Теплый пол по финскому методу, для которого не нужны электроматы и трубы

Утепление пола в России осуществляется традиционным способом / Фото: oboiman.ru

В Финляндии технология утепления отличается / Фото: oboiman.ru

Такой способ более эффективный / Фото: pro-karkas.ru

Отличие между российским и финским методами заключается в виде используемого утеплителя / Фото: samara-uteplitel.ru

Финский способ утепления полов не самый дешевый, но позволяет существенно сэкономить на отоплении / Фото: vczorky.ru