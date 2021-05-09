Зачем красили ступени в подъездах и делали ниши под окном: 6 особенностей строительства в СССР

В бывших странах Советского Союза едва ли не в каждом городе можно найти многоквартирные пятиэтажки и девятиэтажки - речь идет о легендарных хрущёвках и брежневках. Они строились буквально везде и по унифицированным стандартам, поэтому выглядели одинаково. И большинство из нас, заходя в такие дома и квартиры, замечали характерные черты советской многоэтажки: окошки, ведущие в ванную, или ниши с полками под кухонным окном. Вот только далеко не всем известно, с какой целью эти любопытные элементы появлялись.
1. Входные двери открывались исключительно внутрь
Двери открывались в одну сторону чисто по практическим причинам. /Фото: bigpicture.ru
Наверняка большинство из нас задумывались, почему двери любой советской квартиры открывались именно внутрь. Первой причиной, которая могла бы пролить свет на эту тенденцию, стали габариты тесных лестничных клеток – особенно это касается первых хрущёвок. Это в поздних брежневках лестничные пролеты и площадки стали гораздо просторнее, но тенденция ставить входные двери, чтобы они открывались внутрь, осталась.
Эту особенность советских входных дверей сегодня можно наблюдать в фильмах того времени. /Фото: rus.postimees.ee
Кроме того, архитекторы таким образом решали вопрос более быстрой и безопасной эвакуацией с этажа в случае, к примеру, пожара. Ведь если бы двери открывались наружу, они бы попросту заблокировали часть лестничного пролета, и выбраться жителям тех квартир, а также верхних этажей, которым бы пришлось преодолевать путь вниз, было бы весьма проблематично.
2. Окошко между кухней и ванной
Толком неясно, зачем было нужно это окно. /Фото: ukr.media
Другим оригинальным атрибутом советской квартиры было окошко между кухней и ванной комнаты. А порой таких было два: в случае, когда санузел был раздельным, второе окно выходило еще и в туалет. Удобства такой апгрейд не доставлял никакого, как считали многие жильцы. Особенно сильно это проявилось, когда советские граждане начали массово заставлять свои кухни гарнитурами.
Это окно нравилось разве что вездесущим котам. /Фото: vdizayne.ru
Насчет происхождения этого элемента интерьера советской квартиры существовало сразу несколько версий. Первая гласила, что окошко проделывалось в целях экономии электроэнергии, а сама задумка заимствована еще с дореволюционных времён. Приверженцы этой версии считали так: мол, если зажечь свечку или свет на кухне, то его должно хватить и тому, кто в то же время находится в ванной.
Однако состоятельность такого варианта появления окна сомнительна, ведь света одной лампочки или тем более свечи было явно недостаточно для освещения еще и второй комнаты, а принимать ванную в полумраке не только неудобно, но и потенциально опасно для жизни и здоровья.
Вряд ли через такое окошко прольется достаточно света для обеих комнат. /Фото: decorexpro.com
Вторая версия появления окна между кухней и ванной связана с вопросом безопасности при чрезвычайных ситуациях. Так, в те времена в квартирах массово устанавливались газовые колонки. И в случае их взрыва ударная волна как бы погасится, найдя выход сквозь окно, а стены помещения не пострадают.
Однако и эта версия не выдерживает критики, ведь окно между кухней и ванной устанавливалось чуть ли не повсеместно, в том числе там, где сразу была проведена горячая вода, поэтому функциональность отверстия в стене в этом случае попросту нивелируется.
Наличие газовой колонки в квартире появление странного окошка не объяснило. /Фото: proventilyaciyu.ru
Еще одним довольно распространенным вариантом появления является возможность доступа в ванную при экстренной ситуации. К примеру, кому-то из жильцов квартиры станет плохо, а дверь в ванную комнату остается запертой. А через окно забраться в заблокированное помещение вполне реально, хотя и не просто. Возможно, кто-то действительно попал из кухни в ванную через это окно, однако попробовали такой вариант явно лишь единицы.
Вряд ли многие пытались протиснуться сквозь это отверстие даже в экстренных случаях. /Фото: forpostsevastopol.ru
Поэтому наиболее приемлемой причиной, которая могла бы объяснить происхождение окошка между ванной и кухней, является обеззараживание помещения. То есть с помощью дополнительного отверстия архитекторы стремились обезопасить ванную от...туберкулеза. Тогда эта болезнь была серьезной проблемой и могла заразить человека даже в собственном доме. Поэтому и было решено придумать такой вариант доступа солнечного света, который уничтожает палочку Коха, в постоянно закрытую ванную.
3. Ступеньки подъезда, окрашенные лишь по краям
Странная покраска лестниц появилась не из-за экономии материалов. /Фото: fkr66.ru
Зайдя в любой советский подъезд, можно было наблюдать под ногами следующую картину: лестницы были выкрашены только по краям, то есть, там, где человек и не ходит. Причем чаще всего выбирали почему-то коричневый цвет. В народе ходит интересная легенда относительно такой необычной тенденции: так, говорят, что советские маляры, вдохновившись дореволюционными интерьерами, воспроизводили в тесных подъездах ковровые дорожки на лестницах, создавая таким образом некое подобие уюта.
