а принц Чарльз