Теплый пол по финскому методу, для которого не нужны электроматы и трубы

Начнем с того, что уже больше семи десятков лет к ряду полы почти во всех случаях в финских жилых домах делают не по лагам, а по грунту с утепленной полосой. До 1962 г. использовалась финская старая система, против эффективности которой не поспоришь и сегодня.
Утепление пола в России осуществляется традиционным способом / Фото: oboiman.ru
В России, как правило, утепляют традиционным способом. Снизу по лагам идет ветрозащита, в промежутках кладут утеплитель рулонного типа – 150-200, на него пароизоляцию или фольгу (отражайку), затем черновой пол и на него чистовой. Но в суровых климатических условиях это не спасет.
В Финляндии технология утепления отличается / Фото: oboiman.ru
Такой способ более эффективный / Фото: pro-karkas.ru
В Финляндии все делали немного иначе. Там сначала укладывали фанеру, на нее 50-миллиметровый брусок, между которым перекрестным методом укладывалась теплоизоляция. Дальше шли лаги 200 миллиметров толщиной. Между ними укладывали утеплитель 100 миллиметров в два слоя. Сверху была снова фанера.
Отличие между российским и финским методами заключается в виде используемого утеплителя / Фото: samara-uteplitel.ru
В итоге полы при помощи каменной ваты утеплялись на 250 миллиметров. Это был критично допустимый показатель. В рекомендациях разработчиков указывался показатель 300 миллиметров. Существенное отличие между нашей и финской методиками заключается в виде утеплителя. Если в России – это рулонный материал, у которого плотность составляет 12-25 кг/м3, то в Финляндии используют в основном плитный. Чтобы на самом деле пол был максимально теплым, важно правильно выбрать каменную вату. Ее плотность должна быть 90-110 кг/м3. Такая вата не продувается и достаточно просто монтируется.
Финский способ утепления полов не самый дешевый, но позволяет существенно сэкономить на отоплении / Фото: vczorky.ru
Возможно, кто-то скажет, что это дорого. Но если смотреть на расходы, как на инвестиции в будущее и экономию на оплате газа, то оно того стоит.
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