Некоторое сходство с ковровой дорожкой действительно есть. /Фото: rsute.ru
Вторая версия кажется более правдоподобной: считается, что такой механизм окрашивания лестниц был избран для удобства работы уборщиц. Работало это так: подъезды в принципе не отличаются особой чистотой, а по краям ступенек неизбежно скапливалась большая часть грязи. Краска делала поверхность как бы глянцевой, и чистить лестницу было легче.
4. Покраска подъездов в синий и зеленый цвета
Возможно своим цветом подъезды обязаны Великой отечественной войне. /Фото: vk.com
Внешний вил типичного подъезда советского многоквартирного дома представляет собой покрашенная побелкой верхняя часть и цветная нижняя - зачастую использовался синий или зелёный цвет. Но такой выбор легко объясняется лишь наполовину. Если побелка наверху применялась в целях экономии на освещении, то избрание цветов на нижнюю часть понять несколько сложнее.
Существует несколько версий, которые объясняют выбор именно этих цветов. Первая связана с тем, что именно зелёный и синий цвета являются нейтральными, успокаивающими, да и надписи на них были заметны не так сильно.
Возможно, по этой же причине и больницы, и школы также красили в зеленый цвет. /Фото: travelask.ru
Вторая же версия относится еще к событиям Великой отечественной войны. Все дело в том, что после победы зелёной краски, которая в годы боевых действий использовалась для камуфляжа, осталось просто огромное количество, поэтому ее и выбрали для покраски подъездов. Синий же цвет был просто альтернативным вариантом зеленому.
Синий цвет стен также встречался, но реже. /Фото: bash.news
А вот третье предположение касаемо выбора цветов для окрашивания подъездов советских многоквартирных домов связано с их свойствами и долговечностью. Так, некоторые считают, что избрание зелёного и синего оттенков объясняется тем, что они являются более стойкими и не выцветают дольше других.
5. Ниши под окном на кухне
Оригинальное решение для кухни в хрущёвках. /Фото: aif.ru
Еще одной довольно занимательной частью советской квартиры были небольшие ниши с полками, которые располагались в весьма оригинальной месте - на кухне под подоконником. Чаще всего такие шкафчики встречались в ранних хрущёвках, а вот в многоэтажках, построенных позднее, такой элемент интерьера уже не был предусмотрен. И это решение не всем казалось понятным, ведь так экономилось место в и без того небольших квартирах.
У размещения полок под окном была конкретная причина. /Фото: stroypomochnik.ru
На самом деле практика встраивания таких ниш на кухнях советских квартир была связана с недостаточным распространением холодильной техники. Когда бытовой техникой еще нельзя было заполнить жилые помещения, в том числе и холодильниками, приходилось полагаться на старую добрую низкую температуру. Именно поэтому ниши располагались под подоконником на кухне - они выполняли роль примитивного холодильника.
После появления холодильников в квартирах, под окном делали кладовки или просто полки. /Фото: content.onliner.by
Однако был и существенный минус использования такого элемента интерьера - он способствовал снижению общих показателей температуры на кухне. Именно поэтому, когда распространение холодильного оборудования в квартирах стало повсеместным, необходимость в данных нишах попросту отпала, и их перестали проектировать уже в тех же брежневках.
А ведь история все-таки циклична, и под окном вновь размещают холодильники. /Фото: balkon4life.ru
Интересный факт: сегодня в квартирах, где есть подобные ниши под подоконником на кухне, активно используют не только как кладовку, но также реконструируют там дополнительные холодильники. По сути, спустя время, этому элементу интерьера вновь возвращают первоначальную функцию.
6. Количество этажей в многоквартирных домах
Девять и пять этажей строили не просто так. /Фото: rambler.ru
Большинство из нас как минимум однажды задавались вопросом: почему советские многоквартирные дома были именно девятиэтажными и пятиэтажными? А на самом деле советские архитекторы при выборе количества этажей руководствовались исключительно требованиями безопасности, а также частично экономией.
Так, например, если бы проектировались десять этажей в здании, то необходимо было делать лестницы более широким, а также предусматривать вход с балкона, что неизбежно вело к увеличению стоимости проекта. Кроме того, увеличивали бы число лифтов - в более высоких зданиях всегда закладывалось не один, а два подъемника в каждом подъезде.
Когда дома строились тысячами, удорожать проект из-за одного этажа нецелесообразно. /Фото: vfl.ru
Некоторые проектные особенности также не позволяли строить дома выше девяти этажей. Так, например, в течение довольно долгого период было запрещено проводить газовые трубы выше тридцати метром. Была и еще одна причина, напрямую связанная безопасностью: в случае пожара в здании самая длинная пожарная лестница, согласно советским стандартам, была способна дотянуть только до девятого этажа.
Пятиэтажки появились тоже не на пустом месте. /Фото: rbk.ru
Повсеместная застройка советских просторов пятиэтажными домами также появилась не просто так, а исходя из ряда практичных причин. К примеру, согласно советским строительным стандартам, в зданиях выше пяти этажей кроме лестниц в обязательном порядке устанавливается лифт. Еще одной причиной появления пятиэтажек, как ни странно, медицинская. Как показали исследования, полезным для здоровья человека является подъем по лестнице только до пятого этажа, а если выше, то появляются проблемы с сердечно-сосудистой системы. Кроме того, комфортной для постоянного проживания считается высота больше пятнадцати метров.
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